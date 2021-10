Von Volker Oesterreich

Heidelberg. Das Theater ist seit zweieinhalbtausend Jahren der sympathischste aller Menschenfresser. Man lässt sich gern von ihm verschlingen, denn gutes Theater führt zu einer Art Neu- oder Wiedergeburt. Geistig, sinnlich und im gesellschaftlichen Miteinander bringt es uns auf phantastische Weise voran: "Es ist als Ort des Diskurses seit den alten Griechen eine urdemokratische Institution, das hat sich jetzt gerade wieder während der Corona-Krise herausgestellt", sagt Holger Schultze, der das Heidelberger Theater und das Philharmonische Orchester inzwischen im elften Jahr leitet. Am heutigen Montag feiert er seinen 60. Geburtstag, wobei er das Verb "feiern" kaum aussprechen will: "Privat habe ich nie richtig gefeiert, Premierenfeiern sind mir wichtiger."

Als der gebürtige Berliner und frühere Osnabrücker Theaterchef 2011 am Neckar andockte, wurde noch im provisorischen Opernzelt und im Theaterkino gespielt. "Trotzdem konnten wir voll durchstarten", betont Schultze. Im sanierten und multifunktional nutzbaren Haus mit dem Alten Saal und dem Marguerre-Saal war und ist aber noch viel mehr möglich.

Während Schultzes Ägide wurde das Heidelberger Theater zum schnellen, wendigen Flitzer zwischen den mitunter doch recht behäbigen Kulturtankern. "Wir haben das Zeug, die Bühnen-Bundesliga aufzumischen", sagt Schultze und verweist voller Selbstbewusstsein auf die hohen Zuschauerquoten, auf die innovativen Ansätze und auf ein Programm, das alle Generationen anspricht, "mehr und mehr auch das ganz junge Publikum, die Schüler und Studierenden".

Schultze und seine Frau fühlen sich sichtlich wohl am Neckar, deshalb hat er seinen Intendanten-Vertrag bis 2026 verlängert, obwohl es Abwerbeversuche gegeben hat, zum Beispiel vom Staatstheater Nürnberg.

Doch wie wurde der in einer Berliner Sozialbau-Siedlung aufgewachsen Schultze selbst vom Theatervirus infiziert? "Das geschah schon zu Schulzeiten", erinnert er sich. "Mein Lehrer gab mir die Lizenz zum Theater." Im Klartext: Schultze durfte den Unterricht schwänzen, um bei einer Inszenierung als Regieassistent mitmischen zu können. "Kabarett und Kleinkunst haben mich ebenfalls fasziniert." Auch während seines Studiums der Theaterwissenschaften beim legendären Henning Rischbieter (Gründer der Fachzeitschrift "Theater heute") zog es ihn immer wieder von der akademischen Theorie zur prallen, sinnlichen und geistreichen Bühnenkunst: "Eine wichtige Adresse war für mich in den 80er-Jahren das Junge Theater von Ingrid Kaehler in Berlin-Kreuzberg."

Damals blühte die Off-Szene im alten West-Berlin, neue Formen, Provokationen und Experimente waren an der Tagesordnung. Es gab gut drei Dutzend freie Truppen, etliche von ihnen erlangten überregionales Renommee. "Das war für mich unglaublich inspirierend. Diese Szene war der Humus, der Nährboden für die Hochkultur." Mit einem seiner Kabarett-Programm war der junge Schultze lange vor dem Beginn seiner Intendanz sogar in Heidelberg zu Gast, im Augustinum.

Als Anfänger investierte er viel in seine Projekte – "und dann ging ich voll in die Miesen". Auch eine Erfahrung, die ihn weiterbrachte. Wichtige Karrierestufen waren seine Zeit als Hausregisseur am Potsdamer Hans-Otto-Theater, im Nationaltheater Mannheim, Darmstadt und Kaiserslautern. Als Oberspielleiter in Augsburg trug er die Verantwortung für die gesamte Schauspiel-Sparte. Osnabrück engagierte ihn erstmals als Intendant, schließlich der Wechsel nach Heidelberg.

Rein stilistisch gehört Schultze zu jener Regiegarde, die die Stoffe ernst nimmt und sie nicht auf Teufel komm raus dekonstruiert. Aber den Hang zur ironischen Brechung, den hat er schon. "Bloß keine Scheuklappen", sagt er dazu. Goethes "Faust" nimmt er genauso ernst wie gekonnten Mumpitz, er fühlt sich bei der "Lustigen Witwe" ebenso wohl wie bei Brecht oder Molière, dessen "Tartuffe" er zu Spielzeitbeginn auf die Bühne des Marguerre-Saals gebracht hat.

Das große Interesse an Brecht weckte bei ihm der legendäre Brecht-Adlatus Peter Palitzsch, bei dem Schultze als Regieassistent arbeiten durfte. "Er war mein Lehrmeister in Stuttgart. Dort probte Palitzsch den ,Minderleister’ von Peter Turrini, und ich sollte dafür ganz in Brechts Sinne nach der Wechselwirkung zwischen Kunst und Realität suchen." Also schickte ihn Palitzsch zu Recherchen in ein Domina-Studio, zu einem Porno-Produzenten und zu einem Redenschreiber. "Der Pornoproduzent trug, ganz dem Klischee entsprechend, ein protziges Goldkettchen, die Dominas gaben sich spießig mit Versandhaus-Katalog auf dem Tisch, tönten aber, mindestens zehn Prozent des Theaterpublikums gehörten auch zu ihren Stammkunden. Und der Redenschreiber gab ungeniert zu, Texte für alle Parteien schreiben zu können. Ein Vollprofi ohne ideologische Beißhemmung." Lerneffekt dabei war ein realistischer Blick auf menschliche, allzu menschliche Persönlichkeitsfacetten.

Diese Erfahrungen prägen Schultzes Regiearbeiten bis heute. Zugleich versteht er sich als kulturpolitischer Netzwerker, der es geschafft hat, das Heidelberger Theater zum gefragten Kulturimporteur in Lateinamerika und Korea zu machen. So wurde der "schnelle, wendige Flitzer" zum Global Player. Mit dazu beigetragen hat auch Schultzes Vizepräsidentschaft im Internationalen Theater-Institut (ITI) und seine Leitungsfunktion im künstlerischen Ausschuss des Deutschen Bühnenvereins. Beide Gremien dienen der kulturpolitischen Lobbyarbeit, die letztlich auch dem Heidelberger Publikum zugutekommt.