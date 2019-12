Von Frederick Mersi

Mannheim. Als Linus Volkmann am 2. November vergangenen Jahres die Organisatoren des Hurricane-Festivals auf Twitter kritisierte, wählte er drei Worte: „Hold my Penis“. 20 Bands hatte die FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH für 2019 gebucht, darunter keine Frau. In der deutschen Festival-Landschaft ist das kein Einzelfall. Doch Volkmanns Tweet kam nach #MeToo zur richtigen Zeit und löste eine Debatte über Gleichberechtigung auf deutschen Musikbühnen aus. Diskutiert wird bis heute.

„Was mir fehlt, ist der Wille, sich damit wirklich auseinanderzusetzen“, sagt Volkmann ein Jahr später. Die Popakademie in Mannheim hat zur Diskussion über das Thema „Gender-Balance in der Live-Musik“ eingeladen. Alle Stühle im Saal sind besetzt, einige Besucher müssen stehen. „Das stützt unsere Vermutung, dass dieses Thema noch nicht geregelt ist“, sagt Udo Dahmen, Leiter der Popakademie.

"Festival-Line-Up ohne Künstlerinnen ist 2019 nicht nur nicht wünschenswert, es ist angesichts der aktuellen Diskussion auch nicht mehr denkbar. Ich meine, so rückständig und trist will doch kein Booking der Welt rüberkommen."#HurricaneFestival-Booker so: "Hold my P-e-n-i- s!" pic.twitter.com/Z1249o2xRp — Linus Volkmann (@LinusVolkmann) November 2, 2018

Die Musikhochschule hat sich selbst auferlegt, mehr auf Gleichberechtigung zu achten. Debattierten 2018 beim Hip-Hop-Forum noch ausschließlich Männer in der Jungbuschhalle, sprachen dieses Jahr bis auf Musikjournalist Volkmann ausschließlich Frauen in der Akademie: Produzentin Jasmin Stocker, als „Mine“ auch solo erfolgreich, Liedermacherin „Cäthe“ Sieland, Rapperin Fiva und Zora Brändle, Bookerin der Halle02 in Heidelberg.

Das Ergebnis: Eine Quote soll her – obwohl jede der Betroffenen ihre Probleme mit einer solchen Regelung hätte. „Für unsere Generation wäre das eine Scheiß-Übergangszeit“, sagt Mine, die sich weitgehend ohne weibliche Vorbilder als Produzentin im deutschen Hip-Hop einen Namen gemacht hat. „Das Problem ist: Es gibt keine Alternative.“ Rapperin Fiva, die laut eigener Aussage schon Interviews abgesagt hat, weil sie dort nach ihrer Rolle als Frau im Hip-Hop gefragt worden wäre, sagt: „Ich glaube, wir müssen da durch.“

Am liebsten würden die Diskutantinnen gar nicht über das Geschlechterthema reden. Genervt sei sie, sagt Mine. Sie wolle lieber über ihre Kunst sprechen, meint Fiva. Um gute Musik solle es gehen, ergänzt Brändle. „Ich bin aber überzeugt, dass wir die Quote brauchen, zumindest als Übergangsinstrument.“ Gerade im Bereich der Festivals werde oft behauptet, Frauen brächten nicht genügend Zuschauer. „Aber wenn man nie den Anfang macht, wird das auch immer so bleiben“, sagt Fiva. Dazu komme, dass Männer in Pop- und Rockmusik über bessere Netzwerke verfügten. Zora Brändle hat deshalb den Verein Music BW Women gegründet, dem etwa 450 Künstlerinnen angehören. „Wir brauchen aber auch mehr Tontechnikerinnen, Veranstalterinnen und Bookerinnen“, sagt Brändle.

Hintergrund Für die Playlist Wer abseits bekannter Pop-Sternchen mehr Musik von Frauen in seine Playlist aufnehmen will, dem seien unter vielen anderen folgende Künstlerinnen ans Herz gelegt: > 5K HD: „What if I“. Anspruchsvoller Indie mit dem richtigen Maß [+] Lesen Sie mehr Für die Playlist Wer abseits bekannter Pop-Sternchen mehr Musik von Frauen in seine Playlist aufnehmen will, dem seien unter vielen anderen folgende Künstlerinnen ans Herz gelegt: > 5K HD: „What if I“. Anspruchsvoller Indie mit dem richtigen Maß an instrumentellen Freiheiten. > Warpaint: „Billie Holiday“. Experimenteller Rock aus Kalifornien. > Fiva: „Einfach nicht zu bremsen“. Münchner Urgestein des deutschen Hip-Hops mit intelligenten Texten und eingängigen Beats. > Mine: „Klebstoff“. Popakademie-Absolventin, die nicht umsonst 2016 den Preis für Popkultur als „Lieblingssolokünstlerin“ erhalten hat. > The Staves: „The Motherlode“. Drei Schwestern mit britischem Folk-Rock.

In der Musikindustrie kommen Frauen meist als Sängerinnen vor. Wer auf Google nach deutschen Produzentinnen sucht, wird in den ersten 40 Einträgen nicht fündig. Mine ist eine Ausnahme. „Wir haben auch Probleme, Schlagzeugerinnen und Gitarristinnen zu finden“, sagt Andreas Margara, der das Forum für die Popakademie organisiert hat. „Die meisten Studentinnen singen und spielen im Nebenfach Klavier“, bestätigt Barbara Hornberger, Professorin für Popmusik-Didaktik an der Hochschule Osnabrück. „Diese Verteilung war vor 100 Jahren wahrscheinlich auch nicht anders.“

Wo Vorbilder fehlten, entschieden sich weniger Frauen für eine berufliche Karriere, ist Popakademie-Absolventin Mine überzeugt. „Deshalb glaube ich, dass eine Quote für die nächste Generation mega wäre.“ Dabei gebe es eigentlich viele gute Produzentinnen in Deutschland, sagt Antonia Rug. Die 23-Jährige geht nächstes Jahr erstmals mit ihrem Projekt Novaa auf Tour und bietet während des Forums in Mannheim einen Producing-Workshop an. „Diese Frauen haben aber oft keinen großen Namen – und damit keinen Raum, Vorbilder zu sein“, sagt sie.

Eine Quote, die sich selbst überflüssig machen soll: Diese Idee gefällt auch Musikjournalist Volkmann. „Viele machen da sofort zu, aber es ist ein sinnvoller Hebel. Die Bewusstwerdung, dass das Festivals auch bunter macht, können die Booker dann nachholen.“ Kleine Veränderungen sind schon sichtbar: Für 2020 hat die FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH das Hurricane-Festival gleich mehrere Künstlerinnen gebucht – unter anderem die Rapperinnen Juju und Nura.

Auch Mine ist als Solo-Künstlerin dabei. „Zum ersten Mal“, sagt sie. „Vorher habe ich mega Probleme gehabt, gebucht zu werden.“ Weibliche Headliner fehlen auf der Hurricane-Liste aber nach wie vor.