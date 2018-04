Von Rainer Köhl

Heidelberg. Von Charles Baudelaires Gedichtzyklus "Les fleurs du mal" (Die Blumen des Bösen) wurde der 2013 verstorbene französische Komponist Henri Dutilleux zu seinem Konzert für Violoncello und Orchester "Tout un monde lointain" inspiriert. Ein Werk, das Zauberwelten an aparten Klängen und tiefe Geheimnisse in exquisiten Orchesterharmonien eröffnet. Mstislaw Rostropowitsch spielte die Uraufführung 1970, nun war das Werk beim 6. Philharmonischen Konzert in der Heidelberger Stadthalle zu hören.

Eng verflochten sind das Orchester und der Solopart mit seinen expressiven Kantilenen und spielerischer Virtuosität. Komplexe Rhythmen sind auf das ganze Orchester verteilt im Kopfsatz und GMD Elias Grandy erweckte daraus einen wahrlich soghaften Groove.

Ermöglicht wurde dies eben durch die Genauigkeit, mit welcher die Impulse und Rhythmen verzahnt wurden. Ruhige, fein gesponnene Farben und erlesene Empfindungen vereinten der Solist und die Philharmoniker im zweiten Satz "Regard". Exquisite Klänge eröffnete der dritte Satz "Houles", vital tanzende Exotismen und trefflich ineinander gepasste Ereignisse. Zauberische Farben hörte man des Weiteren in "Miroirs", und fesselnde Rhythmen, mitreißende Verve wurde im Schlussteil "Hymne" entwickelt.

Sphärische Orchesterklänge und orgelhafte Mixturen der Bläser umgaben dies, gleißende, peitschende Register ebenso wie aparte Tupfer des großen Schlagzeugapparats. Freitonal ist dies komponiert, entfaltete eine suggestive Kraft mit Einbeziehung von Polytonalität, Modalität und Atonalität. Unter der Leitung von Elias Grandy erfuhr das Werk eine sauber präparierte und klangsensitive Aufführung. Vortrefflich musizierte Maximilian Hornung den Solopart, den er gleichfalls immer sehr integrativ ins Orchestergeschehen verwob. Und er bedankte sich am Ende für den Applaus mit einer nicht minder virtuosen Zugabe: Brittens "Sacher".

Reich an Atmosphäre sind Benjamin Brittens "Four Sea Interludes" aus der Oper "Peter Grimes", und das Heidelberger Orchester wusste diese trefflich zu erwecken. Ruhevolle Idyllik wurde dabei eingebungsvoll ausgemalt neben leidenschaftlich aufgeschäumten Klangwogen.

Begonnen wurde der Abend gleichfalls mit Britten, "The young person’s guide to the orchestra". Eine Hornpipe von Purcell ist hier das Ausgangmaterial für eine Reihe von Variationen, die durch aparte Instrumenten-Kombinationen und unterschiedliche Charaktere laufen. Nach dem saftigen Pomp des Beginns entfalteten die Philharmoniker heiter gewitzte Szenerien, locker ausschwingend, dann wieder in zackigem Tutti marschierend. Der Humor wurde trefflich ausgekostet, die Balance zwischen heiterem Effekt, lustvollem Auftrumpfen und Virtuosität fand sich bestens umgesetzt.

Strawinskys "Feuervogel" gab es zum Schluss: Delikat abgetönt wurde der zarte Beginn, tiefe Ruhe ließ Grandy atmen in der Idyllik der Introduktion. Zarte Farbverläufe erweckten ein erlesenes, weich schwingendes und schwebendes Fluidum. Die Holzbläser erfüllten die feinen Düfte und zarten Webungen dieser Musik mit bester Eloquenz. Wunderschön ausgekostet wurde die Stille der impressionistisch zarten Klänge, bevor der furiose Teil losbrach, der Tanz des Feuervogels. Kraftvoll vital und immer sehr tänzerisch bewusst musizierten die Heidelberger Philharmoniker.