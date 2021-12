Als Cornelius Meister mit 24 Jahren seine Arbeit in Heidelberg aufnahm, war er der jüngste Generalmusikdirektor Deutschlands. Heute hat der 41 Jahre alte Dirigent das gleiche Amt an der Staatsoper Stuttgart inne. Foto: Marco Borggreve

Von Daniel Schottmüller

Heidelberg. Zwischen 2005 und 2012 war er Generalmusikdirektor am Heidelberger Theater. Am heutigen Mittwoch kehrt Cornelius Meister in seine alte Heimat zurück. In der Reihe "Die großen Liebenden" teilt er sich die Bühne mit Germanist Dieter Borchmeyer. Vorab unterhielt sich der Dirigent und Pianist mit der RNZ über Heidelberg, Corona, Sokrates und Social Media.

Mit welchen Gefühlen kehren Sie nach Heidelberg zurück, Herr Meister?

Mit Heidelberg verbinde ich viel Emotionales: Ich habe dort geheiratet, unsere drei Kinder sind in Heidelberg geboren, und mein Vater, der inzwischen auf dem Handschuhsheimer Friedhof "wohnt", war gebürtiger Heidelberger. Deshalb habe ich immer das Gefühl, nach Hause zu kommen, wenn ich nach Heidelberg reise, und freue mich schon jetzt riesig auf meine Konzerte mit dem Philharmonischen Orchester nächsten Mai. Das Gesprächskonzert mit Professor Borchmeyer aber ist mir eine Herzensangelegenheit, da es mir ermöglicht, selber einmal Teil der Heidelberger Universität zu sein – einer Institution, die ich normalerweise nur von außen bewundere.

Worauf dürfen sich die Besucher des Gesprächskonzerts denn freuen?

Ich werde zunächst eine eigene Klaviertranskription aus Richard Wagners "Tristan und Isolde" spielen. Der Hauptteil des Abends wird dann aber ein Gespräch sein – zwischen zwei Menschen unterschiedlicher Generation und Ausbildung. Dieter Borchmeyer und mich eint dabei, dass wir beide gerne über den Tellerrand blicken. So ist er ja nicht nur Germanist, sondern auch ausgewiesener Musikexperte. Ich wiederum interessiere mich nicht nur für die Musik Wagners, sondern für seinen ganzen Kosmos und seine Sprache im Besonderen.

Zwischen Heidelberg und Ihrer jetzigen Tätigkeit in Stuttgart waren Sie beim Radiosymphonieorchester in Wien. Was hat Sie bewogen, nach Baden-Württemberg zurückzukehren?

Die Zeit in Wien war für mich als Mensch sehr wichtig. Ich finde es schön, international unterwegs zu sein, um dann aber auch wieder zurückzukehren. So halte ich das ja auch gerne unter dem Jahr. Ich genieße es, in anderen Ländern und Kontinenten Eindrücke zu sammeln, die ich mit nach Hause nehmen kann.

Für jemanden, der wie Sie gerne reist und ständig unter Menschen ist, muss die Zeit der Lockdowns eine heftige Zäsur dargestellt haben.

In dieser Zeit ist mir einmal mehr deutlich geworden, welch unverzichtbare Aufgabe die Kultur hat. Denn aus meinem Verständnis beschränkt sich Kultur nicht nur darauf, dass wir um 19.30 Uhr für ein oder zwei Stunden eine Veranstaltung genießen. So wie ich Kultur verstehe, ist sie ein zentraler Bestandteil des menschlichen Lebens überhaupt. Die Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat das gerade noch einmal deutlich gemacht: Kultur und Demokratie sind eng verbunden. Eine Demokratie ohne Kultur kann nicht funktionieren.

Noch im Sommer haben Sie mehr Mut im Umgang mit Corona gefordert. Bleiben Sie bei dieser Einschätzung – trotz der aktuellen Situation?

Gerade jetzt ist mir wichtig, dass wir im Gespräch miteinander bleiben. Um ein Beispiel zu nennen: Ich selber bin dreimal geimpft und glücklich darüber. Nichtsdestotrotz gehe ich wie auch alle anderen Mitglieder des Staatsorchesters Stuttgart mehrmals wöchentlich zum Corona-Test-Container. Vor diesem Container habe ich dann die Möglichkeit, mit unterschiedlichsten Menschen aus der gesamten Stadt ins Gespräch zu kommen – egal, ob sie geimpft oder nicht geimpft sind. Das ist eine Möglichkeit, die es an vielen anderen öffentlichen Orten nicht mehr gibt. Und ich nutze diese Möglichkeit sehr gerne. Ich würde mir wünschen, dass auch viele andere noch viel größere Lust darauf hätten, miteinander ins Gespräch zu kommen. Wenn man es mit Sokrates halten will: Das einzige, dessen ich mir sicher sein kann, ist, dass ich mir nicht sicher sein kann. Natürlich habe ich selber Überzeugungen, die ich auch klar vertrete. Aber ich empfinde es als Notwendigkeit, dass man Lust hat, mit Menschen zu reden, die diese Überzeugungen nicht teilen. Das ist etwas, was leider seltener geworden ist.

