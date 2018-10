Von Umut Arslantürk

Mannheim. Zum 20-Jahr-Jubiläum des Enjoy Jazz Festivals darf das Ensemble James Farm, das sich 2009 formierte, nicht fehlen. Das Quartett, bestehend aus Joshua Redman (Saxofon), Aaron Parks (Piano, Synthesizer und E-Piano), Matt Penman (Bass) und Eric Harland (Schlagzeug), spielte nun in der Alten Feuerwache Mannheim. Joshua Redman bestätigte, was Festivalleiter Rainer Kern in seiner Anmoderation erwähnte, dass dies sein neuntes Konzert in Mannheim sei. Eröffnet wurde es mit den zwei Songs "Coax" und "Polliwog" des ersten Albums "James Farm" (2011).

Sämtliche Stücke sind Eigenkompositionen der Band, Aaron Parks und Matt Penman stechen dabei am kreativsten hervor. Das Publikum entgegnete jedem einzelnen Track mit Applaus, Begeisterung sowie Jubel und unterstützte somit den ausgeprägten Enthusiasmus der vier gleichwertigen Künstler, die mit ihrem Können ein grandios abgerundetes Konzert lieferten.

Es folgten Stücke aus dem letzten Album "City Folk" (2014). Diese zeigten vielseitige Impressionen diverser Stilrichtungen, die die Band mit in ihr musikalisches Repertoire aufgenommen hat. Für die rund 500 Besuchern in der Alten Feuerwache war es so ein Leichtes, die interaktiven Stileinflüsse des Modern Jazz, aber auch rockigere Töne und diverse Variationsmuster des Pop zu verfolgen und zu genießen.

Mit einer Kombination aus smooth beats und up tempo gelang es "James Farm", eine harmonische Dynamik auf die Bühne zu bringen, die mit hoher Virtuosität und lyrischer Ausdrucksstärke - unterstützt von einer gezielt platzierten Lightshow - die Räumlichkeit in ein magisches Ambiente verwandelte. Imponierend war dabei nicht nur Redmans Saxofonspiel, sondern auch Aaron Parks’ gleichzeitige Bedienung von Piano und E-Piano in "Aspirin".