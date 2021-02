Von Heribert Vogt

Heidelberg. Hervorragende Arbeiten aus der jüngeren Forschergeneration Baden-Württembergs werden von der Heidelberger Akademie der Wissenschaften auch 2021 gewürdigt. Ihre traditionellen fünf Auszeichnungen, die jeweils mit 10.000 Euro dotiert sind, gehen an sechs Preisträger.

> Akademiepreis: Dr. Lianming Wang erhält ihn für seine Arbeit "Jesuitenerbe in Peking: Sakralbauten und transkulturelle Räume 1600–1800". Der Kunsthistoriker beschäftigt sich mit dem materiellen Erbe der jesuitischen Mission außerhalb Europas. Promotion in Heidelberg.

> Karl-Freudenberg-Preis: Damit wird Dr. Ying Yan für seine Arbeit über Rezeptoren gewürdigt, die eine Schlüsselrolle bei der Regulation der Gehirnfunktionen spielen. Sie vermitteln synaptische Plastizität, steuern kognitive Funktionen und fördern das neuronale Überleben, können aber auch zum Zelltod bei neurodegenerativen Erkrankungen beitragen. Promotion in Heidelberg.

> Walter-Witzenmann-Preis: Daniel Rothenburg erforscht den Zusammenhang von menschlicher Gesellschaft und Umwelt am Beispiel Australiens zwischen 1945 und 2017. Über eine große Agrarregion hat er herausgearbeitet, wie sich Lebensumstände, Umweltbewusstsein und Zukunftserwartungen verändern, wenn sich die Umwelt verschlechtert. Promotion in Tübingen.

> Ökologiepreis der Viktor-und-Sigrid-Dulger-Stiftung: Dr. Matthias Künzel bekommt ihn für seine Arbeit über nachhaltige Lithium-Ionen-Batterien. Diese sollten ohne die kritische Ressource Kobalt auskommen, das nicht nur giftig, teuer und selten ist, sondern oft auch unter menschenunwürdigen Bedingungen in politisch instabilen Regionen abgebaut wird. Promotion in Karlsruhe/Ulm.

> Manfred-Fuchs-Preis: Diese Ehrung teilen sich die Physikerin Dr. Kira Rehfeld sowie der Politik- und Verwaltungswissenschaftler Dr. Thomas Malang. Ziel in Rehfelds Arbeit ist es, die Beiträge dynamischer und thermodynamischer Prozesse zur Klimavariabilität zu verstehen. Studium in Heidelberg, Promotion in Berlin. Malang wiederum erforscht die Aktivitäten nationaler Parlamente in der internationalen Politik. Da Staatsregierungen in globalisierter Welt immer stärker kooperieren, stellt sich die Frage, wie die Legislative auf ihren Macht- und Kontrollverlust reagiert. Promotion in Konstanz.

Info: Die Präsentation der Arbeiten soll am 25. Juni, 15 Uhr, in der Heidelberger Akademie der Wissenschaften am Karlsplatz stattfinden.