Von Volker Oesterreich

Heidelberg. Das Pferde-Symbol, aber auch Kreis und Kugel, das mehr oder weniger verfremdete Porträt, aber auch die großen Themen der Kunst- und Kulturgeschichte spielen im Werk des Bildhauers Jürgen Goertz eine überragende Rolle.

Davon zeugt nicht nur sein "S’Printing Horse" vor der Heidelberger Print Media Academy, sondern auch der derzeitige Skulpturenpark im Schlossgarten, wo zahlreiche seiner Werke zu sehen sind, darunter auch der Karlsruher "Musengaul" oder der neu geschaffene "Guardian Angel", der in der Nähe des Elisabetentors aufgestellt wurde.

Fast immer gut behütet: ein skizziertes Selbstporträt von Jürgen Goertz aus dem Jahr 2012, enthalten in seiner Neuerscheinung über die Jahre 1950 bis 2020. Repro: RNZ

Wie berichtet, hat der international renommierte Künstler aus Angelbachtal-Eichtersheim auch "Kunst am Bau" für das Heidelberger Schloss selbst entworfen: eine Serie von Porträtköpfen für das neue Glasdach des Gläsernen Saalbaus und einen konvexen Rundspiegel für den Sanitärtrakt. Letzterer nimmt auf die frühere Pracht der Renaissance-Ruine Bezug, war doch der Gläserne Saalbau mit Spiegeln und großen Fenstern überaus üppig ausgestattet. Überhaupt die Symbolkraft des Glases! Schon das "S’Sprintig Horse" suchte den architektonischen Dialog mit dem Glas des Heidelberger Bahnhofs und der Print Media Academy.

All diese Assoziationen weckt nun auch ein opulenter Leinenband mit Skizzen, Glossen und Kunstkonzepten aus den Jahren 1950 bis 2020. Er lädt ein zum Blättern durch ein so inspirierendes wie vielseitiges Künstlerleben mit zahllosen Glücksmomenten, Ängsten, Träumen und Fantasien. Natürlich begegnet man auch darin der Pferde- und der Kreis-Symbolik, man amüsiert sich über den karikierenden Duktus so mancher Zeichnung und vertieft sich in die handschriftlichen Begleittexte. Zusammen eine bilderreiche Lebenschronik.

Eigentlich sollten diese Blätter auch einmal in einer Ausstellungshalle gezeigt werden, zumindest ein Teil davon. Wäre nicht der nun auch für Veranstaltungen nutzbare Gläserne Saalbau genau der richtige Ort dafür?

Rund 300 Beiträge haben Goertz und seine Tochter Eva Julia für den gewichtigen, im Selbstverlag erschienenen Band ausgewählt. Ganz am Ende wachen Skizzen und Fotos vom oben erwähnten "Guardian Angel" über das Gesamtwerk – silbrig schimmernd und geheimnisvoll.

Info: Jürgen Goertz: "Skizzen – Glossen – Kunstkonzepte – 1950-2020", Angelbachtal-Eichtersheim 2020. Großformatiger Leinenband mit Prägedruck, 330 Seiten, 120 Euro. www.juergen-goertz.com