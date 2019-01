Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Die junge Nahla (Manal Issa) macht es uns und ihrer Umgebung nicht leicht: Sie ist verstockt und missmutig, wirkt genervt und reizbar. Dabei verbirgt sich in ihrer trägen, abweisenden Art durchaus ein starkes Selbstbewusstsein. Nahla ist eine Frau, die man nur schwer verstehen kann und die sich immer wieder entzieht.

Ihr Geheimnis liegt in einer Sehnsucht, die als sanfter, in Hellrosa getauchter Traum Gaya Jijis Langfilmdebüt "Mein liebster Stoff" (Mon tissu préféré) durchzieht, der nun bei den Filmtagen des Mittelmeeres läuft. Darin sieht sich die Protagonistin im erotischen Spiel mit einem zärtlichen Mann. Im Rollenwechsel erfährt sie die Sinnlichkeit von Berührungen und die Haptik von Stoffen als Ausdruck ihrer Weiblichkeit. Beim Blick in den Spiegel ahnt sie die Möglichkeit eines anderen Körpergefühls, eines anderen Lebens.

Damaskus zwischen Liebe und Krieg

2011 arbeitet Nahla eher lustlos als Verkäuferin in einer Boutique für Frauenkleider in Damaskus. Seit dem Tod ihres Vaters, den sie insgeheim vermisst, lebt sie zusammen mit ihrer Mutter und zwei Schwester in einem - so geht die Rede - "problematischen" Stadtteil der syrischen Hauptstadt. Während draußen im beginnenden "Arabischen Frühling" die Proteste immer gewalttätiger werden, was hauptsächlich über Radio- und Fernsehnachrichten vermittelt wird, trifft sich Nahla mit Samir (Saad Lostan), einem in den USA lebenden Syrer, zum Heiratsgespräch.

Doch die beiden sind befangen und haben sich nichts zu sagen, bis Nahla schließlich herausplatzt: "Dein Leben ist öde und langweilig." Dabei wünscht sich ihre Mutter Salwa (Souraya Baghdadi), die die eigenen Gefühle verschweigt, so sehr eine bessere Zukunft für ihre Töchter.

Doch seit kurzem hat Nahla einen ganz anderen Ort für ihre unerfüllten Sehnsüchte gefunden. Die düstere, geheimnisvolle Wohnung der neu eingezogenen Mieterin Madam Jiji (Ula Tabassi), einer alleinerziehenden Mutter und Kupplerin, wird zum Treffpunkt von Prostituierten und ihren Freiern. Diese andere Welt der gedämpften Farben und schweren Stoffe bildet ein Refugium des Vergessens und einen Fluchtraum gegenüber den Zumutungen der Straße. Hier wartet Nahla vergeblich auf ihren imaginären Geliebten, auch wenn ihr Madam Juji beim Blick durch den Einwegspiegel rät: "Bleib auf dieser Seite der Scheibe, das ist besser für dich."

In ihrem subtilen, verhalten erzählten Drama konzentriert sich Gaya Jiji ganz auf das Gefühlsleben von Frauen in einer weitgehend abgeschirmten Innenwelt, in die jedoch die Vorboten des zukünftigen Krieges eindringen. Zwischen Traum und Wirklichkeit erzählt die syrische Regisseurin ungewöhnlich offen von weiblichen Sehnsüchten, dem Trauma des Verlusts und einer ungewissen Zukunft.

Info: Heidelberg, Karlstorkino, 31. Januar, 19.30 Uhr, und 2. Februar, 17 Uhr, jeweils in Anwesenheit der Regisseurin.