Von Ingrid Thoms-Hoffmann

Heidelberg. Interessiert sich heutzutage überhaupt noch jemand für Lyrik? Werden die jungen Leute in der Schule gezwungen, sich mit Poesie auseinander zu setzen? Und wie verkauft sich Lyrik generell im Zeitalter der Digitalisierung? Darüber sprachen wir mit Hans Thill (64), der gerade zusammen mit Michael Braun eine viel beachtete Lyrik-Anthologie der letzten zehn Jahre herausgebracht hat. Thill lebt als Lyriker und Übersetzer in Heidelberg. Er ist Mitbegründer des Verlags "Das Wunderhorn", Leiter der jährlichen Übersetzer-Werkstatt "Poesie der Nachbarn. Dichter übersetzen Dichter" und Herausgeber verschiedener Publikationen. Seit 2010 ist das Mitglied des Pen-Zentrums Deutschland Leiter des Künstlerhaus Edenkoben.

Herr Thill, erleben wir gerade durch die digitalen Möglichkeiten einen Paradigmenwechsel in Sachen Lyrik?

Paradigmenwechsel ist ein großes Wort. Sicher, es verändert sich gerade Vieles. Aber man muss ja nicht gleich ins Wehgeschrei der Philologen einstimmen. Beispielweise ist das Internet ein guter Ort der Veröffentlichung von "kleiner Literatur". Ich würde sogar sagen, für die Veröffentlichung von Gedichten ist es ideal. Man muss nicht einen ganzen Band kaufen, hat den einzelnen Text, den man sich ausdruckt. Denn letztlich wird das Gedicht immer noch gedruckt gelesen. Lyrik liest man für sich alleine.

Also doch der einsame Poet in seinem stillen Kämmerlein?

Das sicher nicht. Die Lyriker gehen auf die Straße und in die Clubs. Wir haben zurzeit die paradoxe Situation, dass öffentlich der Bedeutungsverlust von Lyrik beklagt wird, andererseits existiert eine junge Szene, die so gut ist wie schon lange nicht mehr. Ich bin öfters auch zu Lesungen in Schulen eingeladen. Sie glauben nicht, wie still es dann in der Klasse ist, wenn man ein Gedicht liest. Mit 16 Jahren ist man jedenfalls absolut ansprechbar für Lyrik.

Und ich dachte immer, dass die Jugendlichen in der Schule gezwungen würden, sich mit Lyrik zu beschäftigen.

Ich glaube nicht, dass die Jugendlichen gezwungen werden müssen, sich mit Poesie zu beschäftigen. Es kommt auf die Form der Präsentation an.

Die Verkaufszahlen von Lyrikbänden sind sehr gering.

Es stimmt schon, Gedichtbände verkaufen sich schlecht, sogar schlechter als früher. Im Schnitt hat ein Gedichtband eine Auflage von 500 Exemplaren. Aber ich kann nicht sagen, ob das Interesse an Lyrik überhaupt schwindet. Was wir bedauern, ist, dass viele kleine Verlage daran zugrunde gehen. Andererseits gibt es Lyriker wie Jan Wagner, der mit seinen Gedichten richtig hohe Auflagen macht.

Also wird die Poesie doch nicht von der Schwindsucht dahingerafft?

Nein, keineswegs. Sie müssen ja auch bedenken, dass früher der einzige Weg der Veröffentlichung die auf Papier war, das Buch. Das hat sich geändert. Wenn Sie so wollen, sind die Vertriebswege andere geworden. Der Markt verschwindet langsam, was an seine Stelle tritt, weiß im Augenblick niemand.

Jan Wagner wurde im letzten Jahr der Georg-Büchner-Preis verliehen.

Es gibt ja noch immer zahlreiche Auszeichnungen für Lyrik. Nicht nur für Jan Wagner, sondern auch für Monika Rinck, Ulf Stolterfoht.

Die wurden mit dem Peter-Huchel-Preis ausgezeichnet, wie Sie auch.

Stimmt. Es gibt eben beides: Einerseits immer weniger Präsenz der Lyrik im Feuilleton und andererseits Auszeichnungen wie den Peter-Huchel-Preis, die aus der Flut der Veröffentlichungen einen Gedichtband auswählen, als Hinweis: dies hier ist ein herausragender Band.

Sowohl Stolterfoht, Rinck als auch Wagner kommen in Ihrer Anthologie vor, was macht sie so besonders?

Sie zeigen, wie viele andere auch, dass ihre Gedichte weder wirklichkeitsabgewandt noch gegenwartsfern sind. Sondern sie sind, wie jede gute Lyrik, ein Stück verdichtete Erfahrung der Wirklichkeit.

Dann ist die Forderung der amerikanischen Lyrikerin Claudia Rankine die "Lyrik wieder in die Wirklichkeit zurückzuholen" schon erfüllt?

Ich würde sagen, dass die Lyrik noch nie außerhalb der Wirklichkeit war. Für mich ist Lyrik ein Teil der Wirklichkeit der jeweiligen Gesellschaft. Es gibt wechselnde Moden und Ästhetiken.

Jetzt zum Beispiel die Poetry Slamer?

Ja, diese Art von ‚Spoken Word Poetry" hat sich zum Liebling des jungen Publikums entwickelt.

Thomas Böhme, der in Ihrer jüngsten Sammlung auch vertreten ist, schlägt vor, Lyrik als Event zu präsentieren. Ist das auch Ihre Meinung?

Die Lyrik muss nicht aus Büchern gerissen werden. Höchstens dass man vielleicht ab und zu aus einem Bändchen eine Seite mit seinem Lieblingsgedicht herausreißen könnte, um sie weiterzugeben. Die Lyrik hat doch bereits ihre Festivals, ihre Verbände, ihre Dokumentationen. Eben wurde ein Netzwerk Lyrik gegründet, in dem alle großen Lyrikveranstalter mitarbeiten, unterstützt von der Staatsministerin für Kultur. Mit den Events ist es im Übrigen so eine Sache. Das Gedicht ist ein Ort der Reflexion, und die ist zumeist eine einsame Tätigkeit.

Gibt es so etwas wie das vollkommene Gedicht?

Bei Hölderlin ist sich die ganze Welt einig. Auch die seltsam krummen und doch perfekten Verse eines Martin Opiz oder Andreas Gryphius vermögen nicht nur mich zu begeistern. Ob das auch auf junge Leute wirkt? Es gab Zeiten, das war die Lyrik des Barock das Hinterletzte. Galt als ungelenk und schwülstig. Denn natürlich besteht zwischen den Generationen nicht immer Einigkeit. Wäre ja auch langweilig.