Von Wolfgang Nierlin

Mannheim/Heidelberg. Seit mittlerweile 70 Jahren präsentiert das Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg, das früher schlicht Internationale Filmwoche Mannheim hieß, innovatives Kino aus aller Welt mit dem Fokus auf jungen Talenten. Die Auseinandersetzung mit der jeweiligen gesellschaftlichen und politischen Realität sowie das Experimentieren mit neuen filmischen Formen haben in der Geschichte dieses Festivals einen festen Stellenwert.

Diese lange Tradition wird zum diesjährigen Jubiläum gleich mehrfach gewürdigt. So blickt etwa die 14 Programme umfassende Retrospektive zurück auf "Umbrüche und Wendepunkte", wie sie sich im Autorenkino der Neuen Wellen zeigen, und ermöglicht so Wiederbegegnungen mit Filmen von unter andern Satyajit Ray und Abbas Kiarostami, Chris Marker und Haskell Wexler. Dessen Film "Medium cool" (1969) ist auch das Titelbild der diesjährigen Programmbroschüre entlehnt.

Dass Filme als "Seismografen ihrer jeweiligen Epoche" fungieren, belegt aber auch ein mehrteiliges, umfangreiches Sonderprogramm, das der neue, seit letztem Jahr amtierende Festivalleiter Sascha Keilholz zusammen mit seinem kreativen Team zusammengestellt hat. Neben einem inhaltlich weitgefächerten Kurzfilmprogramm, ermöglicht ein sogenanntes "Festival Spotlight" Begegnungen mit Filmen und Kulturen aus aller Welt. Zu sehen sind dann Filme, die zuletzt bei den renommierten Festivals in Jerusalem, Ouagadougou, Sitges, Montréal und Berlin liefen.

Ein "Film Experience 2021" betiteltes Programm wiederum soll ein "Kaleidoskop der markantesten, wichtigsten und überraschendsten Filme des Jahres" bieten. Außerdem würdigt der neu eingeführte "Grand IFFMH Award" mit Andrea Arnold und Guillaume Nicloux, die als Gäste erwartet werden, "zwei der eindrücklichsten Filmemacher der Gegenwart."

Eröffnet wird die 70. Ausgabe der traditionsreichen Filmschau, die vom 11. bis zum 21. November stattfindet, mit Dina Amers Debütfilm "You resemble me". Die Flucht von zu Hause und der Traum von einem selbstbestimmten Leben stehen im Mittelpunkt dieser Coming-of-Age-Geschichte einer jungen Frau. Als markanter Festivalauftakt scheint der Film zugleich stellvertretend auf eine Schnittmenge von Themen und Motiven hinzudeuten, die im 16-teiligen Wettbewerbsprogramm "On the rise" eine besondere Rolle spielen. Denn in überraschend vielen Filmen geht es um Fragen nach der Identität, die in der Auseinandersetzung mit patriarchalen Familienstrukturen und überkommenen Traditionen aufbrechen. So müssen sich etwa in dem bereits preisgekrönten rumänischen Drama "Blue moon" zwei Schwestern mit emotionaler Wucht gegen die Unterdrückung und Übergriffigkeit ihrer dysfunktionalen Familie wehren, um auszubrechen aus der Enge der Verhältnisse.

Was: 70. Internationales Filmfestival Mannheim-Heidelberg Wann: 11. bis 21. November Wo: In Heidelberg Karlstorkino, Luxor, Gloria und Kunstverein; in Mannheim Cineplex, Cinemaxx, Atlantis, Cinema Quadrat und Stadthaus N1 Programm & Karten: www.iffmh.de Preise: Einzeltickets 11 Euro; Festivalpass (Kino) 80 Euro; Festivalpass Plus (Kino und IFFMH Stream) 100 Euro; Kinder- und Jugendfilme (bis 17 Jahre) 3 Euro, Erwachsene 8 Euro Sonderveranstaltungen: Opening Night, Donnerstag, 11. November, 20 Uhr, Cinemaxx Mannheim; Lesung mit Ingo Siegner, Samstag, 13. November, 11 Uhr, Alte Feuerwache Mannheim; weitere Sonderveranstaltungen auf der Homepage.

Auch in den 14 Filmen der Sektion "Pushing the boundaries" geht es darum, Grenzen zu verschieben oder gar zu "sprengen", allerdings bevorzugt auf ästhetischem Terrain. Die neuen, vielversprechenden Filme bereits etablierter Filmemacher wie Stéphane Brizé, Mathieu Amalric, Céline Sciamma, Gaspar Noé, Apichatpong Weerasethakul oder auch die filmische Kollaboration von Miguel Gomes und Maureen Fazendeiro dürfen hier mit Vorfreude erwartet und gesehen werden.

Zu den über 90 programmierten Filmen aus 53 Ländern gehört aber auch wieder eine Reihe mit Kinder- und Jugendfilmen sowie die gemeinsam mit dem Heidelberger Kunstverein und der Mannheimer Kunsthalle kuratierten Videoinstallationen der Sektion "Facing new challenges", die sich dezidiert jenseits narrativer Formate bewegen. Außerdem ist dem französischen Meisterregisseur Claude Lelouch sowie der Kölner Produzentin Bettina Brokemper jeweils eine Hommage gewidmet.

Nachdem im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie das Festival nur online stattfinden konnte, sollen diesmal unter Berücksichtigung der geltenden Hygiene-Regeln verschiedene Kinos in Heidelberg (Luxor, Gloria, Karlstorkino) und Mannheim (Cineplex, Cinemaxx, Atlantis, Cinema Quadrat, Stadthaus) bespielt werden.