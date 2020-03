Von Klaus-Dieter Roos

Heidelberg. Bis ins hohe Alter konnte man sich mit ihm äußerst angeregt über viele Themen unterhalten. Doch am 3. März ist Prof. Werner Fricke nach leidvoller Krankheit kurz vor Vollendung seines 93. Lebensjahr gestorben. Vom Wintersemester 1970/71 bis einschließlich Sommersemester 1995 war er Inhaber des Lehrstuhls für Anthropogeographie am Geographischen Institut der Universität Heidelberg.

Geboren 1927 in Vorpommern begann Fricke an der Universität Greifswald das Studium, das er 1952 mit dem Diplom in Geographie und Geschichte abschloss. 1958 wurde er promoviert. Kurz danach wandte er sich in Forschung, später auch in der Lehre, einer neuen Region zu: Afrika. Diesem Kontinent sollte bis zu seinem Lebensende sein Hauptinteresse gelten – auch in seiner Habilitationsschrift von 1967.

Zum Wintersemester 1970/71 erhielt Fricke den Ruf an der Universität Heidelberg. Er bearbeitete dort in den 1970er Jahren die Stadtregion Rhein-Neckar. Der Einsatz statistischer Analysemethoden in Verbindung mit Computer-Kartographie ermöglichten eine detaillierte Typisierung und Regionalisierung der Siedlungs-, Bevölkerungs- und Sozialstruktur. Die Akademie für Raumforschung und Landesplanung Hannover zum korrespondierenden Mitglied.

Ab 1988 beteiligte sich Prof. Fricke im Sonderforschungsbereich "Kulturentwicklung und Sprachgeschichte im Naturraum der Westafrikanischen Savanne" an der Universität Frankfurt.

Die Trauerfeier für ihn findet am Samstag um 11 Uhr in der Heidelberger Peterskirche statt.