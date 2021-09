Von Rüdiger Retzlaff

Heidelberg. Über viele Jahrzehnte hinweg wurden Familientherapie und systemische Therapie in Deutschland von ihm geprägt. Geboren als ältester von drei Brüdern studierte Helm Stierlin in Heidelberg Medizin und Philosophie. Nach der Promotion bei Karl Jaspers (Philosophie) und Kurt Kölle (Medizin) sowie der Zeit als Assistenzarztzeit in München (1954/55) führte ihn sein Interesse an der interpersonellen Theorie der Psychiatrie von Harry S. Sullivan in die USA. Dort arbeitete er am Sheppard Pratt Hospital von 1955 bis 1957 und von 1957 bis 1962 am Chestnut Lodge Hospital.

Danach wechselte Stierlin von 1963-1964 ans Sanatorium Bellevue, Kreuzlingen in der Schweiz und wurde anschließend ab 1965 Mitarbeiter von Lyman Wynne am National Institute for Mental Health in Bethesda. Nach seiner Rückkehr aus den USA leitete er von 1974-1991 die Abteilung für Psychoanalytische Grundlagenforschung und Familientherapie an der Universitätsklinik Heidelberg, die zu einer der wichtigsten Keimzellen der systemischen Familientherapie in Deutschland wurde.

Helm Stierlin hat zahlreiche Beiträge zur Entwicklung der klassischen Familientherapie entwickelt, unter anderem das Konzept der bezogenen Individuation und der Delegation in Familien. Zusammen mit Duss-von-Werdt gründete er die Zeitschrift "Familiendynamik" und war viele Jahre deren Mit-Herausgeber. Neben zahllosen Artikeln publizierte er über ein Dutzend Bücher, die in mehr als zwölf Sprachen übersetzt wurden.

An der Abteilung für Psychoanalytische Grundlagenforschung und Familientherapie befasste sich Stierlin besonders mit der Individuation von Jugendlichen in ihren Familien, mit der Behandlung von Klienten mit Psychosen und Essstörungen.

Von den Mitgliedern der Heidelberger Gruppe, die er in seiner Abteilung versammelte, gingen entscheidende Impulse aus, die die Entwicklung der Systemischen Therapie nachhaltig beeinflussten: Gunthard Weber (Therapie der Magersucht, Familien-Konstellationen), Fritz Simon (Psychosetherapie, systemische Organisationsberatung), Michael Wirsching (em. Lehrstuhlinhaber in Freiburg), Ingeborg Rücker Embden Jonasch und später Andrea Ebbecke-Nohlen (feministische systemische Therapie), Gunther Schmidt und zeitweise Bernhard Trenkle (hypnosystemische Therapie), Arnold Retzer (Psychosetherapie, Paartherapie), Hans Rudi Fischer (Grundlagenaspekte des Systemischen Denkens; systemisches Management), Jochen Schweitzer (Co-Autor des wichtigsten deutschsprachigen Lehrbuchs der Systemischen Therapie). Der intensive Austausch mit der Mailänder Gruppe trug zur Weiterentwicklung der systemischen Familientherapie zu einer eigenständigen Therapie bei.

Im Rahmen von Sabbatsemestern unterrichtete Stierlin in Australien, Neuseeland und Südamerika und hielt zahlreiche Vorträge in Europa, wobei Polen und Skandinavien für ihn besonders wichtig waren. Ab 1985 wurden zusammen mit Fritz Simon auch in China Ausbildungen und Vorträge zur Systemischen Therapie durchgeführt; dieser Austausch wird bis heute von Mitgliedern des Helm Stierlin Instituts und anderen fortgeführt. Zhao Xudong von der Universität Shanghai, einer der wichtigsten Psychiatrieplaner in China, hat seine Promotion in Heidelberg bei Stierlin erhalten.

Helm Stierlin veranstaltete zahlreiche große internationale Kongresse über die von ihm und seinem Team gegründete Internationale Gesellschaft für systemische Therapie. Seine Vielseitigkeit zeigte sich u.a. auch daran, dass er seine Theorie der Paarbeziehung in gereimter Form in einem Büchlein zusammenfasste, dass an seinem 70. Geburtstag als Theaterstück im Heidelberger Stadttheater aufgeführt wurde. Bereits 1980 hatte Stierlin mit dem international renommierten Tanztheater-Provakateur Johann Kresnik am Heidelberger Theater zusammengearebeitet; für ihn schrieb er das Libretto zum "Familiendialog", eine Abrechnung mit der Zeit des Nationalsozialismus und ihren späteren psychischen Auswirkungen.

Helm Stierlin blieb bis ins hohe Alter aktiv und hielt 2009 an seiner alten Abteilung eine Vorlesung zu den Pionieren der Familientherapie, zusammen mit Manfred Cierpka, Astrid Riehl Emde, Rüdiger Retzlaff Jochen Schweitzer. Die Gründung des Helm Stierlin Instituts (hsi) in Heidelberg durch Andrea Ebbecke-Nohlen, Jochen Schweitzer, gemeinsam mit Carmen Beilfuß, Gunther Schmidt, Fritz B. Simon und Gunthard Weber 2002 wurde von ihm aktiv mitgetragen.

Am hsi beteiligte sich Stierlin bis vor einigen Jahren an der Lehre im Rahmen der Sommerintensivkurse. In den letzten Jahren wurde es stiller in seinem Leben, und er war auf die liebevolle Unterstützung seiner Frau Satuila und seiner Töchter angewiesen. Das Feld der Systemischen Therapie insgesamt hat ihm unendlich viel zu verdanken. Sein Tod erfüllt uns mit tiefer Trauer. Mit ihm verlieren wir einen wunderbaren Mentor, der uns so lange begleitet hat. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.