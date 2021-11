Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Zu seinem 70. Jubiläum blickt das Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg nicht nur zurück auf seine Geschichte, sondern wagt auch einen Blick in die Zukunft des Kinos. Mit bereits etablierten Reihen, einem Sonderprogramm sowie diversen Ehrungen feiern der seit letztem Jahr amtierende Festivalleiter Sascha Keilholz und sein kreatives Team zugleich die Rückkehr in die Lichtspielhäuser beider Städte.

Herr Keilholz, aus Anlass des 70-jährigen Bestehens widmet sich die Retrospektive "Umbrüche und Wendepunkte" der Geschichte des Festivals. Wie kam die Filmauswahl zustande?

Die Retrospektive ist das Herzstück des Jubiläums. Wenn man sich damit beschäftigt, was hier im Verlauf von 70 Jahren gezeigt wurde, bekommt man eine Dimension von dieser Tradition. Auf der einen Seite haben wir eine Liste gemacht mit Filmen, die uns relevant erschienen; andererseits sind wir völlig blind abgestiegen in die Tiefen der Datenbanken. Außerdem haben wir mit Leuten gesprochen, die das Festival gut kennen. Wir haben bei dieser Vorauswahl gespürt, wie stark die Filme als Seismografen der Zeit funktionieren. Die Auswahl fürs Jubiläumsjahr endet mit Volker Koepps kurz vor der Wende entstandenem Film "Märkische Ziegel" und damit kurz vor dem Beginn des postmodernen Kinos der 1990er Jahre.

Neben der Retrospektive wartet das Festival zudem mit einem speziellen Jubiläumsprogramm auf, konkret mit Filmen anderer Festivals.

Die Idee dazu ist im vergangenen Jahr während der Pandemie gewachsen, als sich sehr viele internationale Netzwerke gebildet haben und Festivals zwangsläufig online stattfinden mussten. Dabei wurde auch der Austausch intensiviert. Als Teil der Kinokultur kooperieren wir sowohl mit Kinos als auch mit andern Festivals. Und diese Zusammenarbeit sollte besonders bei einem Jubiläum sichtbar werden.

Mit dem neuen Preis "Grand IFFMH Award" werden Andrea Arnold und Guillaume Nicloux gewürdigt. Was macht sie zu "zwei der eindrücklichsten Filmemacher/innen der Gegenwart"?

Oscargewinnerin Andrea Arnold ist ein Name in der Branche. Sie hat in Hollywood mit "Big Little Lies" eine sehr populäre Serie gemacht und dabei mit Stars wie Nicole Kidman gearbeitet. Bislang umfasst ihr eher schmales Œuvre vier unglaublich beeindruckende Spielfilme und den nicht minder beeindruckenden Dokumentarfilm "Cow". Als wir diesen in Cannes gesehen haben, wussten wir, dass wir die britische Regisseurin einladen wollten. Guillaume Nicloux wiederum ist ein Filmemacher, mit dem ich mich schon sehr lange beschäftige und dessen Filme zwar auf den großen Festivals laufen, hierzulande aber eher selten ins Kino kommen. Wir dachten deshalb, dass es höchste Zeit ist für ein deutsches Festival, ihn auf ein Podest zu heben. Nicloux macht nicht nur klassisches Arthouse-Kino, sondern ist sehr vielfältig, spielt mit Genre-Elementen und hat eine große Kraft und Intensität. Arnold und Nicloux sind beide sehr unkonventionell und vielfältig – und das passt zu uns.

Mit Hommagen an Claude Lelouch und die Kölner Produzentin Bettina Brokemper ehren Sie verdiente Persönlichkeiten des Films. Knüpfen Sie damit an den früheren "Master of Cinema" an?

In der Postmoderne erfindet man ja nicht alles neu. Gerade das Jubiläum hat uns nicht nur veranlasst, in das virtuelle Filmarchiv zu schauen, sondern uns auch zu fragen, was das Festival in der Vergangenheit stark gemacht hat. Und insofern wollen wir sowohl mit der Retrospektive als auch mit den Hommagen die Tradition wieder aufleben lassen, Filmschaffende zu ehren, die auf eine lange, erfolgreiche Karriere zurückblicken können. Das entspricht im Grunde einem Life Achievement Award für das Lebenswerk. Dabei war es uns auch wichtig, nicht nur Männer, sondern auch das Filmschaffen von Frauen zu würdigen, und zwar nicht nur im Bereich der Regie, sondern auch in dem der Produktion.

Was erwartet das Publikum in den beiden Hauptsektionen "On the Rise" und "Pushing the Boundaries"?

Ich glaube, dass der Wettbewerb "On the Rise" ganz großartige Talente zutage fördert. Darunter befinden sich viele Debütfilme von Regisseurinnen und Regisseuren aus der ganzen Welt, von denen wir in Zukunft noch sehr viel hören werden. Ihre Werke zeigen eine große Formenvielfalt und visuelle Originalität. Die Sektion "Pushing the Boundaries" wiederum zeigt, was formal-ästhetisch im Moment alles möglich ist. Die Spannbreite reicht hier vom politischen und selbstreflexiven Kino bis zur Dokufiktion und dem Actionfilm.

Nachdem 2020 aufgrund der Pandemie nur ein Online-Festival möglich war, werden die Filme diesmal unter den gültigen Hygieneregeln in angestammten Heidelberger und Mannheimer Kinos gezeigt.

Natürlich ist das jetzt aufregend für unser Team, das zweieinhalb Jahre die Rückkehr in die Kinos vorbereitet hat. Man kann nur progressiv sein, wenn man Sachen ausprobiert und mit Mut macht. Und wir haben jetzt den Mut gefasst, in all diese Kinos beider Städte zu gehen. Wir verstehen das als breites Angebot an die Stadtgesellschaften und hoffen, dass sie das wahrnehmen – mit der Botschaft: Kino ist ganz wichtig.

Info: Das Filmfestival Mannheim-Heidelberg läuft vom 11. bis 21. November in beiden Städten. https://www.iffmh.de