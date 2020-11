Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg/Mannheim. "Manches sollte in diesem Jahr anders sein, vieles muss nun anders sein", resümiert Sascha Keilholz im Vorwort des Programms die wechselvolle Vorbereitungszeit für das 69. Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg. Unter den Bedingungen der Corona-Pandemie mussten der neue Leiter der traditionsreichen Filmschau und sein international aufgestelltes Team ihre "Zukunftsvision für das Festival" immer wieder mit den tatsächlichen Möglichkeiten einer sich fortwährend verändernden Realität abgleichen. Weil den engagierten Festivalmachern die gemeinsame Seherfahrung im Kino besonders wichtig ist, sollte das Filmangebot "nicht im Netz verschwinden". Denn, so Keilholz programmatisch: "Uns ist aber gerade die Differenz wichtig. Das Miteinander, nicht das Vereinzelte, das Öffentliche, nicht das Anonyme. Das Eintauchen in neue Welten, nicht das Abtauchen ins Heimische. Öffnen, nicht verschließen."

Zwischen dem 12. und dem 22. November sollte es deshalb in Kooperation mit verschiedenen Mannheimer und Heidelberg Kinos zunächst ein starkes "physisches" Angebot geben. Doch wegen des neuerlichen Lockdowns und der damit verbundenen bundesweiten Schließung der Kinos ab dem 2. November muss dieses nun entfallen. Stattdessen findet im "Jahr der Improvisation" das Filmfestival nun "expanded" als "Alternativ-Szenario" im Internet statt. Ausgedehnt auf den gesamten elftägigen Festivalzeitraum sowie mit einem erhöhten Ticket-Kontingent versehen, wird auf der Online-Plattform expanded.iffmh.de ein im Umfang leicht reduziertes Programm präsentiert.

Dieses ist in verschiedenen Varianten entweder für einzelne Filme, für "Expanded Sets" und "Double Features" oder auch für die ganze jeweilige Sektion buchbar und wird durch Grußworte und Interviews mit Filmschaffenden ergänzt. Aus Solidarität mit den ursprünglich beteiligten Partnerkinos vor Ort, mit denen das Festival auch zukünftig zusammenarbeiten will, werden diese mit einem Euro pro verkauftem Ticket unterstützt.

„The Death of Cinema and My Father Too“ von Dani Rosenberg sollte das Filmfestival eröffnen und kann jetzt wie viele Festivalfilme gestreamt werden. Foto: Films Boutique

Inhaltlich versteht Sascha Keilholz das aktuelle Programmangebot als ein "Experimentierfeld zwischen Bewährtem und Neuem" in Zeiten des Übergangs. Kernstück bleibt dabei der internationale, mit insgesamt 14 Filmen bestückte Wettbewerb "On the rise", der einen "Blick in das Kino von morgen" verspricht und der thematisch und stilistisch eine größtmögliche Offenheit anstrebt. In Fortschreibung der Festivaltradition geht es hierbei vor allem um die Entdeckung aufstrebender Regietalente, die je zur Hälfte Frauen und Männer sind und die sich mit ihren meist als Deutschlandpremieren laufenden Filmen bei einer internationalen Jury um den Internationalen Newcomer Award bewerben. Dieser ist mit 25.000 Euro der Manfred Lautenschläger Stiftung dotiert. Daneben wird für das beste Drehbuch eines Wettbewerbsfilms der mit 10.000 Euro ausgestattete Rainer Werner Fassbinder Award verliehen.

Mit der neu eingerichteten Sektion "Pushing the boundaries" möchten die Kuratoren "das Neue im Etablierten" zeigen. Sie haben deshalb 13 Filme von zum Teil bereits etablierten Filmschaffenden wie zum Beispiel Thomas Vinterberg, Lav Diaz, Hong Sang-soo, Emmanuel Mouret oder auch Altmeister Frederick Wiseman programmiert, in denen die ästhetischen und narrativen Grenzen des Mediums ausgetestet werden.

Besonderes Augenmerk verdient auch die wieder stärker gewichtete, mit zwölf selten zu sehenden Filmen aufwartende Retrospektive. Unter dem anspielungsreichen Titel "Le deuxième souffle" widmet sich diese der zweiten Generation der Nouvelle vague, die im Schatten ihrer berühmteren Vorgänger die Umbrüche in der Gesellschaft nach dem Mai 68 reflektierte und diese in ihrer filmischen Arbeit widerspiegelte. Hier darf sich das cinephile Publikum auf ein Wiedersehen oder die erstmalige Begegnung mit Filmen von unter andern Maurice Pialat, Jean Eustache, Chantal Akerman und Jacques Doillon freuen.

Neben dem traditionellen Kinderfilmfest, das acht Filme sowie ein Kurzfilmprogramm der regionalen Nachwuchs- und Supportplattform Girls go movie präsentiert, arbeitet das Festival unter dem Titel "Facing new challenges" erstmals mit der Mannheimer Kunsthalle und dem Heidelberger Kunstverein zusammen, um "die künstlerischen Möglichkeiten des Bewegtbildes jenseits des Kinofilms" im Zusammenspiel mit der bildenden Kunst und elektronischen Medien zu erforschen.

Eröffnet wird die ambitionierte 69. Filmschau schließlich mit Dani Rosenbergs Langfilmdebüt "The death of cinema and my father too". In einem medialen und filmtechnischen Crossover verbindet der israelische Regisseur darin fiktive Elemente mit realen, teils persönlichen Begebenheiten zu einem ebenso humorvollen wie schmerzlichen Drama.

Info: 69. Internationales Filmfestival Mannheim-Heidelberg vom 12. bis 22. November; nur online zum Streamen unter www.iffmh.de und https://expanded.iffmh.de; Preise: Einzelfilme 6 Euro Kinderfilmfest, sonst 8 Euro, 12 Euro Double-Features, ab 30 Euro Expanded Sets.