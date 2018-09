Von Susann Behnke-Pfuhl

Heidelberg. Der "Werk.Stoff Preis für Malerei" wird im November zum ersten Mal verliehen. Dabei kooperieren der Heidelberger Kunstverein und die Andreas Felger Kulturstiftung. Die jetzt eröffnete Ausstellung zeigt Arbeiten der Nominierten im Kunstverein. Der Förderpreis wurde bundesweit für Künstler in Deutschland ausgeschrieben, die einem größeren Publikum noch nicht bekannt sind.

Ausgewählt wurde Nadira Husain (Jahrgang 1980), die in Paris und in Vancouver studierte. Ihre raumgreifende Malerei auf Leinwand, Stoffen und Wänden widersetzt sich einem immer noch stark westlich orientierten Kanon der Kunst. In ihren vielstimmigen Bildern gibt es keine herkömmlichen Perspektiven, Vorder- und Hintergründe oder Bildzentren. Frauenfiguren dominieren in ihrer Werken, die oft in der Tradition der "Moghul-Malerei" stehen, die in Indien zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert eine besondere Mischung diverser kultureller Einflüsse aufzeigt.

Yorjander Capetillo, der 1982 in Kuba geboren wurde, studierte in seiner Heimat Bühnenmalerei und Bildende Kunst. Er entwirft Szenen von unglaublicher Intensität, die von Tod, Schmerz und Trauma handeln. Ein Mittel der Distanz ist die Bühne, die als Spielfläche für seine szenischen Darstellungen dient.

Gruppen von Menschen interagieren dort aber nur scheinbar - schießende Kinder, sich entblößende Menschen und sprachlose Zeugen des Geschehens. Die Menge der Zuschauer ist auf vielen Bildern präsent. Dabei gelingt es nicht die düsteren Motive ausschließlich einem autoritären Staat zuzuordnen. Was Capetillo hier beklemmend aufzeigt, sind universal auftretende Extremerfahrungen in Krieg und Gesellschaft.

Friedhelm Falke (Jahrgang 1958) wurde an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig ausgebildet. Seine großflächige, lichte Acrylmalerei erinnert an die abstrakten Expressionisten, etwa an den Kalifornier Sam Francis. Schwarze und weiße Streifen, Balken, Dreiecke und Quadrate überziehen seine Leinwände in einer zweiten Schicht und geben dem Bildgefüge eine weitere Dimension. Als mögliche Eingriffe in den Prozess des Sehens könnten sie auf die individuell unterschiedlichen Lesarten von räumlichen Situationen hinweisen.

Ernst Friedrich Drewes (Jahrgang 1962) versteht ähnlich wie Husain die Malerei als in den Raum erweitertes Medium. Seine Wandobjekte aus Polyurethan sind bunt verspiegelt oder bemalt und erinnern ein wenig an den US-Amerikaner Frank Stella.

Das Skulpturale wird hier in seinen Gemälden weitergedacht: Ovale Strukturen verbinden sich dort zu komplexen dynamischen Gebilden, die zwischen Fläche und Raum oszillieren. Die leuchtenden Farben der Gemälde tragen dazu bei, die Aufmerksamkeit des Betrachters über eine längere Zeit zu fesseln.

Der Grafiker Michael Thümmrich (Jahrgang 1953) arbeitet seit 1981 als Maler. Seine komplexen Gemälde stehen dem Informel nahe. Der Pinselduktus ist spontan, die Farbe wird opak aufgetragen, oder auch aufgespritzt. Tachistisch angelegte Bildbereiche lassen unterschiedliche Deutungen zu. So heißt einer seiner Titel "Formen, Die Wahrheit liegt im Auge des Betrachters". Oft nimmt die Zeichensprache seiner Werke auf Geschichte oder urbane Bildwelten Bezug.

Info: "Werk.Stoff Preis für Malerei" Heidelberger Kunstverein, Hauptstraße 97, geöffnet Di, Mi, Fr 12-19 Uhr, Do 15-22 Uhr und Sa u. So 11-19 Uhr, bis 11. November.