Woran liegt das?

In den letzten zehn Jahren ist ein solcher Austausch auch dadurch geringer geworden, dass die Algorithmen der sozialen Medien es uns nicht erleichtern, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die eine andere Weltsicht haben. Da ist es um ein Vielfaches leichter, sich in der eigenen Blase zu bestätigen. Und natürlich hat man ja auch selbst den Eindruck, dass man immer auf der Seite der Vernünftigen und Richtigdenkenden ist (schmunzelt). Aber diese letzte Gewissheit habe ich als Individuum nun mal nicht. Ich persönlich freue mich deshalb, neugierig zu bleiben.

Haben Sie vielleicht einen Tipp, wie ein solches Gespräch gelingen kann?

Ich kann nur ermuntern, es auszuprobieren. Ich habe mehrmals erlebt, dass mir Gesprächspartner anschließend gesagt haben, dass sie es ganz toll fanden, dass man sich mal in Ruhe austauschen konnte, ohne dass nach zwei Minuten gleich gesagt wird: "Mit dir rede ich nicht mehr." Das hat mich überrascht, weil ich dachte: "Das darf doch nicht außergewöhnlich sein."Allerdings beschäftigen mich diese Gespräche danach noch länger.

Inwiefern?

Nun, ich persönlich habe ein hohes Vertrauen in die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse. Und natürlich ist es für mich deshalb nicht immer einfach, zu verstehen, warum jemand eine objektivierbar korrekte wissenschaftliche Erkenntnis nicht anerkennen möchte. Gleichwohl muss ich sagen: Es stört mich, dass bei einigen in unserer heutigen Zeit all das, was nicht mit Zahlen beschreib- und messbar ist, als minderwertig angesehen wird. Aus meiner Sicht gibt es derzeit eine Abqualifizierung des Spirituellen, von Religion und Kunst. Sei es, dass diese Bereiche als "nicht relevant" klassifiziert werden, oder sei es, dass in der Schule zwar der zu benotende Unterricht stattfindet, aber das Schulorchester ausfallen muss. Als Mensch, der zutiefst in der Kunst verwurzelt ist, stört mich das unglaublich, denn die Welt ist doch nicht nur durch scheinbar objektive Fakten beschreibbar. Es gibt einen Bereich zwischen Himmel und Erde, der für uns Menschen offenbar nicht so einfach fassbar ist. Aber wenn es das im besten Sinne Irrationale nicht gäbe, bräuchten wir auch keine Theateraufführungen.

Würden Sie der Politik vorwerfen, das Künstlerische und Kreative nicht ernst genug zu nehmen – gerade, was die Corona-Maßnahmen angeht?

Mein Eindruck ist, dass sich im Laufe der letzten eindreiviertel Jahre einiges getan hat. Man bemüht sich, unterschiedlichen Fachrichtungen, nicht nur den im engeren Sinne virologischen, Gehör zu verschaffen. Daher sind wir, anders als vor einem Jahr, an der Stuttgarter Oper in der Lage, sämtliche Aufführungen immerhin mit 50 Prozent Platzauslastung zu spielen. Das führt bei uns dazu, dass alle Veranstaltungen ausverkauft sind. Man kann sagen: Die politischen Entscheidungsträger haben die Verordnungen so gestaltet, dass wir arbeiten können.

Wie, glauben Sie, werden sich die Corona-Jahre längerfristig auf Ihre Branche auswirken?

Ich bin grundsätzlich ein optimistischer Mensch. Ermutigt hat mich, dass der Verlag Henle, der für die Veröffentlichung von Klaviernoten bekannt ist, seinen Umsatz im Jahr 2020 steigern konnte. Das freut mich, weil es zeigt, dass sich viele Menschen, die abends nicht mehr weggehen konnten, gedacht haben: "Dann spiel’ ich eben wieder Klavier." Gleichzeitig ist die Situation für viele andere Verlage, private Konzertveranstalter und freischaffende Berufsmusikerinnen und –musiker nach wie vor katastrophal. Aus Berlin kam vor einigen Monaten die Nachricht, dass bereits ein Drittel von ihnen den Beruf gewechselt habe. Schlimmstenfalls führt diese Entwicklung dazu, dass Eltern ihren Kindern einmal mehr abraten, in die Kulturbranche zu gehen. Das wäre furchtbar.

