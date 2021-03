Von Daniel Schottmüller

Heidelberg. Die Situation spitzt sich zu. Immer mehr Dissonanzen mischen sich unter die sphärischen Klänge. Wie ein nervöses Atmen setzt jetzt noch ein Beat ein, der die Geräuschkulisse erbarmungslos voranschiebt. "Film ab", hört man Philipp Herold sagen. Der Heidelberger nimmt auf "Phonodrama" dem zweiten Titel seiner neuen EP, neben der Sprecherrolle, auch die des Regisseurs ein. "Weitwinkelperspektive", "rasanter Schwenk", "Nahaufnahme", "Zoom out". Es klingt, als würde der Slam-Poet seine Regieanweisungen per Funk durchgeben, während er parallel mit ruhiger Stimme den Inhalt seines Dramas vorträgt.

"Von Hier an" heißt die aktuelle Produktion des über die Grenzen der Region bekannten Dichters. "Kopfkino" wäre ebenso passend gewesen. Denn die vier mit atmosphärischer Musik untermalten Titel seiner EP hört man am besten am Stück – mit Kopfhörer und geschlossenen Augen. "Die Idee war, eine Erzählung mit einem Anfang und einem Ende zu schaffen", schildert Philipp Herold. "Einen Film, den man nur hören kann."

Für seinen akustischen Ausflug ins Cineastische hat sich der zweifache deutsche Vizemeister im Poetry Slam die richtige Begleitung an Bord geholt. Genau wie Philipp Herold ist auch Björn Gögge 30 Jahre alt. Auch er tritt mit Spoken Word Poetry in ganz Deutschland auf. Im Unterschied zu Herold komponiert Gögge abseits der großen Bühne allerdings Instrumentalstücke und Filmmusik. Eine willkommene Inspiration.

Zu den ersten gemeinsamen Sessions in Gögges Berliner Studio brachte der Heidelberger noch vorbereitete Texte mit. Bald kam den beiden aber die Idee, die Reihenfolge umzudrehen: "Björn hat mir fertige Stücke gezeigt, auf die ich getextet habe." Egal, ob episch-orchestral oder elektronisch-zerstückelt: Gerade mit "Im Aufbau" beweist Herold, dass er die musikalischen Wechsel seines Kreativpartners mühelos mitgehen kann. "Für mich war es besonders spannend, herauszufinden, welcher Flow am besten zu welcher Musikstelle passt", erzählt er. Selbst wenn Herold phasenweise sogar einen Rap-ähnlichen Sprachfluss wählt, wirkt das im Gesamtergebnis nie hektisch. Eine bewusste Entscheidung.

"Sich zur Ruhe bringen lassen", so beschreibt der 30-Jährige das Hörerlebnis, zu dem die EP einladen soll. Herold trägt dazu Inhalt, Intonation und Stimmlage bei. Gögges geschmackvoll geknüpfter Soundteppich tut sein Übriges, damit sich der Zuhörer fallen lassen kann. Die Übergänge sind nahtlos – tatsächlich fühlt sich "Von Hier an" wie ein einziges langes Gedicht an. Eines, das eigene Erfahrungen, Erwartungen, Abschiede und Aufbrüche verarbeitet, ohne sich im persönlichen Klein-Klein zu verlieren.

Das kommt an: Auch wenn die EP erst seit wenigen Tagen verfügbar ist, hätten ihn die ersten Reaktionen bereits sehr berührt, sagt Herold. Positives Feedback, das gerade jetzt guttut: "Wir Künstler geben uns ja weiterhin Mühe – nur haben wir gerade weniger Möglichkeiten das auch öffentlich zu zeigen." Auftritte vor der eigenen Webcam kommen für ihn nicht annähernd an eine echte Livesituation heran: "Schon der Kontext ist ja ein ganz anderer", erklärt der Heidelberger. "Bei einem Poetry Slam entscheiden sich die Leute proaktiv: Sie wollen ausgehen, machen sich vielleicht schick. Sie stellen sich darauf ein, gemeinsam Kultur zu erleben." Energie, die letztlich auch den Performer auf der Bühne trägt.

So lange diese Erfahrungen außer Reichweite bleiben, konzentriert sich Herold aufs Schreiben – gerne auch bis spät in die Nacht hinein. Sein neues Buch "Alles zu seiner Zwei" befindet sich in den Endzügen. Zudem hat er zusammen mit anderen Slam-Poeten den Lockdown als Herausforderung genutzt und alleine im Februar 28 Gedichte geschrieben. Poesie im Tagesrhythmus. Wo man da schnell um die allgegenwärtige Krise kreisen kann, schätzt der Heidelberger an seiner neuen EP, dass sich "Von Hier an" genau davon abhebt. "Die Inspiration dazu hatte ich schon lange vor der Pandemie gesammelt." Vielleicht ja ein Grund dafür, warum sich dieses Kopfkino anspruchsvoll aber nie anstrengend anfühlt.

Info: "Von Hier an" bei Spotify und iTunes oder www.philippherold.com