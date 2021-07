Von Lisa Wieser

Heidelberg. Katja Hess hat, wie könnte es anders sein, zum Ateliergespräch einen Kuchen gebacken und diesen in Stücke geschnitten. Er erinnert sofort an ihren bekannten "Tortenzyklus", bei dem sie ganze Serien von Kuchen und Tortenstücken so realistisch mit Ölfarbe auf Leinwand malte, dass man meint, sie auf der Zunge zu schmecken. Sie erzählt von der Kunstszene in der Metropolregion, vom unglaublichen Engagement der Künstlerinnen und Künstler, die diese Szene auf die Beine gestellt haben, gemeinsamen Ausstellungen und von kostbaren Begegnungen, "bei denen es immer ein bisschen wie im Zirkus ist, wenn man sich trifft". Von der täglichen Arbeit an ihrer Staffelei, von Pilates als Ausgleich, und sie erzählt mit sprühender Begeisterung von ihren Auslandsaufenthalten.

Hintergrund Zur Person Katja Hess studierte Anglistik, Germanistik und Sprachwissenschaft an der Universität Heidelberg und Rijksuniversität Utrecht, arbeitete mit Unterbrechungen durch mehrjährige Auslandsaufenthalte bis 1997 als Lehrerin, bevor sie sich ganz der Kunst zuwandte. Ihre künstlerische Ausbildung begann sie [+] Lesen Sie mehr Zur Person Katja Hess studierte Anglistik, Germanistik und Sprachwissenschaft an der Universität Heidelberg und Rijksuniversität Utrecht, arbeitete mit Unterbrechungen durch mehrjährige Auslandsaufenthalte bis 1997 als Lehrerin, bevor sie sich ganz der Kunst zuwandte. Ihre künstlerische Ausbildung begann sie während eines dreijährigen Aufenthalts in den Niederlanden an der Art Scholl Ewijckshoeve, studierte danach als Schülerin von Robert Cendella an der Students League in New York und an der Cooper Union als Schülerin von Peter Schroth und Jeff Tolbert. Seit 2001 arbeitet sie als freischaffende Künstlerin in ihrem Atelier in Heidelberg. Viele Ausstellungen und Auszeichnungen begleiten ihre künstlerische Laufbahn. Unter anderem im Paysages Maison de Heidelberg in Montpellier, im Kunstverein Leimen, Kunstverein Mannheim, im Feuerbachhaus Speyer, in der Slevogt-Galerie Schloss Villa Ludwigshöhe in Edenkoben, und in der Willibald-Kramm-Preis Stiftung in Heidelberg. Katja Hess ist Mitglied im Vorstand des Heidelberger Forums für Kunst, Mitglied des Bundesverbands Bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK) sowie der GEDOK.

Besonders die Jahre in New York, die sie mit ihrem Mann Prof. Henner Hess verbrachte, waren prägend. Sie besuchte alles an Museen und Galerien, was möglich war. Sammelte Impressionen, streifte auch in der Nacht durch die New Yorker Straßen, saugte Großstadtleben, Lichter, Geräusche und Atmosphäre in sich auf. Entdeckte den Bezug zu Pop-Art und Rauschenberg und zu den Menschen und Einflüssen der New Yorker Kunstszene, die sie so inspirierten, dass sich ihr eigener Stil verfestigte und sie sich 1995 ganz der Kunst zuwandte.

Weitere Auslandsaufenthalte folgten. Im Gesamten, rechnet sie nach, verbrachte sie zehn Jahre ihres Lebens im Ausland. Zeit genug, um Impressionen zu sammeln, die für ein Leben reichen. "Ich male, was mir gefällt, was mich berührt, was mich anrührt, was ich gerne festhalten und wieder sehen möchte". Als Motto hat Katja Hess ein Zitat von Jasper Johns gewählt, das zum Ausdruck bringt, mit welcher Inspiration sie ihre Motive findet: "Manchmal sehe ich etwas und male es. Ein anderes Mal male ich etwas und sehe es dann".

Stillleben zum Reinbeißen. Foto: Lisa Wieser

Doch dem Zufall überlässt sie nur scheinbar etwas, Katja Hess hat sich früh auf drei Motivblöcke konzentriert: Landschaften, Menschen und Stillleben. Zuerst waren es Landschaften und Blüten meist in Acryl, einige hat sie sogar noch in ihrer Sammlung. Oder in Tusche wie die Strandimpressionen. Danach stiegt sie auf Öl um, die Technik gibt ihr bis heute mehr Spielraum und lässt mehr zu.

Auf Menschen ist sie durch genaues Beobachten gekommen. Wie bewegt sich ein Mensch, was macht er, wie geht er, wo schaut er hin, läuft er langsam oder eilig? Ob alleine, in Gruppen, in Aktionen oder selbstvergessen, wie die Studien von Strandgängern, die sie in Frankreich am Meer machte. So fein gezeichnet, dass sie wie im aufsteigenden Dunst des Meeres zu magischen Silhouetten werden. Die Serie "Manhattanites" (Öl auf Leinwand) zeigt Großstadtfrauen: Gehend, sprechend, Einkaufstüten tragend, telefonierend, nie ohne Taschen, alle mit aufrechtem Gang.

Einige Arbeiten zeigen Anklänge zur Pop-Art, die Katja Hess während ihres Aufenthalts in New York entdeckte. Foto: Lisa Wieser

Auffallend, dass man alle nur von hinten sieht, man die Gesichter gar nicht sieht, aber trotzdem glaubt, sie zu erkennen. Durch die Gestik, die Grazie, das Laszive, den Gang, die Frisur, die Art der Schritte. Unzählige hat sie gemalt, keine gleicht der anderen! Und dann, wie schon erwähnt, die Stillleben wie die mit den Tortenstücken, Bonbongläsern, Eistüten oder bunten Macarons. Katja Hess ist eine stille, aber geniale Verführerin. Ihre Bilder wirken oftmals wie ein sehnsuchtsvoller Blick durch ein Schaufenster.

Info: Katja Hess, Hirtenaue 50, 69119 Heidelberg; Telefon 0 62 21/80 20 38; E-Mail: katjahess @t-online.de; Homepage: www.katjahess.com, Atelierbesuch nach Voranmeldung.