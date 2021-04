Heidelberg. (sal) Mit "Schimmerndes Wasser" bringt das Theater und Orchester Heidelberg nach "Neuland. Under Construction" eine weitere digitale Premiere heraus. Die neue Produktion des Jungen Theaters ist am Sonntag, 11. April, um 17 Uhr als Live-Stream unter hier zu erleben. In dem Stück, das für Kinder ab zwölf Jahren geeignet ist, sind die beiden Mädchen, Manisha und Ally, alles andere als "alle anderen". Sie haben keine Freunde, seltsame Interessen und sind ziemlich düster. Als das über alles geliebte Meerschweinchen der Lehrerin Frau Kaffeemundgeruch aus dem Klassenzimmer verschwindet, verdächtigt sie sofort die beiden Mädchen.

Die beiden fliehen in den Wald, wo schwarzes funkelndes Wasser schimmert. Hier erkennen sie ihre Ängste, finden zu sich selbst und zueinander. Autorin Johanna Emanuelsson zeichnet mit ihrer kraftvollen und gleichzeitig feinen Sprache eigenwillige Figuren, gespielt von Johanna Dähler, Nadja Rui und Magdalena Wabitsch; sie erzählen auf wunderbar schräge Weise von Verlust, Sehnsucht und dem Leben selbst.