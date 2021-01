Von Georg Patzer

Heidelberg. Lange hat er geschwankt, welche Laufbahn er einschlagen soll: Germanistik oder Kunstgeschichte? 1940 erhält Dietrich Seckel mit der Gründung der "Internationalen Studiengesellschaft für östliche Kunst" eine Entscheidungshilfe. So lernt der in Berlin geborene Seckel nicht nur den berühmten Kunstsammler Baron Hosokawa kennen, sondern auch einige besonders kostbare Stücke wie das 15 Meter lange Rollbild von Sessh. Er wird Mitglied und hat sofort Ideen: "Besonders interessiert mich die Architektur, über die es auch bisher noch gar keine wirklich vernünftigen Bücher gibt (da wäre also eine Aufgabe)", schreibt Seckel. Und weiter: "Sonstige Themen der japanischen Kultur, die mich locken würden, wären: Japanische Aesthetik und japanische (oder vielmehr ostasiatische) Schreibkunst vom künstlerischen Standpunkt und mit eigener Sachkenntnis. Und dann möchte ich ja mal das Forschungsgebiet einer Psychologie des Japanertums‘ wenigstens abstecken. Das ist ein vastes (und bisher auch wüstes) Feld".

Bis dahin war es ein langer und verschlungener Weg. Seckel, 1910 geboren als Sohn eines bekannten Juraprofessors, promoviert 1936 nach dem Germanistik- und Kunstgeschichtsstudium über "Hölderlins Sprachrhythmus". Noch im gleichen Jahr geht er nach Japan, wo er an einer höheren Schule in Hiroshima Deutsch unterrichtet. Eine völlig kulturlose Stadt, ohne Theater oder Konzerte – dafür mit intriganten Kollegen, darunter einigen Nazis, und Schülern auf einem bedauernswerten Niveau. Obwohl Seckel kein Pädagoge ist, gelingt es ihm, ihnen wenigstens einige Grundlagen des Deutschen beizubringen. Viele Freunde findet er dort nicht, aber die bleiben ihm über viele Jahre, auch einige Japaner. Dennoch fasziniert ihn das Land, in den Ferien reist er viel herum, fotografiert viel, lernt von einem seiner japanischen Schüler Kalligrafie.

Ja, Seckel lernt Japan kennen, und zwar von unten, mit seinem Alltag, mit seinen Schattenseiten: dem Nationalismus, der Gottkaiserverehrung, der Überwachung. So wie Seckel kein Nazi ist, ist er auch kein Militarist – und wundert sich selbst nicht wenig, als ihm der Unterricht auf einer Kadettenschule Spaß macht. 1939 wird er Lehrer an der Kaiserlichen Universität Tokyo.

Das alles schreibt er seiner Mutter in detaillierten Briefen, plaudernd und und anschaulich. Er erzählt von seinen Problemen mit der Verwaltung und seiner Haushälterin. Den Ansprüchen der Nazis, denen er sich nicht immer entziehen kann, der Beschaffung von Büchern, dem Unterricht und seinen Vorträgen über Hölderlin oder Rilke. Und darüber, wie er merkt, dass ihn die Kunstgeschichte immer mehr anzieht, bis er sich ganz auf sie konzentriert und die grundlegenden Werke schreibt, über die Torii (Tore vor Shinto-Schreinen), Schreine und Tempel, die Tuschmalerei, das Porträt.

Die Briefe an seine Mutter, die 1941 wegen des Kriegs abbrechen, sind eine wunderbare Quelle über das damalige Leben in Japan, von außen und mit großem Verständnis gesehen. Seckel beschreibt Natur und Klima in poetischen Bildern (der Fuji "in pfirsichfarbener Abendbeleuchtung") und die bis dahin im Westen wenig beachtete Architektur und Kunst mit einfühlender und gleichzeitig wissenschaftlicher Einsicht. Die Briefe sind oft humorvoll und auch selbstironisch. Sie zeigen die warmherzige Persönlichkeit des nicht einmal Dreißigjährigen, der 1948 in Heidelberg habilitiert und die ostasiatische Kunstgeschichte in Deutschland begründet. 1976 wird er emeritiert, arbeitet aber noch bis kurz vor seinem Tod in Heidelberg 2007. Sein Leben lang war er ein neugieriger Geist, der sich stets für Japan begeisterte.

Info: Dietrich Seckel: "Berichte aus Japan. Briefe an seine Mutter: Hiroshima 1936 bis Tokyo / Urawa 1941". Hrsg. v. Hans-Joachim Bieber. Iudicium Verlag 2020, 618 Seiten, 82 Euro.