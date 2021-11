Von Jutta Schneider

Heidelberg. Um es gleich vorweg zu nehmen: Füße kann ich irgendwie nicht so richtig. So jedenfalls die Erkenntnis meines Selbstversuchs im Aktzeichnen. Ich freue mich, die Möglichkeit dazu im Kurpfälzischen Museum Heidelberg nach der offiziellen Öffnungszeit zu bekommen, wo ich mich in gespannter Erwartung und viel zu früh einfand. Von einem Profi ist mir einmal gesagt worden, für das Zeichnen sei regelmäßiges Üben nötig, etwa vergleichbar mit Klavierspielen, damit die Hand locker bleibt. Bei meinen früheren Zeichenversuchen bestätigte sich das; aber die sind zwölf Jahre her. Dabei hatte ich immer die linke Hand genutzt. Welche Hand wird wohl heute zum Zuge kommen? Ich bin nämlich beidhändig.

Endlich kommt die Lautsprecherdurchsage für die Besucherinnen und Besucher des Museums, sie mögen sich bitte zum Ausgang begeben. Das gilt aber nicht für mich und fünf weitere Personen. Wir sind angemeldet für das "Atelier Frauenkörper" und dürfen in der Ausstellungshalle bleiben. Ich sitze also mit gespitztem Bleistift, den Zeichenblock auf dem Schoß, unter dem gestrengen Blick von Alice Trübner – 1902 gemalt von ihrem Ehemann Wilhelm – mit meinen Mitstreitern im Halbrund inmitten der Ausstellung "Frauenkörper".

Ohne die Füße stimmen die Proportionen. Zeichnung und Repro: Jutta Schneider

Zwischen uns ein Teppich, den Angelika Dirscherl, die Initiatorin des Abends und Leiterin der Museumspädagogik, noch rasch herbeigeschafft hat. Schließlich darf Aktmodell Lilli auf dem Steinboden keine kalten Füße bekommen. Ich frage die junge Frau, die eigentlich Physik studiert, warum sie diesen Job übernommen hat, der ihr ja einigen Mut abverlangt. Lilli, die so etwas heute zum zweiten Mal macht, spricht von einer interessanten Perspektive. Sie möchte dem vorherrschenden Kult künstlich geschaffener Makellosigkeit die Natürlichkeit entgegensetzen.

Angeleitet werden wir Zeichenwilligen von Clapeko von der Heide – "nur Clapeko", wie der freundliche 80-Jährige beim Vorstellen betont – , einem Träger des Willibald-Kramm-Preises, mit Lehrauftrag an der Heidelberger Universität als akademischer Zeichenmeister. Ob meine laienhaften Zeichenversuche den Ansprüchen eines solchen Profis genügen können? Nun ja, es geht mir überhaupt nicht so sehr um besonders gutes Zeichnen, sondern um das kreative Tun. Also – nur Mut.

Ehe wir loslegen, erläutert uns Clapeko ein paar allgemeine Fakten zur Aktmalerei. Er weist darauf hin, dass sich in der uns umgebenden Ausstellung "die Modelle von der Anatomie freisprechen". Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat es häufig eine voyeuristische Sichtweise gegeben, wie zum Beispiel in den Werken des österreichischen Malers Egon Schiele. Für uns hingegen, die wir das sogenannte "akademische Aktzeichnen" praktizieren wollen, sind "die anatomischen Kleinigkeiten wichtig, die das Wesentliche des Körpers wahrnehmbar machen", so Clapeko. Wir lernen, dass der Kopf an der Gesamthöhe einer Figur etwa ein Achtel ausmacht.

Unser Modell steht von mir abgewandt, aber wo fange ich bloß an mit meiner Zeichnung? Beim Kopf, bei den Füßen? Ich entscheide mich für die Mitte und setze eine Rundung aufs Papier, von der aus ich mich – übrigens mit der linken Hand – erst nach oben und dann nach unten arbeite. Konzentration und Stille im Saal, nur das Rauschen der Luftbefeuchter ist zu hören. Und ab und zu die geflüsterten Kommentare Clapekos.

Als ich zu den Füßen komme, ist unten auf dem Zeichenblatt kein Platz mehr. Wie Clapeko bemerkt, sei das ein Problem, denn "dann sieht man nicht, wie sie [das Modell] steht". Recht hat er. Lachend schlägt er vor: "Machen Sie einfach einen Torso daraus". In der Tat eine Möglichkeit, wenn ich nur die oberen zwei Drittel meiner Zeichnung betrachte, stimmen die Proportionen einigermaßen. Und dann flüstert er mir noch zu: "Die rechte Seite [der Haare] etwas dunkler; das braucht mehr Körper".

Anderen in der Runde gibt er ebenfalls Hinweise: "Das Gesicht nicht schminken! Zeichnen!" und "Nicht so zickzack". Wir sollen den Mut haben, Tiefen zu setzen und sollen den Stift nicht so zaghaft führen. Nach 90 Minuten ist leider alles vorbei. Eigentlich bin ich ganz zufrieden mit meinen beiden Zeichnungen. Trotz der intensiven Konzentration ist mein Kopf ganz frei. Gerne hätte ich noch mal anderthalb Stunden weitergezeichnet – allein schon wegen der Füße.

Info: Weitere Termine am 24. November und 1. Dezember, 18 Uhr; Anmeldung unter 06221/ 58-34010.