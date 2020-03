Von Peter Wiest

Hamburg. Sage und schreibe 300.000 Tickets waren bereits für die Vorstellungen bis zum 30. September im Hamburger "Mehr! Theater" verkauft worden. 250.000 weitere sollten demnächst für Aufführungen bis zum Januar 2021 in den Vorverkauf gehen. Damit hatte das Stück "Harry Potter und das verwunschene Kind" schon vor seiner deutschen Erstaufführung alle Rekorde gebrochen und markierte den erfolgreichsten Vorverkauf einer Theaterproduktion aller Zeiten in Deutschland.

Nur zwei Tage vor der geplanten feierlichen Premiere am Sonntagabend dann der Schock: Nach einem aufgrund der aktuellen Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie erlassenen Verbot der Hamburger Gesundheitsbehörden von Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern gab Maik Klokow, Produzent der Mehr-BB-Entertainment, die Verschiebung der Show auf die Zeit ab dem kommenden Oktober bekannt.

Für die Hamburger Produktion von "Harry Potter und das verwunschene Kind" wurden bis dato Investitionen von gut 42 Millionen Euro geflossen. Das denkmalgeschützte "Mehr! Theater" am Hamburger Großmarkt war dafür über Monate hinweg umgebaut worden; die Kapazität des Hauses wurde dabei von 3400 auf 1673 Zuschauer reduziert. Produziert wurde die Inszenierung von Mehr-BB Entertainment, das seit einiger Zeit die Aktivitäten der "Mehr! Entertainment GmbH" und der Mannheimer BB Group vereint mit dem Ziel, das internationale Theater- und Produzentennetzwerk in Europa weiter auszubauen mit Produktion und Vermarktung von nationalen und internationalen Musicals, Shows und Theaterproduktionen.

Bereits seit gut drei Jahren sorgt das Theaterstück in New York und London für Furore und hat dort alle Rekorde gebrochen. Publikum und Presse überschlugen sich dabei gleichermaßen. Die "Sunday Times" etwa sprach in ihrer Kritik von einem "magischen Wunderwerk"; laut "New York Times" setzte die Produktion "neue Maßstäbe für Zauber am Broadway".

"Harry Potter und das verwunschene Kind" wurde in Großbritannien mit neun Olivier-Awards ausgezeichnet und ist die am meisten prämierte Produktion in der Geschichte dieses renommierten britischen Theaterpreises. Bei den Tony Awards in New York gewann das Stück in sechs Kategorien und ist mit insgesamt 25 Preisen die meist ausgezeichnete Produktion der Broadway-Saison.

Es ist die insgesamt achte Harry-Potter-Geschichte und gleichzeitig die erste, die offiziell für die Bühne dramatisiert wurde. Sie basiert auf einer Geschichte der britischen Potter-Schöpferin J. K. Rowling sowie des Autorengespanns Jack Thorne und John Tiffany.

Im Stück arbeitet der mittlerweile erwachsene Harry Potter als Angestellter des Zaubereiministeriums und ist Ehemann und Vater von drei Schulkindern. Von heute auf morgen wird er, wie nicht anders zu erwarten, mit seiner Familie von seiner zauberhaften Vergangenheit und seinem Vermächtnis eingeholt und muss den Kampf mit den dunklen Mächten erneut aufnehmen …

Die deutsche Produktion "Harry Potter und das verwunschene Kind" ist weltweit die erste nicht-englischsprachige Version des Theaterstücks. Das Besondere dabei: Die Aufführung besteht aus zwei Teilen, die jeweils hintereinander an einem Tag erst nachmittags und dann nach einer Pause abends gespielt werden sollten. Wie Maik Klokow mitteilte, behalten bereits gelöste Tickets für die Vorstellungen in Hamburg ihre Gültigkeit. Die Premiere wurde jetzt für den 4. Oktober angesetzt.

Info: www.harry-potter-theater.de