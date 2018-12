Von Milan Chlumsky

Ludwigshafen. Immer noch unvergessen ist der fulminante Auftritt von Otto Piene pünktlich zu seinem 85. Geburtstag im Jahr 2013 im Karlsruher ZKM: eine große Retrospektive über seine Karriere, die nach seinen Studienjahren in München und Düsseldorf begann, ihn auf einen Lehrstuhl am renommierten MIT in die USA führte, bis 2008 die Zero Foundation in Düsseldorf gegründet wurde.

Erst nach seinem Philosophiestudium an der Universität Köln wird Otto Piene (1928-2014) klar, dass der damals vorherrschende abstrakte Informel nicht ganz seiner Auffassung von neuer Kunst entspricht. Sie soll anderen Impulsen gehorchen als denen der klassischen Malerei. Für ihn kam es nicht in Frage, den ganzen Tag vor der Staffelei mit dem Pinsel in der Hand auf eine Inspiration zu warten. "Das Bild ist ein Kraftfeld, Arena der Begegnung der Energie des Autors, geschmolzen, gegossen in die Bewegung der Farbe, empfangen aus der Fülle des Universums, geleitet in die Kapillaren der offenen Seele des Betrachters." - So impulsiv formulierte er seine Auffassung.

Otto Pienes "Blue Monk" aus dem Jahr 1969. Foto: chl

1957, nach seinem Staatsexamen, gründete er mit Heinz Mack, die Künstlergruppe Zero (Nullpunkt der Kunst). Vier Jahre später schloss sich Günter Uecker an. Das Trio war der Überzeugung, dass es elementare Naturenergien gibt, die den kompletten Neubeginn der Kunst nach der Stunde Null ermöglichen: Feuer, Rauch, Licht, kinetische Energien, kombiniert mit neuen Materialien und multimedial angewandt, standen am Anfang der Zero-Aktivitäten. Der Arbeitsprozess führte Piene bis zu seinem Lichtballett und den licht- und luftkinetischen Skulpturen.

Die drei Künstler blieben nicht allein: Ein interessanter Blatt in der Ludwigshafener Kabinettausstellung "Visuelles Spiel" zeigt Yves Kleins Experiment mit Feuer, das er Anfang der 1960er Jahre machte. Ebenfalls zu sehen: Otto Pienes bahnbrechende Versuche mit dem Feuer. Sie wurden in seinem als Kalender angelegten Album "Feuerflora" wunderbar dokumentiert. Dass es 13 Blätter beinhaltet, könnte verwundern. Die Zahl liegt am Umschlagblatt, das die astrologische Rheinfolge ankündigt und die vier Elementen - Feuer, Wasser, Luft und Erde - thematisiert.

Zahlreiche andere Künstler haben der Gruppe Reverenz erwiesen, sie gar mit ihren eigenen Werken direkt unterstützten. Werke der drei Gründer bilden die Grundlage der Ausstellung. Dazu gesellen sich Arbeiten von Oscar Holweck, Gotthard Graubner, Jan J. Schoonhoven, Enrico Castellani, Jef Verheyen, Rupprecht Geiger und Herman de Vries. Sie belegen, dass fast gleichzeitig auch in den Niederlanden, Italien und weiteren Ländern ähnliche Bestrebungen stattfanden.

Info: "Visuelles Spiel", bis 31. März 2019 im Hack-Museum Ludwigshafen. www.wilhelmhack.museum