Heidelberg. (MR) Jochen Flammes diesjährige Mozart-Gala zur Weihnachtszeit brachte einen bisher kaum bekannten Stern zum Leuchten: die kolumbianische Mezzosopranistin Fiorella Hincapié. Sie war kurzfristig für die erkrankte Kathrin Leidig eingesprungen und rettete damit - zwischen Vorsing-Termin und Abendvorstellung an der Stuttgarter Staatsoper, wo sie derzeit Ensemblemitglied ist - die traditionsreiche Veranstaltung in der Heidelberger Stadthalle.

Sie studierte in Lübeck bei Brigit Calm und debütierte in Lübeck und Kiel am Theater, sang bald aber auch eine der Walküren oder die Dryade in Strauss’ "Ariadne auf Naxos". Dass sie auch Mozart gut interpretieren kann, zeigte sie nun überzeugend mit einer Arie der Gräfin aus "Le nozze di Figaro" und der Szene des Sesto mit Bassetthorn aus "La clemenza di Tito". Beide Nummern gestaltete Fiorella Hincapié mit ausdrucksstarker Emphase und feinen Lyrismen auch in extremen Lagen. Bezaubernd ihr geschmeidiges Legato, das eine deutliche Artikulation allerdings nicht hindert. In schönstem Einklang mit dem Orchester der Württembergischen Philharmonie Reutlingen unter der Leitung von Fawzi Haimor gerieten diese beiden Arien zum Höhepunkt des ersten Konzert-Drittels.

Im weiteren Verlauf wartete die Pianistin Atsuko Kinoshita in Mozarts Klavierkonzert C-Dur, KV 467, mit perlender Geläufigkeit auf. Zum Abschluss spielte die Württembergische Philharmonie Reutlingen, die zu Beginn auch mit der Ballettmusik aus "Idomeneo" sowie zwei Ouvertüren zu hören war, unter dem in Chicago geborenen Fawzi Haimor die große g-Moll-Sinfonie, KV 550.