Von Matthias Roth

Heidelberg/Montevideo. Er ist in Heidelberg und der Rhein-Neckar-Region immer noch aktiv, als Musiker und Festival-Organisator, auch wenn er seinen Wohnsitz vor knapp zwei Jahren nach Südamerika verlegte: Der Pianist und Komponist Martin Münch, Unterzeichner der "Gemeinsamen Erklärung" von Lengsfeld, Tellkamp, Sarrazin und anderen, legt nun mit starken Worten Protest beim Deutschen Komponistenverband ein gegen dessen Engagement für die "Allianz für Weltoffenheit". Die Mitglieder des Dachverbands deutscher Komponisten entscheiden am 15. Mai in Berlin über Münchs Antrag zur Tagesordnung.

Als Gründer der Jahrhundertwende-Gesellschaft und der Klavierwoche Heidelberg (beide 1988) sowie des Neckar-Musikfestivals (2005), vor allem aber als Solokünstler und Pianist in kleinen Formationen, auch als Begleiter von Stummfilmen oder Kaffeehaus-Musiker ist er ebenso bekannt wie als Charakter, der seine eigene Meinung auch in politischen Fragen nie zurückhielt. In den letzten Jahren fiel der Kompositionsschüler von Wolfgang Rihm in den sozialen Medien als streitbarer Aktivist mit anti-islamischer Grundhaltung auf, der sich seit 2015 als vehementer Kritiker der deutschen Bundesregierung und ihrer Flüchtlingspolitik hervortat. Seinen Entschluss, nach fast 30 Jahren Heidelberg in Montevideo (Uruguay) einen neuen Lebensmittelpunkt zu wählen, begründete er mit einer für ihn deutlich absehbaren "Islamisierung Deutschlands" in den nächsten Jahren. Seine oft ins Extreme schlagende politische Haltung ist unter Heidelberger Musikern lange bekannt. Sie hat ihn viele Freundschaften gekostet.

Merkel als "unseligste Kanzler-Besetzung seit Hitler" bezeichnet

Unterdessen laufen Münchs Neckar-Musikfestival sowie die "piano international"-Plattform weiter, die er von Montevideo aus lenkt und die der Förderverein des Festivals und musikalische Mitstreiter jeweils vor Ort betreuen. Pikant dabei ist, dass in den Statuten des Vereins unter Punkt 2.2 steht: "Der Förderverein Neckar-Musikfestival hat die Aufgabe, die im Neckar-Musikfestival und im künstlerischen Schaffen seines Gründers Martin Münch manifestierten Ideale und kulturellen Zwecke zu pflegen und fortzuentwickeln." Was sind nun aber diese "Ideale und kulturellen Zwecke" eines Künstlers, der öffentlich über Angela Merkel von der "unseligsten Kanzler-Besetzung seit Hitler" spricht, der sich mit den europäischen Rechtspopulisten Geert Wilders, Heinz-Christian Strache und Viktor Orbán identifiziert und darauf beharrt, dass "Deutschland als grundrechtsbasiertes Land am Ende" sei?

Das Wasserschloss in Bad Rappenau ist ein lauschig-schöner Ort mit zahlreichen Kulturveranstaltungen. Auch das Neckar-Musikfestival ist hier mit Konzerten oft vertreten. Foto: MR.

Im Fall Münch stellen sich weitere Fragen: Wer garantiert, dass das politische Weltbild eines Künstlers nicht in die von ihm organisierten Veranstaltungen einfließt? Welche Relevanz hat das Weltbild eines Kunstschaffenden für dessen Kunst? Und wo verlaufen die Grenzen freier Meinung außerhalb der Kunst, deren Übertretung eine Kunstförderung von Öffentlicher Hand fraglich machen?

