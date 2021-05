Von Daniel Schottmüller

Heidelberg. Gülay Keskin klang bestürzt: "Sonja, dein ganzer Garten ist weg", berichtete die Heidelberger Fotografin am Telefon. Von den Stauden, Gräsern und Blumen, die ihr vor einigen Monaten entgegengeblüht hatten, war bei Keskins Besuch im Februar nichts mehr zu sehen. Der idyllische Grünbereich über dem Neckar: eine Betonwüste. Die angesprochene Sonja – Künstlerin und Freiraumplanerin Sonja Maria Kaas – lächelt beim Erzählen dieser Anekdote. Schließlich hat sie den Terrassengarten der Abtei Stift Neuburg seit 2016 bewusst als einen Ort des Wandels, als "work in progress", konzipiert.

Gerade weil der Garten Entwicklungen anstößt und wahrnehmbar macht, hat Kaas Gülay Keskin und zehn weitere Fotografen und Künstler eingeladen, diesen kontrastreichen Ort in ihrer eigenen Bildsprache festzuhalten. Wie die fotografischen Eindrücke im Zusammenspiel wirken, zeigt die von Kaas kuratierte Ausstellung "Im Grünen". Sie wurde im vergangenen Jahr als Teil von OFF-FOTO 2020, dem Festival für künstlerische Fotografie, eröffnet, musste dann aber Pandemie-bedingt pausieren.

Die Konstanten des Gartens sind drei Buchsbäume: die "Wächter des Gartens", wie Sonja Maria Kaas sie nennt. Außer ihnen scheint alles der Veränderung unterworfen: Jedes Frühjahr greift die Künstlerin zur Schere, um Reihe für Reihe alle Pflanzen zurückzuschneiden. Sobald das Wachstum wieder beginnt, dienen ihr die Wächter als Vergleichspunkte, die die Veränderungen auf dem Areal sichtbar machen. Sie macht auf einen etwa 40 Zentimeter hohen Spross aufmerksam, der im Vergleich zu den Buchsbäumen nicht viel Platz in Anspruch nimmt: "Im Sommer werden daraus bis zu vier Meter hohe Sonnenblumen erwachsen."

Seit sie den Garten angelegt hat, interessiert Sonja Maria Kaas aber vor allem: Was sehen andere, wenn sie die Freifläche hinter den ehemaligen Efeu-Gewächshäusern betreten? Welche Farben, Texturen und Blüten fallen ihnen auf? Elf bildgewordene Antworten hängen nun in den Räumen des Abtei-Gästehauses.

Ins Auge sticht die satte herbstliche Pflanzenpracht, die Naturfotografin Sylvia Knittel festgehalten und auf Chromaluxe gebannt hat – leuchtendes Gelb in Kontrast zu kühlem Blau. Man sieht den Fotografien an, dass ihre Urheberin Freude am Spiel mit Schärfe und Unschärfe hatte. Die seit mehr als 26 Jahren in Heidelberg lebende Künstlerin, Fotografin und Designerin Ella Kehrer dagegen stand ihrer eigenen Mitarbeit am Projekt zunächst skeptisch gegenüber: "Ihr liegt Grün nicht", erzählt Sonja Maria Kaas. Ein Besuch des Gartens änderte ihre Meinung: "Ella entdeckte eine Fülle anderer Farben."

Dass man als Künstler aber auch gezielt auf Farben verzichten kann, beweist das Triptychon von Eyal Pinkas. Oliver Mezger, Architekt und Fotograf, hat sich wiederum auf den Beton, seine Flechten, Pilze und Moose, konzentriert. Wie weit man sich als Künstler von Naturaufnahmen-Klischees entfernen kann, beweisen die schwarz-weiß gehaltenen Fotografien Walter Spagerers. Zum Teil erinnern sie an Luftbildaufnahmen. Spannend für Besucher wird sein, "das Haar des Jimi H." – so heißt eines der Bilder, in Anspielung an den US-Gitarristen mit dem ikonischen Afro – zu finden.

Vielfältig sind auch die Materialien der Ausstellung. Die Stills des Videokünstlers Nils Herbstrieth wurden direkt auf Holz gedruckt, Roger Schwarz’ "Arcadia"-Panorama auf Metallpapier, die "Blumenfenster" von Jörg Kraus auf Leinwand. Die Wirkung ist beachtlich: Eine Vielzahl der ausgestellten Werke sehen weniger nach Fotografien und mehr nach Malereien oder Zeichnungen aus.

"Die Jüngste war 24, der Älteste über 80", beschreibt Sonja Maria Kaas die internationale Künstlergruppe, die sie zwischen 2017 und 2019 im Terrassengarten begrüßen durfte. Klar, dass bei so einer Altersspanne der Einsatz von Technik unterschiedlich ausfällt. Aber wer hätte gedacht, dass sich ausgerechnet der 1948 geborene Spagerer für das Digitale entscheidet, während sich die jüngste Künstlerin – Diana Pankova aus Minsk – mit einer Camera Obscura auf Motivjagd macht? "Sie hatte vor ihrem Abflug nach Russland nur zehn Minuten Zeit und hat eine unglaubliche Fülle an Werken geschaffen", erinnert sich Kaas. Andere, wie der Fotograf Christian Buck, hatten ihr Equipment wiederum monatelang im Garten aufgebaut. Sein Zeitraffervideo war einer der Höhepunkt der Vernissage im vergangenen Jahr.

"Wir hatten am 1. November eröffnet", blickt die Kuratorin zurück, "mussten aber schon am 2. November aufgrund des Lockdowns wieder schließen." Am vergangenen Wochenende konnte man am Stift Neuburg endlich Wiedereröffnung feiern. Kaas ist den Benediktinermönchen dankbar, dass die Bilder so lange im Gästehaus der Abtei hängen bleiben durften. Jetzt kann "Im Grünen" samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr besucht werden. Auch der Garten ist zu diesen Zeiten geöffnet. Sonja Maria Kaas freut sich auf den Austausch mit den Besuchern. Schließlich gilt nicht nur für Fotokünstler: Jeder sieht diesen facettenreichen Ort mit ganz eigenen Augen.

Info: Einzelführungen können, auch zu anderen Zeiten, unter Telefon 0163/0116373 mit Sonja Maria Kaas vereinbart werden. Bei ihr ist auch der Ausstellungskatalog erhältlich.