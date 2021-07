Von Daniel Schottmüller

Heidelberg. Welches Instrument kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie an Filmmusik denken? Die Mundharmonika aus "Spiel mir das Lied vom Tod"? Das Klavier, wie es verspielt in "Die fabelhafte Welt der Amélie" oder episch in Hans Zimmers "Inception"-Soundtrack anklingt? Oder sind es doch die scheinbar unabdinglichen Streicher, die von Filmkomponisten reflexartig vorgeschoben werden, sobald sich Romantik auf der Leinwand ausbreiten soll?

Wie auch immer: Die Chancen, dass Sie sich gerade eine Posaune oder Tuba vorgestellt haben, sind eher gering. Clément Schuppert liefert auf der Bäderterrasse des Heidelberger Schlossgartens zumindest indirekt eine Erklärung, warum das so ist: "Das Klischee sagt, wir Blechbläser könnten nur laut spielen", meint der Trompeter. Mit "Legendäre Filmmusik" treten er und fünf weitere Mitglieder des Philharmonischen Orchesters am Dienstagabend den doppelten Gegenbeweis an. Sie wollen zeigen, dass die Melodien von Henry Mancini, Ennio Morricone oder John Williams auch von einem Blechbläser-Sextett vorgetragen Wirkung entfalten. Und: dass sich Posaunen, Trompeten, Horn und Tuba gerade für die leisen, intimen Filmmomente eignen.

Bei dem jazzigen "Moon River", das Audrey Hepburn in "Frühstück bei Tiffany" am Fenster sitzend in die Nacht haucht, kann man sich das gut vorstellen. Das Sextett wagt sich auf der Sonnendeck-Bühne aber in noch romantischere – und potenziell seichtere – Gewässer vor. 18 Millionen Mal habe sich James Horners "Titanic"-Soundtrack verkauft, berichtet Schuppert während einer seiner sympathischen Zwischenansagen. So wie die im Halbkreis sitzenden Musiker, geleitet von Jessica Armstrongs sanften Hornklängen, "My Heart Will Go On" interpretieren, wirkt das Stück dann aber doch neu. Angenehm zerbrechlich. Von Bombast und Kitsch befreit.

Überhaupt: Die Bläser machen ihr eigenes Ding. Von Anfang an ist spürbar, dass sich die Frau im Sommerkleid und ihre fünf Mitmusiker – an diesem schwülen Juliabend krempeln die Männer die Hemdsärmel hoch – für Kompositionen entschieden haben, die ihnen selbst Spaß machen. Die Musik eines Animationsfilms wie "Drachenzähmen leicht gemacht" wird mit genauso viel Hingabe vorgetragen wie das bluesige "Summertime" aus Gershwins "Porgy and Bess".

Klar, auch die Klassiker des Genres kommen nicht zu kurz. Als nach drei Stücken ein Morricone-Medley angekündigt wird, geht ein Raunen durch die Reihen. Nur passend, denn gleich zu Beginn setzt atmosphärisches Kojoten-Geheul ein. Wo im Original eine Flöte für das charakteristische Hauptthema von "Zwei glorreiche Halunken" verantwortlich ist, dürfen sich in Heidelberg die Trompeter Martin Hommel und Clément Schuppert daran austoben. Als im Verlauf des Stücks das Tempo anzieht, galoppieren wiederum Damian Schneider und Marek Janicki mit knatternden Posaunen voraus. Gelebte Demokratie. Selbst Tubist Thomas Matt gibt gegen Ende des Konzerts den Ton an. Wie zuvor den Abstecher ins Weltall ("Star Wars", John Williams) gehen die Zuhörer auch diesen Ausflug in die Tiefen des Sherwood Forrest ("Robin Hood", Michael Kamen) gerne mit.

Gespräche mit dem Sitznachbar oder verstohlene Blicke aufs Handy gibt es am Dienstagabend kaum. Ja, sogar in der Umgebung hört man aufmerksam zu: Eine wachsende Zahl Schlossbesucher, die keine Karte mehr ergattern konnte, breitet sich im Laufe des Abends auf der Wiese vor Bäderterrasse aus. Und auch nach der zweiten Zugabe – Morricones "Cinema Paradiso" – will man die Musiker noch nicht so recht verabschieden. Einen besseren Beweis für die cineastische Macht ihrer Instrumente hätten sich die Blechbläser nicht wünschen können.