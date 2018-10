Heidelberg (we). Blau ist die Farbe der Nacht, Rot die der Liebe. In der Heiliggeistkirche kommt am Samstagabend beides zusammen, als Anja Lechner am Violoncello und ihr langjähriger Partner, der Gitarrist Pablo Márquez, ihren intimen musikalischen Dialog erklingen lassen, in dessen Zentrum die aktuelle CD-Einspielung "Nacht" steht. Eine Stunde lang erklingen Neuinterpretationen von Schubert - eben nicht am Klavier, wie vom Komponisten einst gedacht, sondern im einfühlsamen Saiten-Duett.

Die späte blaue Stunde begeistert dabei nicht nur Pfarrer Vincenzo Petracca, sondern auch die anderen Zuhörer in der fast ausverkauften Kirche - vor allem wegen des schuberttypischen Wechsels zwischen Traum und Wirklichkeit. Zumal es sich um eine doppelte Premiere handelt: Lechner und Márquez präsentieren zum ersten Mal einem Publikum ihre neue Einspielung beim Münchner Jazzlabel ECM (ihre erste Klassik-CD seit 17 Jahren) und die Heiliggeistkirche ist wiederum erstmals Ort eines Enjoy-Jazz-Late-Night-Konzertes. Ein Format, das süchtig macht und das - abgesehen von den grölenden Betrunkenen auf dem Marktplatz - wie geschaffen scheint für diese Kirche.