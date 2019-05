Von Matthias Roth

Mannheim. Einen solchen Raum findet man selten wie das Mannheimer Trafowerk im Industriegebiet Käfertal. Eine "Event-Location" in scheinbarer Würfelform, weitgehend schalldicht und fast ohne Echo - früher wurden hier Trafos getestet, etwa auch auf Blitzeinschlag. Heute wird er für besondere Zwecke vermietet. "Eigentlich viel zu teuer für uns", gesteht Enjoy-Jazz-Veranstalter Rainer Kern im Gespräch: Sponsor BASF machte es möglich, zur Eröffnung der Mannheim Music Week diesen Art-Act zu präsentieren.

So feierte jetzt das Projekt "When the Clouds Clear", ein "Light-Sound-Poem" des Schweizer Pianisten Nik Brätsch und der Londoner Lichtkünstlerin Sophie Clements, hier seine Uraufführung. In London soll es am 15. November noch einmal zu sehen und zu hören sein, im mitveranstaltenden Barbican Centre, dem größten Kulturzentrum der Metropole.

Was sah und hörte man nun im fast gänzlich abgedunkelten, offenen Raum? Ein Steinway-Flügel schwebte in einem Wasserbecken, nur über einen Steg erreichbar, dahinter eine rautenförmig schräge Leinwand. Der asketisch wirkende Musiker Bärtsch versenkte sich sogleich in eine mehrminütige Meditation über einen einzigen Ton, den er rhythmisch akzentuiert repetierte und, mit einer Hand im Klavierinnern, klanglich modifizierte, seine Obertöne herauskitzelte und tiefe Schwingungen möglicherweise elektronisch verfremdete. Der Klavierklang wurde mit Lautsprechern übertragen, sodass die besondere Akustik des Raums kaum wahrnehmbar war.

Brätsch ist ein Klangtüftler und Meister des musikalischen Minimalismus, der aus der Wiederholung Energie zieht und durch kleinste Varianten die komplette Atmosphäre verändern kann. Das hat magische Qualitäten, wenn man sich darauf einlässt. Wer das nicht vermochte, der nahm leicht genervt zur Kenntnis, dass die metrischen Phrasen der improvisierten Kompositionen Bärtschs fast nur auf Vierer-, Achter-, 16er- und 32er-Ketten beruhten. Ein Minimalist auf Speed. Erst als das Wasser von der Decke ins Becken tropfte, wurde dieses gleichförmige metrische Schema durchbrochen: Der Regen griff in den Zeit-Strom ein.

Sophie Clements Lichtinstallation beruhigte die quirlige Musik zunächst durch langsamere Bewegungen von sehr gezielt eingesetzten Scheinwerfern. Erst mit Filmprojektionen von flimmernden Wasseroberflächen glich sich das Licht dem musikalischen Geschehen an: Assoziationen zum berühmten "Koyaanisqatsi"-Film mit der Musik von Philip Glass konnten da nicht ausbleiben.

Freilich blieb auch hier der Sog nicht aus, der die rund 70 Minuten der Aufführung dann doch ziemlich rasch vorüberziehen ließ, wobei die Kunst der kleinen Veränderung sehr ausgereizt wurde: fast wie im Zen. Berühmte Koans (Zen-Lehrgedichte), in denen über das reflektierende Licht des Mondes im Wasser nachgedacht wird, gaben übrigens den Titel dieser Performance ab: Erst wenn die Wolken sich lichten ("When the Clouds Clear"), spiegelt sich der Mond im Wasser wider. Das sehr aufmerksame Publikum schien beeindruckt.