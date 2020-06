Mannheim. Fünfzehn Jahre ist es her, dass "Revolverheld" ihr Debüt veröffentlichten – der Beginn einer Bandkarriere. Seitdem wurden fünf Studioalben aufgelegt, alle gingen in die Top Ten. Den aufregendsten Moment markierte aber wohl das Album "MTV Unplugged in drei Akten", mit dessen gleichnamiger Veröffentlichung Johannes Strate, Kristoffer Hünecke, Niels Kristian Hansen und Jakob Sinn ihre bisher höchste Platzierung in den Albumcharts hinlegten. Die anschließende Tour zog über 230.000 begeisterte Zuschauer an. In Zeiten der Pandemie bäckt Revolverheld kleinere Brötchen und spielt jetzt Konzerte in Autokinos. Unser Mitarbeiter Wolf H. Goldschmitt hat sich mit Schlagzeuger Jakob Sinn über diese neue Form von Tournee, Emotionen und die Finanzen der Band unterhalten.

Wie fühlt es sich als Künstler an, für Autos zu spielen?

Es war schon recht komisch, nicht zu wissen, was uns bei einem Autokinokonzert erwartet. Ein Blindflug irgendwie. Aber jetzt haben wir ja schon einige Gigs hinter uns und müssen sagen: So schlimm ist das nicht. Einerseits spürt man die Dankbarkeit des Publikums, dass in diesen Zeiten überhaupt so ein Event möglich ist. Jeder Wagen bekommt sein kleines Privatkonzert aus dem Radio und alle merken, es ist etwas Besonderes, das es wohl in dieser Art nie wieder geben wird. Genau das schweißt die Menschen zusammen und schafft die Solidarität, die wir momentan überall dringend brauchen.

Aber fehlen denn nicht die Emotionen eines typischen Open Airs?

Überraschenderweise nein. Wir auf der Bühne haben unseren Spaß und die Leute in den Autos auch. Die feiern fröhlich ihre Privatpartys wie ein Picknick. Und der Beifahrer darf sogar ein Bierchen trinken. Alle freuen sich, dass sie dem tristen Alltag irgendwie entfliehen können.

Und wie sieht es mit dem Feedback der Besucher aus?

Sehr unterschiedlich. In manchen Orten darf gehupt werden, anderswo nicht. Aber man kann ja auf- und abblinken oder mal etwas aus dem Fenster rufen. Es bleibt zwar für alle Seiten ein merkwürdiges Gefühl und es wird niemals dasselbe sein wie ein normaler Auftritt. Aber auch eine Kulisse mit ein paar hundert Autos kann beeindruckend sein.

Bleibt ihr während des Konzerts immer auf der Bühne?

Es könnte durchaus sein, dass der eine oder andere der Band mal zwischen den Autotüren herumspaziert und durch die Scheiben schaut. Mal sehen.

Wie hat die Krise eure Jahresplanungen auf den Kopf gestellt?

Es geht uns wie vielen Menschen. Alles ist plötzlich anders. Einnahmen sind weggebrochen, Terminkalender nur Makulatur. Die Band hat in besseren Tagen zum Glück ein finanzielles Polster angelegt. Wir verkaufen ja auch Tonträger, obwohl Konzerte heutzutage unsere Haupteinnahmequelle darstellen. Klar ist aber auch, mit einem Auftritt vor 1000 oder 2000 Fans in Autos verdienen wir wesentlich weniger als bei Gastspielen in Stadien oder Arenen. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Mit einem Großteil der Gage halten wir auch die Mitglieder unserer Live-Crew über Wasser, die sonst gar nichts verdienen würden. Der Lichtblick: Wir haben alle geplanten Auftritte auf 2021 verschieben können.

Hattet ihr vor der Tour eigentlich genug Gelegenheit zum Proben?

Die ersten Wochen der Pandemie haben wir in unseren Homestudios gearbeitet. Das fühlte sich nicht wirklich echt an, aber immerhin ist auf diesem Weg neue Musik entstanden, die in diesem Jahr auch noch veröffentlicht wird. Als sich die Chance auf eine Autokinoreise auftat, haben wir eine große Halle gemietet und losgelegt. Ohne richtige Proben, nur am Computer und mit Streaming wirst du nicht fit für die Bühne, nicht nur als Schlagzeuger. Das Internet ist ein Hilfsmittel, aber auf keinen Fall jemals ein 1:1-Ersatz für zwischenmenschlichen Kontakt, den ich als körperlicher Mensch so liebe.

Info: Revolverheld spielt am Samstag, 13. Juni, 20.30 Uhr beim Carstival auf dem Mannheimer Maimarktgelände.