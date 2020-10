Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Das Heidelberger Karlstorkino "überzeugt mit seinem Fokus auf Bildung und eine ebenso aktive wie aktivierende Medienpädagogik." Mit dieser Begründung und 2000 Euro wurde das hiesige kommunale Kino in diesem Jahr bei der Vergabe der Kinopreise des Kinematheksverbundes gewürdigt. Zum mittlerweile 21. Mal wurden diese für "herausragende Programme des Jahres 2019" sowie für ihre "kulturell und gesellschaftlich unverzichtbare Arbeit" verliehen, heißt es in der Pressemitteilung.

Eine fünfköpfige Fachjury vergab die Preise für insgesamt 22 Kinos in vier Kategorien, wobei die Heidelberger Kultureinrichtung mit dem ersten Preis in der Kategorie "Kino, das bildet" ausgezeichnet wurde. In dieser Sparte werden "innovative, generationenübergreifende Vermittlungskonzepte prämiert", wozu auch die filmkünstlerische Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen zählt. Außerdem wurde das Karlstorkino gelobt "für ungewöhnliche Schwerpunkte in der Filmauswahl", namentlich für das Festival "Mathematik und Informatik", das Anfang November auch in diesem Jahr wieder auf dem Programm steht. Ein "Kino, das bildet", so die Jurorin, verwandle "Erfahrung in ein komplexes gesellschaftliches Wissen".

Als "bedeutsame Kraft bei der Gestaltung der Zivilgesellschaft" bezeichnet entsprechend auch Claus Schmitt, Vorsitzender des Medienforums, die "unersetzbare Bildungs- und Kulturarbeit" des Karlstorkinos. Und Joachim Kurz, der neue Programmgestalter, ergänzt: "Kino, das bildet, ist nicht nur ein Ort des Filmeschauens, sondern auch der Begegnung, des Diskurses, des Austauschs von Ideen und Meinungen und des Voneinander-Lernens." Wegen der Corona-Pandemie wurden die Preise in diesem Jahr online vergeben.