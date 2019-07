Von Heide Seele

Heidelberg. Wieder verlockt eine anregende Werkschau mit drei nennenswerten Künstlern zum Besuch der Galerie, und bei der Auswahl der Objekte bewies Marianne Heller erneut ihr sicheres Händchen für Qualität. Die Keramiker sind "Zwischen Prag und Budweis" (Ausstellungstitel) zu Hause, jeder von ihnen zeichnet sich durch eine unverwechselbare Handschrift aus, verfügt über eine ausgefeilte Technik und eine reiche Vorstellungskraft. Bei der Vernissage wurden sie von der Galeristin vorgestellt, und der SPD-Politiker Gert Weisskirchen führte auf erfrischend persönliche Weise in die Ausstellung ein.

Die in Warschau geborene Elzbieta Grosseova, die an der dortigen Akademie der bildenden Künste studierte, war schon mehrmals bei Marianne Heller zu Gast, zuletzt vor vier Jahren. Auch in ihren aktuell gezeigten Steinzeug-Objekten versteht sie es, die Gegensätze zwischen den von ihr bevorzugten Strukturen deutlich herauszuarbeiten. Damit bringt sie zum Ausdruck, wie ein plötzliches Erleben alles verändern kann, und entwickelt nebenbei eine eigene Philosophie. Dies nicht nur im Hinblick auf den Menschen allgemein, sondern auch bezüglich persönlicher Erfahrungen und Erlebnisse. In ihren abstrakten Arbeiten, die häufig ihr Faible für runde und monumentale Formen (zum Beispiel bei den Riesenkugeln) erkennen lassen, bevorzugt sie eine einfache und erdige Farbigkeit. Den Ton benutzt sie dabei als Material, um relevante Themen plastisch hervortreten zu lassen, etwa das Leben des Menschen oder die Kräfte der Natur. Ihre intensive Suche nach Harmonie lässt sich ebenso wenig übersehen wie ihre Beeinflussung durch Gefühle, zumal sie für deren Sichtbarmachung eine reiche Symbolik einsetzt.

Jiri Lastovicka, 1949 in Prag zur Welt gekommen, hat ebenfalls in seiner Heimatstadt (an der Akademie für Kunst, Architektur und Design) studiert. Seit 1975 arbeitet er als Designer bei den Porzellanwerken in Karlsbad. Dass er dieses Material nach wie vor schätzt, lässt sich an den bei Heller ausgestellten 16 Objekten leicht ablesen. Sie sind farblich fein nuanciert. Allein schon ihre Titel wie "Metamorphose" oder auch "Zeitkorrosion" weisen auf die philosophische Prägung des Künstlers hin. Er lässt sich gerne vom Tierreich, aber auch von der menschlichen Figur inspirieren und knüpft an die Tradition der tschechischen Groteske an. Eines seiner Markenzeichen ist der harmonische Zusammenklang zwischen seinem jeweiligen Sujet und dem Material. Lastovicka nimmt regelmäßig an Symposien teil, die sich vornehmlich mit riesigen Plastiken aus Schnee, Eis oder Heu beschäftigen. Diese Sparte ist aus einsichtigen Gründen nicht vertreten.

Der Dritte im Bunde ist der in Budweis geborene Tomas Proll (Jahrgang 1951). Er studierte an der Akademie für Kunst, Architektur und Design in Prag im Atelier für Keramik und Porzellan und hatte dem glasierten Steinzeug stets einen großen Stellenwert eingeräumt. Bei Heller ist von dem vor zwei Jahren gestorbenen Künstler eine solide Auswahl seiner ausbalancierten Arbeiten zu sehen, in denen er seinen Humor wie auch mal einen herben Sarkasmus durchschimmern lässt. Anspielungsreich ist sein geistvolles "Warten auf genetische Information" mit einer sich empor schlingenden "Kurve".

Info: "Zwischen Prag und Budweis" in der Galerie Heller in Heidelberg, am Adenauerplatz, bis 1. September.