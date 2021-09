Von Matthias Roth

Heidelberg. "Sobald wir wieder spielen können, spielen wir. Das haben wir zu Beginn der Pandemie gesagt, und dazu stehen wir." So Thorsten Schmidt, Intendant des Musikfestivals Heidelberger Frühling, im Gespräch. "Das sind wir unserem Publikum schuldig", fügt er hinzu, "das über die Corona-Zeit zu uns hielt – und Geld spendete, damit wir das durchhalten. Viele haben das Geld für ihre bereits gekauften Eintrittskarten nicht zurückhaben wollen, als wir das Festival zwei Mal absagen mussten. Das hat sehr geholfen und uns motiviert."

Unter "3G"-Maßgabe (Nachweis von Komplettimpfung bzw. Genesung oder tagesaktueller Corona-Test) darf der jeweilige Raum auch wieder voll besetzt werden. Auch Pausengetränke sollen wieder gereicht werden. So sei es endlich wieder möglich, "Begegnungen zu ermöglichen", so Schmidt, "und das war in den 25 Jahren, die die das Festival nun besteht, immer unser allererstes Anliegen."

Das Programm des Heidelberger Frühlings 2022 wird in Kürze bekanntgegeben. Dann soll auch der 25. Geburtstag des Festivals ausgiebig gefeiert werden. Doch bis dahin gibt es andere Konzerte in der Reihe "Kammermusik plus" sowie im Rahmen der Lied-Akademie, des Lied-Labs und als Benefizkonzert in der Jesuitenkirche "zum Dank an die Corona-Helfer*innen". Die Termine im Einzelnen:

> Mittwoch, 29. September, 19.30 Uhr (19 Uhr Künstlergespräch), "Kammermusik Plus" mit dem Viano String Quartet und Jean-Sélim Abdelmoula (Klavier) in der Aula der Alten Universität Heidelberg.

> Freitag, 1. Oktober, 20 Uhr, Benefizkonzert mit dem Freiburger Barockorchester und Vokalensemble Vox Luminis in der Jesuitenkirche Heidelberg mit Krönungskompositionen und Festmusiken aus dem 17. und 18. Jahrhundert.

> Sonntag 10. Oktober, 18 Uhr, DIA_ LOG: Ein inszeniertes Lied.LAB im Frauenbad, das jetzt Premiere feiert. Ausgewählte Lieder stehen hier im Kontext zu Dias, die von Heidelberger Bürgern stammen.

> Freitag 15. Oktober, ab 10.30 Uhr, Lied Akademie mit Thomas Hampson: Open Classes und abschließendes Werkstattkonzert um 18 Uhr in der Alten Aula.

> Dienstag, 19. Oktober "Kammermusik plus" mit Pianistin Claire Huangci in der Alten Aula.

> Dienstag, 30. November "Kammermusik plus" mit dem Streichquartett Quatuor Ébène in der Alten Aula.

Info: Kartentelefon: 06221-5840044