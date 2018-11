Von Andrea Döring

Mannheim. Zwei charismatische Pianisten rissen das Publikum in der Alten Feuerwache regelrecht mit. Nik Bärtsch aus Zürich und Vijay Iyer aus New York zeigten im Rahmen von Enjoy Jazz die enorme Bandbreite der aktuellen Szene.

Minimalismus mit psychedelischer Note ist das Markenzeichen von Nik Bärtschs "Ronin". Sehr intellektuell, aber auch ekstatisch und beschwingt ist die Musik des Vijay Iyer Sextets. Die Klänge, die die Zuhörer fast drei Stunden lang verzauberten, sind ein würdiger Rahmen für zwei Jubiläen: ECM, das legendäre Jazz-Label aus München, wird nächstes Jahr 50, und die Reihe JazzNights, die namhafte Jazzmusiker präsentiert, feiert 20. Geburtstag.

"Far From Over" heißt das Programm, mit dem Vijay Iyer unterwegs ist. Rassismus, Faschismus und Menschenverachtung sind noch längst nicht vorbei, lautet die politische Botschaft der Gruppe. Die Abgründe, die sich aktuell zwischen Menschen und Nationen auftun, überspannen die Musiker mit kunstvollen musikalischen Brücken. Iyer, New Yorker mit indischen Wurzeln, verbindet Tradition und Avantgarde, Jazz und Pop. Überwiegend Eigenkompositionen waren zu hören. Die sind zwar manchmal etwas verkopft, doch immer wieder bricht bei dem Künstler eine enorme Spielfreude durch.

Mark Shim ließ das Tenorsaxofon in seinen Soli oft richtig schön erdverbunden und schmutzig klingen. Bezaubernde sphärische Klänge hingegen erzeugte Graham Haynes auf Trompete und Kornett mithilfe elektronischer Effekte. Einen sehr beeindruckenden Stil mit einer ganz speziellen Rhythmik, die weniger Triolen aufweist, zeigte Steve Lehman am Altsaxofon. Im Hintergrund hingegen blieb Harish Raghavan am Kontrabass. Viel Groove verlieh Schlagzeuger Jeremy Dutton dem Konzert. Sein Solo erhielt großen Applaus. Fast verwundert antworteten die Zuhörer mit Beifall auf Iyers immer wieder schüchtern gestellte Frage, ob denn noch ein Stück gewünscht sei.

Die Erklärung ist in den Ereignissen des Vorabends zu suchen. In der Hamburger Elbphilharmonie war es zu einem Skandal gekommen, als Hunderte offensichtlich nicht jazzaffine Zuhörer während des Konzerts den großen Saal verließen. Das steckte den Musikern wohl noch in den Knochen.

Dank physiotherapeutischer Hilfe aus dem Publikum begann das Konzert zwar etwas später, aber sehr kraftvoll mit Nik Bärtschs "Ronin". Musikalische Gleichberechtigung haben sich die vier Männer, Bärtsch am Klavier, Thomy Jordi am Bass, der Schlagzeuger Kaspar Rast und Sha an Altsaxofon und Bassklarinette auf die Fahnen geschrieben. Im Dienste des Zen-Funks, so nennt der fernöstlich gekleidete Bärtsch seinen Stil, treten die Künstler mal in den Vordergrund, mal vornehm zurück.

Minimalistisch setzte Bärtsch mit einigen treffend gesetzten Tönen Akzente, griff dem Flügel aber auch immer wieder kräftig und effektvoll in die Eingeweide. Die Musik übt einen faszinierenden Sog aus. Eine futuristische Stimmung erzeugen die Künstler mit der beeindruckenden Lightshow. Bärtschs "Roni" und das Vijay Iyer Sextet haben in der Alten Feuerwache einen Blick auf die Zukunft des Jazz gezeigt. Beide Bands finden musikalisch verheißungsvolle neue Wege, ohne ihre Wurzeln zu verleugnen.