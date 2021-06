Von Marion Gottlob

Heidelberg. Insgesamt 366 Verlage hatten sich um den Deutschen Verlagspreis 2021 beworben. Zu den 66 Preisträgern gehört auch der Heidelberger Carl-Auer Verlag. "Es wurden unabhängige Verlage mit innovativen Projekten, einem überzeugenden Verlagsprogramm und kulturellem Engagement ausgewählt", erklärt dessen Geschäftsführer Matthias Ohler. In allen Kategorien kann der Carl-Auer Verlag punkten. Der Verlag wurde vor mehr als 30 Jahren von zehn Persönlichkeiten der systemischen Therapie ins Leben gerufen. Der Verlag schrieb sofort schwarze Zahlen, obwohl keiner der Gründer über unternehmerische Erfahrung verfügte. Heute ist Carl Auer der wichtigste deutschsprachige Verlag für systemische Therapie und Beratung sowie Hypnotherapie.

Die systemische Therapie betrachtet einen Klienten mit psychischen Problemen nicht isoliert, sondern als Teil eines Systems wie zum Beispiel Familie oder Arbeitskollegen. Man geht davon aus, dass sich das ganze System wie ein Spinnennetz ändert, sobald man an einer einzigen Stelle eingreift. Es kann die Aufgabe des Therapeuten sein, mit dem Klienten so ein System wieder in eine Balance zu bringen.

Diese Idee steht auch hinter der neuen Sparte der Kinderbücher mit rund 15 neuen Titeln pro Jahr. Projektleiterin Lena Baunacke ist für diesen Bereich verantwortlich. "Wir geben Antworten auf die Frage, wie wir in einer offenen und lebendigen Gesellschaft miteinander umgehen wollen", sagt sie. So hat der Verlag den amerikanischen Klassiker "Ein Tag im Schnee" von Ezra Jack Keats neu entdeckt. Keats machte vor mehr als 50 Jahren den kleinen Peter zum ersten afroamerikanischen Helden, ohne die Hautfarbe zu erwähnen. In dem Buch "Das Krokodil sucht eine neue Heimat" wiederum ist Flucht und die Suche nach einem neuen Zuhause ein Thema.

In dem Buch "Die emsige Elster" von Luise Winter und Zeynep Oba ist eine Elster tagein, tagaus mit ihrem Nestbau beschäftigt. Dann schlägt ein Blitz in ihren Baum ein. Doch mitten in der Katastrophe eilen die vernachlässigten Nachbarn zu Hilfe. Die Elster lernt, dass es neben materiellem Reichtum den Schatz der Freundschaft gibt. Das Besondere an dem Buch: Es ist für kleine wie für große Leute geeignet – auch als Bilderbuch. Genauso wie der Bestseller "Der Glücksverkäufer", den inzwischen Schulen und Kindergärten zur Aufführung bringen.

Natürlich bleibt der Verlag den Fachbüchern zur systemischen Therapie und Hypnotherapie treu. Es gibt Standardwerke bei Carl Auer wie die Bücher des Heidelberger Psychiaters Helm Stierlin oder des amerikanischen Psychoanalytikers Milton H. Erickson. Neuerscheinungen behandeln die neuen Therapie-Anwendungen in den unterschiedlichsten Bereichen. Der Verlag agiert schnell und flexibel. So hat er in nur neun Wochen das italienische Buch "Die geheimnisvolle Reise der Viren" in deutscher Übersetzung auf den Markt gebracht. Die italienische Autorin und Virologin Ilaria Capua erklärt darin, wie Viren (auch Corona-Viren) aktiv werden. "Das Jugendbuch mit seinen anschaulichen Illustrationen kann zur Brücke zwischen jungen Lesern und der Wissenschaft werden", so Baunacke.

Kulturstaatsministerin Monika Grütters sagte zur Preisverleihung: "Gerade in Zeiten der Krise haben kleine, unabhängige Verlage Mut zum unternehmerischen Risiko bewiesen." So wurde die Prämie in diesem Jahr von 20.000 auf 24.000 Euro erhöht. Im Juli werden in einer zweiten Runde drei Spitzenpreise ausgewählt. Vielleicht ist der Carl-Auer Verlag dann wieder dabei.