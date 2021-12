Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Maria mit dem Jesuskind auf dem Arm, umgeben von Gloriole und allerlei schmückender Symbolik, ist eine Ikone. Über Jahrhunderte immer wieder gemalt wurde sie zum Inbegriff erfüllter Weiblichkeit und Mutterschaft. Auch heute noch, in Zeiten weiblicher Selbstwahrnehmung über Selfies, prägt diese Mutter-Kind-Idylle unser Unterbewusstsein, ist Teil unseres kulturellen Gedächtnisses, wie der Direktor der Kunsthalle Mannheim, Johan Holten, gestern im Kurpfälzischen Museum Heidelberg (KMH) unterstrich. Holten muss es wissen, er hat die Ausstellung "Mutter!" mitkuratiert, die in Mannheim ein Besuchermagnet ist.

Gleiches gilt für die Ausstellung "Frauenkörper" im KMH, kuratiert von Dr. Dagmar Hirschfelder, die die Gemälde- und Grafiksammlung des Museums leitete, bis sie im November als Chefin der Gemäldegalerie nach Berlin wechselte. Nun kam die Kunsthistorikerin für einen Tag zurück, um sich mit Holten über Aspekte der Weiblichkeit auszutauschen. Vor allem diskutierten die beiden, wie sich Künstlerinnen des 20. und 21. Jahrhunderts mit ihrer Identität auseinandersetzen. Das Anschauungsmaterial hatten die Zuhörer direkt vor Augen mit Bildern von Cindy Sherman, Maria Lassnig und Annegret Soltau.

Da die meisten Gäste beide Ausstellungen bereits gesehen hatten, konnten Holten und Hirschfelder sich locker die Bälle zuspielen. Als Einstieg ins Thema erläuterte die Kuratorin Cindy Shermans "History Portrait", das ein Madonnenbild der Renaissance imitiert – und ironisch bricht. Die Fotokünstlerin nutzt den eigenen Körper als Projektionsfläche: Sie zeigt sich mit entblößter (Kunst)- Brust und Perücke. Durch die übertriebene Künstlichkeit ihrer Marien-Darstellung spiele Sherman mit herkömmlichen Sehgewohnheiten und setze ihren eigenen Weiblichkeitsentwurf dagegen, so Dagmar Hirschfelder.

Ähnlich verstörend ist in der Kunsthalle Mannheim Laure Prouvosts Installation "Mootherr". Als riesige Krake mit alles verschlingenden Armen und unzähligen tropfenden Brüsten zeigt die französische Filmemacherin, die selbst gerade ein Baby bekommen hat, ein Muttertier, von dem sich der Betrachter bedroht und vereinnahmt fühlt. Auch hier werde Künstlichkeit inszeniert, so Johan Holten, der noch eine nette Anekdote anfügte: Als Laure Prouvost zur Vernissage nach Mannheim kam, steuerte sie samt Kinderwagen ihr Werk an und gab ihrem Kind die Brust. "Das Baby hatte sichtlich aber gar keinen Hunger", schmunzelte Holten. So viel zum Thema Selbstinszenierung.

Direkt unter die Haut geht dem Besucher der Kunsthalle das autobiografische Projekt der Finnin Elina Brotherus. Die Künstlerin versuchte Jahre lang schwanger zu werden und setzt ins Bild, wie zahllose Medikamente, unangenehme Untersuchungen und verzweifelte Blicke auf einen Schwangerschaftstest ihr Leben begleitet haben. Auf dem letzten Foto ist das Ergebnis zu sehen: Elina Brotherus hält ihren Dackel wie ein Baby im Arm und zeigt der Welt den Stinkefinger "als Absage an die Mutterschaft", so Holten.

"Wir zeigen in dieser Ausstellung die Kontinuität und den Wandel von Schönheitsidealen, auch, um Diskussionen anzuregen", unterstrich der Direktor des KMH, Dr. Frieder Hepp. Mit seinem Kollegen Johan Holten war er sich einig: Eine direkte "Fortsetzung" in einer Ausstellung "Männerkörper" werde es ebenso wenig geben wie "Vater!" in der Kunsthalle Mannheim. Natürlich würden beide Häuser aber auch in Zukunft aktuelle Fragen und ihre Umsetzung aufgreifen. Was mit Adam und Eva begonnen hat, wird mit Sicherheit fortgeschrieben – als künstlerisches Werk, jeweils dem Zeitgeist entsprechend.

Info: "Frauenkörper" wird bis 20. Februar 2022 im Kurpfälzischen Museum Heidelberg gezeigt (www.museum.heidelberg.de) "Mutter!" läuft in der Kunsthalle Mannheim bis 6. Februar 2022 (www.kuma.art). Zu beiden Ausstellungen gibt es ein umfangreiches Begleitprogramm.