Von Milan Chlumsky

Ludwigshafen. Auf den ersten Blick ist in dem Bild "Peri" (1913) von Karl Hofer alles klar. Eine nackte Mulattin scheint aus dem Fenster auf eine Seelandschaft zu schauen, den Rücken dem Betrachter zugewandt. Doch sobald der Betrachter dem weiblichen Akt mehr Aufmerksamkeit als dem Fensterblick auf die Seelandschaft widmet, wird das Bild rätselhafter. Ist es überhaupt ein Fenster und nicht etwa ein an der Wand hängendes Bild mit der Seelandschaft? Und wenn es stimmt, dass es ein Bild ist, warum nimmt die Frau eine nicht weniger ermüdende Haltung an, statt sich auf den Ellenbogen zu stützen?

Geht man alle möglichen Eventualitäten durch, die Hofer, der mit seiner Familie fünf Jahre in Paris gelebt hatte und 1913 nach Berlin zurückkehrte, bewegt haben könnten, so ging es in diesen Jahren vor allem darum, die Qualität der Farben und ihrer Wirkung zu betonen. Hofer wurde Mitglied der Neuen Sezession in Berlin, die mit Max Liebermann, Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Max Pechstein und Karl Schmidt-Rottluff 1914 eine erste Ausstellung hatte.

Dieses Gemälde von Karl Hofer ist Teil einer ersten Sektion der Ausstellung "Bild und Blick", die das Hack-Museum Ludwigshafen ausschließlich aus der eigenen Sammlung von etwa 10.000 Werken bestreitet. Dieses Mal steht der Betrachter im Mittelpunkt: seine Fähigkeit, ein Bild bis in das letzte Detail wahrzunehmen, und letztendlich auch zu verstehen, warum ein Maler bestimmte künstlerische Mittel oder Strategien verwendet, um seine Standpunkte deutlich zu machen (oder zu problematisieren).

Während seit der Romantik der Blick aus dem Fenster eine Projektion möglicher Sehnsüchte darstellte, forderte das Porträt (in welcher Form auch immer, auch eine Aktdarstellung) den Betrachter auf, sein eigenes Ich als eine Replik ins Spiel zu bringen. Dies könnte sowohl eine bejahende oder auch verneinende Funktion beinhalten. Klugerweise wird die Ausstellung unter anderem mit dem Bild von Markus Vater eröffnet, in dem der Maler einem schönen weiblichen Akt ein zusätzliches Augenpaar verpasst. Damit wird die Dichotomie des Fensterblick-Porträts aufgehoben.

Wer Otto Freundlichs "Komposition" (1940) mit dem auf den ersten Blick wirren farbigen Durcheinander enträtseln will, muss längere Zeit vor dem Bild verweilen. Es kommen nach und nach abgegrenzte Flächen zum Vorschein, Freundlichs Liebe für Kirchenfester wird in den farbigen halbrunden Segmenten angedeutet. Häuser, Dächer oder auch eine imaginäre Landschaft scheinen aus dem Farbenmeer herauszutreten. Die "Aktivierung des Auges" heißt diese Sektion, in der es vor allem darum geht, sich auf diese abstrakten Bilder mit ihren intensiven Farben einzulassen.

Im Kapitel "Der Anteil des Betrachters" soll dieser das Gesehene mittels eigener Phantasie vervollständigen. Dabei können sowohl der Raum als auch das Licht eine entscheidende Rolle spielen. So hat sich beispielsweise der venezolanische kinetische Künstler Jesus Rafael Soto in neue, unbekannte Kunstgefilde begeben, als er sich vornahm, Mondrians revolutionären Umbruch "... in Bewegung" umzusetzen.

Seine kinetischen Objekte scheinen von großer Einfachheit zu sein, produzieren jedoch komplexe optische Täuschungen. Eine Reihe fein angebrachter dünner Metallstäbe vor einem mit verschiedenfarbigen Linien bemalten Hintergrund gerät in Bewegung, wenn man daran entlangschreitet. Ein Lüftchen kann einen genauso intensiven Effekt hervorrufen, wie es bei seinen kinetischen Sphären der Fall ist. Sotos Arbeiten sind partizipative Kunstwerke, die ohne den aktiven Zuschauerpart nie dieselbe Wirkung hätten.

Diese Ausstellung ist eine kluge und interessante Lektion über die verschiedenen möglichen Rezeptionen des Kunstwerks im 20. Jahrhundert (und darüber hinaus): Es ist spannend zu sehen, wie viele neuen Ideen die Kunstavantgarde entwickelte. Spannend ist auch der Reichtum der Sammlung, die alle Facetten in einer instruktiven und intelligenten Präsentation fast spielerisch aufzufächern vermag.

Info: "Bild und Blick. Sehen in der Moderne" Wilhelm-Hack-Museum bis 7. Juli 2019. Es empfiehlt sich, das Begleitheft zur Ausstellung beim Durchgang zurate zu ziehen. www.wilhelmhack.museum