Heidelberg. Gebäude fallen krachend in sich zusammen, riesige Staubwolken steigen auf. In den 2000er-Jahren sprengt die Firma Eastman Kodak viele ihrer Produktionsstätten und entlässt Beschäftigte. Denn seit 1999 ist der Absatzmarkt für analoges Filmmaterial stark rückläufig. Die Entwicklung des iPhones mit seinen vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten revolutioniert auch die Fototechnik, herkömmliche Apparate erscheinen obsolet. Ein Film zeigt, wie diese geschreddert werden. Daneben trifft es auch das Vinyl der Schallplatten. "Einfach, praktisch und frei" sei die schöne neue Welt, erklären die Propagandisten von Apple. Und sie vergessen dabei, dass mit dem Verlust des sinnlich Erfahrbaren auch ein Teil der Wirklichkeit verloren geht.

Einer, der sich nicht damit abfinden will und den die Sehnsucht nach dem Echten umtreibt, ist der Wiener Biologe Florian Kaps. Der "Doc", wie er genannt wird, ist nämlich nicht nur Experte für Spinnenaugenmuskulatur, sondern vor allem passionierter Anhänger des Analogen, der die für ihn magischen Aufzeichnungs- und Wiedergabeapparaturen einer untergehenden Epoche sammelt. Stolz präsentiert der selbst ernannte "Schutzpatron analoger Dinge" etwa eine außergewöhnliche Jukebox oder auch eine Druckerpresse.

Kaps ist ein Träumer und Dilettant, der nicht nach Logik und Machbarkeit fragt, sondern das scheinbar Unmögliche und alles andere als Offensichtliche ins Zentrum seines Interesses stellt. Als 2008 die letzte Polaroid-Fabrik mit Sitz im niederländischen Enschede geschlossen werden soll, entscheidet sich der analoge Abenteurer und leidenschaftliche Traumtänzer wider alle Vernunft und trotz Mittellosigkeit zu deren Kauf.

Jens Meurers augenzwinkernder Film "An impossible project", der programmatisch auf 35 mm gedreht wurde, begleitet den "Doc" auf seiner analogen Mission und dokumentiert die durch verschiedene Hindernisse immer wieder gebremste Rettung der Sofortbilder.

Faszinierte Verbündete findet der "Doc" nicht nur unter jungen Digital Natives in Berlin, sondern auch in New York, wo er sich mit David Bohnett, dem Erfinder der Social-Media-Plattform "GeoCities", trifft. Doch Kaps will kein Geschäftsmann sein. Er versteht sich vielmehr als Visionär und Anreger, der die Dinge vor ihrem Verschwinden bewahren will. Mit neuen Plänen, seinem sogenannten "Supersense Project" und der erträumten Rettung eines alten Grandhotels, reist der "Doc" schließlich ins Silicon Valley, in die Höhle des Löwen, wo die digitalen Strategen bereits selbst nach "analogen Wegen" suchen, um Menschen miteinander zu verbinden.

Auf der Suche nach Authentizität fächert Meurers dynamisch montierter Film die verzweigten Facetten und Ansätze zur Rettung des Realen auf, findet dabei aber nicht zu einer theoretischen Vertiefung. Außerdem bleiben die praktischen Details der Projekte, beispielsweise ihre Finanzierung, weitgehend im Dunkeln. Stattdessen porträtiert der Film seinen nur mäßig charismatischen, aber umso sympathischeren Protagonisten mit seiner ansteckenden Vision. Im Kampf um die Bewahrung des Analogen geht es diesem vor allem um die Rettung alternativer Wahlmöglichkeiten: "Analog ist nicht retro...Es ist aber eine Entscheidung."

