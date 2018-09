Von Stefan Otto

Ludwigshafen. Es war "eines der tollsten Publikumsfestivals" oder gleich "das geilste Festival Deutschlands!" So euphorisch feierten die Preisträger, freilich berauscht vom eigenen Erfolg, das 14. Festival des deutschen Films. Zum Abschluss der zweieinhalbwöchigen Großveranstaltung, bei der 78 Filme zu sehen waren, wurden auf der Ludwigshafener Parkinsel die mit insgesamt 40.000 Euro dotierten Auszeichnungen vergeben.

Der Hauptpreis, der mit 20.000 Euro verbundene Filmkunstpreis, ging an einen "Tatort". "Murot und das Murmeltier" ist eine intelligente Krimi-Variante des jungen US-Komödienklassikers "Und täglich grüßt das Murmeltier". Phantasiereich und klug inszeniert, dramaturgisch raffiniert, voller Witz und Abwechslung und immer wieder überraschend führe Regisseur Dietrich Brüggemann seinen großartigen Hauptdarsteller Ulrich Tukur durch die Turbulenzen des Wahnsinns zu einem glücklichen Ausgang, urteilte die Jury.

Der HR-"Tatort", der am 6. Januar 2018 im Fernsehen laufen wird, "zeigt in überzeugender Weise die Zeitschleife, in der das Überangebot der Krimi-Produktion des Fernsehens steckt", so die Jurorinnen, die Regisseurin Jutta Brückner, die Schauspielerin Esther Zimmering und Christiane von Wahlert, die Geschäftsführerin der Spitzenorganisation (SPIO) und der Freiwilligen Selbstkontrolle (FSK) der Filmwirtschaft. Ein äußerst ungewöhnlicher "Tatort", bei dem am Ende "keiner stirbt, aber alle um die Erkenntnis reicher sind, dass Spannung und 90 Minuten Filmglück an ästhetische Brillanz und nicht an Verbrechen und Mord gebunden sind".

Dietrich Brüggemann, der 2006 für "Neun Szenen" und 2010 für "Renn, wenn du kannst" mit dem Publikumspreis des Ludwigshafener Festivals ausgezeichnet worden ist, war bei der Preisverleihung nicht zugegen, sendete aber eine Grußbotschaft per Filmclip: "Man hat uns noch gar nicht gesagt, was wir eigentlich gewinnen, aber es wird wohl irgendein Preis sein - und deswegen freuen wir uns!" Die Auszeichnung entgegen nahm der Produzent und Redakteur Jörg Himstedt vom Hessischen Rundfunk. "Wir kommen sehr gerne hierher, weil ich finde, dass es eines der tollsten Publikumfestivals ist", so der Frankfurter. "Hier sind echte Menschen mit echten Emotionen, keine Branchenvertreter."

Der Publikumspreis "Rheingold", ebenfalls mit 20.000 Euro dotiert, ging an das Roadmovie "303". Regisseur Hans Weingartner war am Vorabend bereits mit dem neuen Regiepreis des Festivals ausgezeichnet worden. Aber der Publikumspreis, befand er, "ist der schönste Preis, den man überhaupt kriegen kann. Für euch machen wir ja Filme!" Nun sei er "total von den Socken", erklärte der Österreicher und rühmte, "das Ludwigshafener Festival ist vielleicht nur das zweitgrößte Festival nach der Berlinale, aber es ist auf jeden Fall das geilste Festival Deutschlands!"

Der Schilderung von Festivaldirektor Michael Kötz zufolge, gab die herausragende Arbeit Weingartners überhaupt erst den Anstoß, den neuen, undotierten Regiepreis ins Leben zu rufen. "Er und dieser Film sind schuld daran, dass es künftig in Ludwigshafen einen neuen Preis gibt", so Michael Kötz in seiner Laudatio im vollbesetzten Festivalkino. "303", die Reiseerzählung von der Fahrt zweier Studenten in den europäischen Süden, benannt nach ihrem Transportmittel, einem Wohnmobil Hymer 303, gelinge es, ein Thema frisch erscheinen zu lassen, "von dem man dachte, das ginge gar nicht mehr, weil es doch millionenfach verbraucht und ausgebreitet wurde: nämlich zu erzählen, wie die Liebe ausbricht zwischen zwei Menschen". Weingartner glücke dies "und zwar so schön und so romantisch und ergreifend, wie man es nur von den ganz großen Kinomeistern kennt".

Den undotierten Medienkulturpreis vergab der Frankfurter Film- und Literaturkritiker Wolfram Schütte an einen echten Frankfurt-Film. Das Obdachlosen-Fernsehdrama "Frankfurt, Dezember 17" besitze die herausragende ästhetische Qualität eines Kinofilms, erzähle visuell eindringlich von der Einsamkeit und Kälte in unserer Gesellschaft wie vom Mut Einzelner, der allgemeinen menschlichen Verrohung zu widerstehen oder sich ihr zu entziehen, so der alleinige Juror, der wegen eines Unfalls nicht persönlich erscheinen konnte.

Die Auszeichnung, die Michael Kötz überreichte, ging an die verantwortliche Redakteurin des HR, Lili Kobbe, die sie mit Regisseurin Petra Katharina Wagner entgegennahm. Kobbe, lobte die, sei "stress- und angstfrei. Nur unter diesem Klima können diese Filme entstehen." Insgesamt 115.000 Besucher zählte das 14. Festival des deutschen Films, das laut Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck, "viel mehr ist als Kino und mehr als einfach nur Filme schauen".