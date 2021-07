Das Heidelberger Theater soll auch in der kommenden Saison leuchten: Gestern wurden alle Projekte für die Spielzeit 2021/22 vorgestellt. Der monatelange Corona-Lockdown hat die Zuversicht auf bessere Zeiten in allen Sparten gestärkt. Foto: waechter + waechter

Von Volker Oesterreich

Heidelberg. Folgt auf den monatelangen Corona-Lockdown womöglich bald der finanzielle Knock-out für die Kultureinrichtungen in Deutschland? Hoffentlich nicht! Trotzdem kämpfen die Künstler, Veranstalter, Intendanten, Club-Betreiber und Kulturpolitiker vielerorts mit dem Rücken an der Wand, um weiterhin ein breit gefächertes Angebot sicherzustellen. Umso verwunderlicher ist es, dass ausgerechnet im Heidelberger Gemeinderat eine Fraktion versucht hat, dem hiesigen Theater die Sparflamme zu verordnen. In letzter Minute wurde das Vorhaben aber ausgebremst. Gut so!

Damit sind die Voraussetzungen für eine vielfältige neue Spielzeit geschaffen – für alle Sparten des Theaters und Orchesters Heidelberg. Die Künstler arbeiten mit vollem Elan, keiner von ihnen hat während des Lockdowns die Hände in den Schoß gelegt. Stattdessen wurde geplant und geprobt, um den diversen Öffnungsszenarien möglichst gut gerecht werden zu können. Nur so war es auch möglich, viele Zuschauer zu den gerade laufenden Schlossfestspielen zu locken. "Die Nachfrage", so Heidelbergs Intendant Holger Schultze, "ist weitaus größer als das Platzangebot". Dennoch seien die vergangenen Monate "äußerst hart" gewesen. "Im Oktober und November 2020 konnten wir nur drei Wochen spielen – und jetzt wieder bei den Schlossfestspielen. Das ist schon sehr, sehr bitter."

Der Normalzustand herrscht aber immer noch nicht im Heidelberger Theater, keiner weiß, wie sich die Corona-Pandemie weiter entwickeln wird. Deshalb fahren die Theatermacher vorerst weiter auf Sicht. Trotzdem freue sich aber das gesamte Team "auf den direkten Austausch, den Kontakt und auf das Publikum".

Viel gelernt habe man während der Pandemie durch das Angebot digitaler Produktionen, "die auch künftig von Bedeutung bleiben werden", ergänzt Schultze. Und Generalmusikdirektor Elias Grandy betont, wie intensiv sich die Truppe "für faire Lösungen für die Ausfallgagen" eingesetzt habe. Denn am schwersten hatten es während des Lockdowns die freien Künstler, die von Projekt- oder Abendgagen leben müssen.

Jetzt schon alle Projekte für die gesamte Spielzeit 2021/22 bekannt zu geben, wäre eindeutig verfrüht. Deshalb stellten Schultze und sein Leitungsteam bei der gestrigen Spielplan-Pressekonferenz nur die Premieren, Konzerttermine und Wiederaufnahmen für den Zeitraum September bis Dezember 2021 vor. Hier der Überblick.

Start des Vorverkaufs

Der Vorverkauf für die Veranstaltungen im September beginnt ab Montag, 6. September 2021, für den Oktober ab Mittwoch, 15. September 2021. Das Jubiläumsprogramm des Festivals "Winter in Schwetzingen" wird zur Programmvorstellung Mitte September 2021 in den Vorverkauf gehen.

Flexibilität ist Trumpf

Um mit dem gesamten Spielplan flexibel auf die Situation in Zusammenhang mit dem Corona-Virus reagieren zu können, wird das Theater und Orchester Heidelberg die Premieren ab Januar 2022 zu einem späteren Zeitpunkt vorstellen.