Von Bruno Dumbeck

Heidelberg. Im Frühjahr 1968 eilte ein blutjunger Regisseur von einem Heidelberger Gymnasium zum anderen, platzte unangemeldet in den Unterricht und gab bekannt: "Ich suche Mitspieler für ein Stück, das im September herauskommt. Wer mitmachen will – heute Abend um 22 Uhr im Theater!" Was derart seltsam begann, führte zu einem Ereignis der Sonderklasse: Mit dem Schauspiel "Marat / de Sade" von Peter Weiss begann für Hans Neuenfels eine spektakuläre, zuweilen auch heftig diskutierte, ja: umstrittene zweijährige Zeit am Neckar.

Die Inszenierung des damals 27-Jährigen war schnell Stadtgespräch, löste eine RNZ-Leserbriefschlacht aus, führte zu stets ausverkauften Vorstellungen und hatte eine Reihe von "Abstechern", etwa ins Frankfurter Theater am Turm, ins Schauspielhaus Bochum, ans Stuttgarter Staatstheater und ins Pariser Thêatre Porte Saint-Martin zur Folge.

Und schon arbeitete Neuenfels am nächsten bahnbrechenden Projekt: "Zicke-Zacke" von Peter Terson. Wieder mit einer gemischten Truppe aus Profis und Laien, erneut mit zahlreichen Schülern, die diesmal bei einer Abendgage von sechs Mark lautstark von fahrbaren Stahltribünen herab ihre Songs samt frechen Provokationen in den Saal schmetterten. Als ein mit Wasser gefülltes Präservativ platzte, gab es im Publikum kein Halten mehr. RNZ-Chefkritiker Edwin Kuntz titelte: "Theaterskandal in Heidelberg".

Überregional erfuhr die Show höchst diverse Bewertungen, wurde schließlich aber als eine der zehn besten Inszenierungen zum Berliner Theatertreffen eingeladen und erlebte auch dort an zwei Abenden an der Freien Volksbühne Jubel und Empörung zugleich. Augen- und Ohrenzeugen berichten noch heute von den gebrüllten Zurufen des Regisseurs aus den Seitengassen der Bühne heraus: "Weiterspielen! Mehr! Lauter!" Später hieß es, bei diesem Stück habe Hans Neuenfels seine ursprünglich glatte Stimme ruiniert, für die er von da an, jetzt rau und knarrig, ein Leben lang geradezu berühmt wurde.

Intendant Dr. Peter Stolzenberg 1969 inmitten des Zicke-Zacke Ensembles. Foto: Stadtarchiv/ Alfred Dammer

Peter Stoltzenberg, der Intendant, hatte für ihn eine Riege von Schauspielern verpflichtet, die weit über Heidelberg hinaus bekannt werden sollten: Unter ihnen den mittlerweile verstorbenen Gottfried John, der sich prompt bei der "Marat"-Generalprobe die Nase brach; den bald legendären Ulrich Wildgruber, der auch die Solorolle des "Kaspar" von Peter Handke gab; Otto Sander und auch die junge Elisabeth Trissenaar, die ihrem Mann Hans Neuenfels in schier allen Inszenierungen über Jahrzehnte hinweg zur Seite stand.

Nicht unerwähnt dürfen weitere Heidelberger Arbeiten bleiben: Neuenfels unternahm mit "Kiss me, Kate" einen höchst unterhaltsamen Seitensprung zum Musical, besetzte den "Knecht Matti" des "Herrn Puntila" von Bert Brecht erneut mit dem stets geifernden und üppig zum Forte greifenden Wildgruber, der auch bei "Dantons Tod" von Georg Büchner die Titelfigur verkörperte, und setzte mit "Fräulein Julie" von August Strindberg einen unvergessenen Schlusspunkt seiner Heidelberger Zeit.

In die Kurpfalz kam Hans Neuenfels später nur noch einmal zurück, um 2007 am Nationaltheater Mannheim die Oper "Die Schnecke" von Moritz Eggert zu inszenieren, zu der er selbst das Libretto geschrieben hatte. Damit belegte der Künstler auch seine Doppel-Begabung als genialer Spielleiter und Autor. Am 6. Februar verstarb Hans Neuenfels im Alter von 80 Jahren.

Info: Bruno Dumbeck ist Musikjournalist, bis zu seinem Ruhestand war er Redakteur beim SWR.