Diese Fragen sind so alt wie die Kunst selbst und wurden stets unterschiedlich beantwortet. Zum einen von Künstlern wie Schiller und Büchner, Manet und Picasso, Strauss und Pfitzner, Schönberg, Eisler, Nono oder Rzewski, Christoph Schlingensief und Jonathan Meese, von den Rappern Eminem und Kollegah oder von Gabriela Montero und Igor Levit. Zum andern von Gerichten oder der Öffentlichkeit. Kunst ist streitbar und soll es sein. Doch Kunst- und Meinungsfreiheit sind das eine: Die Entscheidung über ihre finanzielle Förderungen mit Steuergeldern ist etwas anderes.

Die Kulturämter Heidelberg, Bad Wimpfen, Bad Rappenau, Gundelsheim, Elztal Dallau, Neckarwestheim, Viernheim oder Lorsch sowie das Regierungspräsidium in Karlsruhe, auch die Baden-Württemberg Stiftung und das Humanistische Zentrum Stuttgart sowie zahlreiche private Veranstalter unterstützen das Neckar-Musikfestival oder andere Musikveranstaltungen Münchs. Auf Nachfrage der RNZ zeigten sie sich erschrocken von den außermusikalischen Aktivitäten des Pianisten, von denen sie größtenteils nichts wussten. Einige allerdings hatten bereits interne Diskussionen darüber geführt oder kündigten diese an. Andere sehen auch jetzt keinen Handlungsbedarf, da es sich ja nur um eine künstlerische Zusammenarbeit handle.

Ohne kritischen Abstand

Die mit Münch zusammen arbeitenden Musiker betonen durchweg, seine politische Meinung habe die Konzerte nie beeinflusst. Doch Münch selbst behauptet ("Was kann Musik in Schicksalszeiten beitragen?", 2018): "Eine Jungfräulichkeit der Musik gibt es historisch betrachtet definitiv nicht (...) Musik kann Menschen in Schicksalszeiten einlullen, sie kann sie freilich auch aufwecken." Unter diesem Aspekt erscheinen nicht nur die Konzert-Programme, sondern auch Münchs eigene Werke in neuem Licht.

Denn Münch, Jahrgang 1961, äußert sich nicht nur in privaten Zirkeln. Er schreibt Essays im eigenen Blog oder auf der offenen Seite der "Liberalen Freigeister" Heidelberg; er postet hier auch fremde Texte und kommentiert sie als "MM" auf dem öffentlichen Facebook-Account dieser agnostischen Systemkritiker. Er steht darüber hinaus in engem Kontakt mit Michael Mannheimer alias Michael Karl Merkle, der schon 2012 im Magazin "Stern" zitiert wurde mit der Aussage: "Die wahren Verantwortlichen für das Norwegen-Massaker [des Attentäters Breivik; Anm.d. Red.] sind die westlichen Verteidiger des Islam." Mannheimer galt als Star-Autor des "Politically Incorrect"-Blogs und wurde 2013 in Heilbronn wegen Schmähung eines Kommunalpolitikers zu einer Geldstrafe verurteilt. Ein Strafbefehl wegen Volksverhetzung ging ebenfalls an ihn. Münch lernte Mannheimer früh kennen und publiziert auch in dessen Blog.

Hintergrund Martin Münch wurde 1961 in Frankfurt geboren und begann früh mit dem Komponieren. Das Klavierwerk Alexander Skrjabins prägte Münchs musikalische Intention als Interpret und Komponist. Münch studierte in Mainz, bevor er zu Wolfgang Rihm nach Karlsruhe ging und sich Mitte der 1980er Jahre in Heidelberg niederließ. Hier gründete er die Jahrhundertwende-Gesellschaft, die Heidelberger [+] Lesen Sie mehr Martin Münch wurde 1961 in Frankfurt geboren und begann früh mit dem Komponieren. Das Klavierwerk Alexander Skrjabins prägte Münchs musikalische Intention als Interpret und Komponist. Münch studierte in Mainz, bevor er zu Wolfgang Rihm nach Karlsruhe ging und sich Mitte der 1980er Jahre in Heidelberg niederließ. Hier gründete er die Jahrhundertwende-Gesellschaft, die Heidelberger Klavierwoche, das Künstlerforum piano international und veranstaltet bis heute das Neckar-Musikfestival. Er gründete auch ein Klavierfestival in Florenz. Münchs kompositorisches Schaffen umfasst ca. 60 Opusnummern, hauptsächlich Instrumentalmusik für oder mit Klavier, auch in größeren Besetzungen. Stilistisch orientiert sich Münch an der spätromantischen Tradition und ist der Musik-Avantgarde abgeneigt. Als Konzertpianist spielt er meist in Europa und Südamerika. Er führt dabei auch immer wieder eigene Werke auf. Bereits vor den Ereignissen des 11. September 2001 setzte sich Münch im Selbststudium intensiv mit dem Islam auseinander. Münch ist Vorsitzender des "Bundes für Geistesfreiheit Rhein-Neckar". 2016 übersiedelte er nach Montevideo (Uruguay). MR.

