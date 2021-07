Von Heribert Vogt

Heidelberg. Wer wir sein wollen, erfuhr man auch an diesem Abend im Interkulturellen Zentrum Heidelberg nicht, als die deutsch-iranische Journalistin und Autorin Asal Dardan mit der Schriftstellerin und Verlegerin Christiane Frohmann über ihren neuen Essayband "Betrachtungen einer Barbarin" sprach. Denn es geht Dardan in ihrem literarischen Debüt vornehmlich um Zwischenzustände sowie Momentaufnahmen in der Auseinandersetzung mit der umgebenden Gesellschaft, die durch die Erfahrung des Exils geprägt ist. Dabei führt die 1978 in Teheran geborene Autorin auch einen "Kampf mit sich selbst". Ihr Engagement gilt einem wieder "stärkeren kollektiven Gefühl in der Gesellschaft" – da die Menschen "nicht nur Einzelne" sind – und damit auch der Frage, "wer wir sein wollen".

Diese Aussagen erfolgten bei der auch als Livestream übertragenen Präsenzveranstaltung erst in einem fortgeschrittenen Stadium. Man hatte den Eindruck, dass die Reihe "Pick your host" – der Autor wählt seinen Gesprächspartner selbst – in diesem Fall etwas problematisch ausfiel. Denn auf der Bühne saßen zwei enge Freundinnen, die sich über lange Strecken auf einem Vertrautheitslevel unterhielten, der auf den weniger informierten Zuhörer recht spannungslos wirkte. Überhaupt wurden lediglich knappe O-Ton-Passagen aus dem Buch geboten.

Ein Essay handelt von Dardans USA-Aufenthalt als Volontärin beim Fernsehsender CNN. Dort wurde die aus dem Iran stammende Autorin als Deutsche einsortiert und auf die hiesige Geschichte abgeklopft. Und in dem Essay "Neue Jahre" thematisiert Dardan den Kampf der biblischen Jakobsfigur zwischen zwei Leben. Aber es finden sich auch handfestere Probleme wie die ertrunkenen Flüchtlinge oder die NSU-Mordserie.

Zu eindeutige Stellungnahmen haben der Autorin die Kritik des "Moralisierens" eingetragen. Dardan vermutete dahinter vor allem "weiße Männer" des Feuilletons. Selbstkritisch räumte sie ein, dass Moral ein "Ästhetik-Killer" sein kann. Und sie bekannte, dass ihr Schaffen im Rahmen von Kollektiven erfolgt. So nennt sie im Buch auch offen ihre Quellen. Darunter sind etwa die politische Theoretikerin Hannah Arendt oder der Schriftsteller Walter Benjamin. Zu diesem Netzwerk gehört zudem die Gesprächspartnerin Christiane Frohmann.

Für Asal Dardan sind Schreiben und Leben offenbar widersprüchliche Prozesse, die sie als Autorin – sich selbst zurücknehmend – vorantreiben kann. Die "Barbarin" (die Fremde?) betont aber: "Ich will keine Macht."

Info: Asal Dardan: "Betrachtungen einer Barbarin". Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 2021. 192 Seiten, 22 Euro.