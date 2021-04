Von Anica Edinger

Heidelberg. Es könnte ein Kultursommer der Superlative werden – denn jetzt steht fest: Neben der Sommerbühne des Karlstorbahnhofs wird es eine zweite Open-Air-Bühne in Heidelberg geben. Am 13. Juni will das städtische Theater die Saison für das "Sonnendeck" eröffnen, und das an einem besonderen Ort: den denkmalgeschützten Bäderterrassen des Heidelberger Schlosses. Bis zum 31. Juli soll es dort zusätzlich zu den Schlossfestspielen Kunst und Kultur geben. Schauspiel, Musik, Kabarett: Möglich ist alles, wie Theater-Intendant Holger Schultze jetzt sagt.

"Das Ambiente dort oben ist magisch", schwärmt Brit Bartkowiak, Oberspielleiterin am Theater. Schultze träumt derweil: "Das könnte Modellcharakter auch für die Zukunft haben." Bespielt wird das "Sonnendeck", wo unter Wahrung der Corona-Regel 80 Zuschauer Platz finden, nicht nur von allen Sparten des Theaters, es wird auch zur Bühne für die freie Szene. Freie Künstlerinnen und Künstler sind ab sofort aufgerufen, sich mit ihren Aufführungen für einen Platz auf dem "Sonnendeck" zu bewerben. "Das war uns eine Herzensangelegenheit", so Bartkowiak. Sie selbst arbeitete als freie Regisseurin, bevor sie im Februar 2021 im Theater angestellt wurde. Deshalb weiß sie auch: Je länger die Pandemie andauert, je länger Kunst und Kultur nicht stattfinden, desto prekärer, gar "desaströs", wie Bartkowiak sagt, werde die Situation für freie Künstlerinnen und Künstler. "In meinem persönlichen Umfeld haben viele bereits aufgegeben, sich beruflich umorientiert." Umso wichtiger sei es, nun als Künstler zusammenzustehen – egal ob frei oder fest angestellt. Das sieht auch Holger Schultze so: "Jetzt geht es um Solidarität."

Von Beginn an sei deshalb klar gewesen, dass das "Sonnendeck" für die freie Szene geöffnet wird – und dass die Auftritte selbstredend auch allesamt honoriert werden. Schultze sieht es als eine Art "Kleinkunstbühne": "Ich kann mir dort alles vorstellen: den Jazzpianisten ebenso wie den Zauberkünstler oder eine Kabarettgruppe." Die ganz große Vielfalt: Das wünscht sich auch die Oberspielleiterin auf dem "Sonnendeck". Vor allem aber solle es darum gehen, eine gewisse Leichtigkeit an lauen Sommerabenden zu transportieren.

Und auch, wenn das Theater über das Programm noch Stillschweigen bewahrt, steht eines bereits fest: Die Premiere auf dem "Sonnendeck" gestaltet der Opernchor des Theaters mit einer Art Chorrevue – natürlich coronakonform. Das heißt: Der Chor tritt nicht als ganzer Chor auf, vielmehr treten die einzelnen Individuen in den Vordergrund. Schultze war das ein Anliegen, denn er sagt: "Als Chor hat man gar keine Perspektive mehr." Denn gemeinsames Singen ist aktuell wegen Corona unvorstellbar. Man könne sich deshalb gar nicht ausmalen, wie die Chormitglieder in den ersten Proben fürs "Sonnendeck" aufgeblüht seien, wie groß die Freude gewesen sei, endlich wieder etwas zu tun.

Sechs Mal wöchentlich könnte das "Sonnendeck" ab dem 13. Juni bespielt werden. Die Programmpunkte sollen jeweils nicht länger als eine Stunde dauern. Dass die Nachfrage nach Kunst da ist, dass die Menschen förmlich danach lechzen, davon ist Schultze überzeugt. Die Karten für die Schlossfestspiele seien nahezu ausverkauft, berichtet er. Es habe einen regelrechten Ansturm gegeben. Laut Bartkowiak zeige das eindrücklich, wie wichtig Kunst und Kultur für unser gesellschaftliches Zusammenleben sei.

So sei das "Sonnendeck" doch auch ein "Hoffnungsschimmer", meint Bartkowiak. Für alle im Theater. Für die freie Szene. Fürs Publikum. Es ist die Chance auf einen echten Kultursommer in Heidelberg – sofern es die dann geltenden Corona-Regeln zulassen. Im Theater geht man einfach davon aus, dass das so sein wird. Schultze fragt: "Was sollen wir sonst auch tun?"

Info: Der Vorverkauf für das "Sonnendeck" beginnt voraussichtlich Ende Mai. Freie Künstler können sich bis 30. April bewerben. Alle Infos gibt es unter www.heidelberger-schlossfestspiele.de.