[-] Weniger anzeigen

In seinen Betrachtungen zu "Islamkritik versus NWO-Kritik" (NWO = Neue Weltordnung) vom Dezember 2017 bezieht sich Münch auch auf Michael Stürzenberger, den Organisator der Münchner Pegida-Märsche und Freund des Dresdner Pegida-Erfinders Lutz Bachmann. Münch stieß wohl in diesem Umfeld auf die sogenannten "Hooton-Pläne", die er für "alles andere als einfach zu verdauen" hält (http://martin-muench.blogspot.de/2017), ohne sie kritisch zu hinterfragen.

Diese "Pläne" gehen auf 1943 zurück. Schon die Nationalsozialisten nutzten sie für ihre antijüdische Propaganda. Der Rassentheoretiker Earnest Hooton hatte nach dem Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg vorgeschlagen, man sollte den Deutschen nach Kriegsende ihr Militarismus-Gen "auszüchten", indem man die Bevölkerung mit anderen Rassen mischt. Dieser Vorschlag wurde von Regierungsseite nie ernsthaft verfolgt, zum einen, weil er weltfremd ist, zum andern, weil man an der Grenze zum sich bildenden Ost-Block wehrhafte Deutsche brauchte.

Der Ton macht die Musik

Dennoch schwirren diese "Pläne" heute als angeblich 70-jähriger geheimer US-Masterplan der "Umvolkung" und Erklärung für die Fluchtbewegungen nach Europa in einigen Hirnen herum: Die mehrfach rechtskräftig wegen Volksverhetzung verurteilte und gerade verhaftete Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck verbreitete sie als Youtube-Videobotschaft schon im September 2015. Münch hinterfragt sie ebenso wenig wie die antisemitischen Auslassungen Wolfgang Eggerts, der hinter allem eine "messianisch-jüdische Weltverschwörung" sieht, oder die Thesen von Dr. Nicolaus Fest, Ex-"Bild"-Redakteur und heute Autor der Zeitschrift "Junge Freiheit", einem Sprachrohr der Neuen Rechten.

In seiner Eingabe zur Mitgliederversammlung des Deutschen Komponistenverbands protestiert Münch nun vehement gegen dessen Engagement für die "Allianz für Weltoffenheit" (www.allianz-fuer-weltoffenheit.de), der seit 2015 nicht nur der Koordinationsrat der Muslime, sondern auch der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche und der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Deutsche Kulturrat, der Olympische Sportbund, der Gewerkschaftsbund und viel andere beigetreten sind.

Münch fordert eine Neutralität des Komponistenverbandes, der nicht für alle Komponisten sprechen könne, und seinen Austritt aus dieser Allianz. Er nennt diese Allianz in seinem Antrag, dessen Wortlaut uns vorliegt, einen "einseitigen Beeinflussungsversuch in der zentralen Schicksalsfrage unserer okzidentalen Zivilisation." Weiter schreibt er von einer "amoklaufenden ,Flüchtlings‘-Politik" und einer "Diffamierung" von Kritikern dieser Politik, die ein "propagandaministeriales Niveau" erreicht hätte. Die heutige Bundesrepublik vergleicht er hier ohne Scheu mit dem NS-Staat: Das ist ein Umkehr-Trick, der die Tatsachen auf den Kopf stellt. Die Politiker einer bekannten Minderheitenpartei wenden ihn gern an, um sich als Verfolgte zu stilisieren.

Münch nennt in seinem Antrag "die Pseudo-Werte ,Toleranz‘ (…) und ,Solidarität‘" eine "schäbige und leicht zu durchschauende Kriegsstrategie gegen Andersdenkende" und sieht sich verfolgt von einem "ohrenbetäubenden publizistischen Humanitätsterror". Nicht zuletzt fürchtete er die vom "tausendjährigen Erbfeind [Islam; Anm.d.Red.] … vorangetriebene Implementierung der Scharia in Deutschland und West-Europa" und sieht die Bundesrepublik als "inzwischen nahezu völlig gleichgeschaltete Post-Demokratie", die eine "ominöse, dehnbare, widerlich-klebrige, vermeintliche ,Humanität‘ ins Feld führt."

Selbst wer über den Sinn dieser Eingabe noch diskutieren mag, muss zugeben, dass Münchs Wut der Worte hier nicht nur die Ränder des guten Geschmacks durchbricht, sondern auch jede Form und Grenze eines öffentlichen Diskurses. Der Ton macht eben die Musik, und dieser Ton macht jede Diskussion um Probleme, die ohne Frage gegeben sind, unmöglich. Und nicht nur das: Münch versteigt sich unter Punkt 9 seines Widerspruchs auch noch zu der Drohung, der Verband könnte dereinst - und mit ihm alle, die heute einer "Allianz für Weltoffenheit" das Wort reden - "als Mittäter der Beihilfe zur Vorbereitung eines Völkermordes (an den Deutschen) auf der Anklagebank landen".

Das ist ein typisches Gebaren der Rechten, die darauf spekulieren, irgendwann einmal die politischen Machtverhältnisse in Deutschland wieder umkehren zu können. Wer nicht ihrem Gleichschritt folgt, wird heute schon eingeschüchtert mit der Drohung, dass man dann zur Rechenschaft gezogen würde. Konkurrierende Parteien werden wie kritische Journalisten, Kommentatoren ihrer Websites wie Gegendemonstranten ihrer Veranstaltungen so als Gegner ins Visier genommen. Aber wohin steuert eine Demokratie, wenn sie schon Angst zeigt vor einer Gruppe von Leuten, die bundesweit gerade mal ein Achtel der Wählerschaft hinter sich weiß?

Sensible Öffentlichkeit

Man kann gespannt sein, wie der Deutsche Komponistenverband auf Münchs Widerspruch reagiert. Kunst- und Meinungsfreiheit haben ja den unschätzbaren Vorteil, dass man genau weiß, wen man vor sich hat. Die Frage, was ein Künstler darf, ist klar: Er darf alles, was sich in einem freien Land im Rahmen geltender Gesetze bewegt. Er darf sich nur nicht wundern über die Konsequenzen seiner Statements.

Ob die Verantwortlichen der öffentlichen Kultur-Förderung in der Region an einer Finanzierung von Münchs Aktivitäten festhalten? Es geht nicht um Gesinnungskontrolle, aber es ist Zeit, Grenzen zu ziehen. Denn Kultur definiert sich eben nicht nur aufgrund ästhetischer Kriterien. Auch auf den Inhalt kommt es an. Die Ämter sind also gefordert, darüber nachzudenken.

Martin Münch hat sich nun völlig demaskiert und sich selbst jede weitere seriöse Einflussnahme auf deutsche Debatten endgültig verbaut. Ob das Neckar-Musikfestival nach dieser Neupositionierung seines Gründers in alter Form weiter existieren kann, wird sich zeigen: Der Skandal um den Echo-Preis der deutschen Musikindustrie machte deutlich, dass die Öffentlichkeit mitunter empfindlich auf solche Statements reagiert. Der Münch-Protest gegen die "Allianz für Weltoffenheit" sollte aber nicht nur die kommunalen und staatlichen Stellen, sondern auch die persönlichen Mitstreiter und unabhängigen Unterstützer von Münchs Veranstaltungen zum Überdenken ihrer Positionen bewegen.