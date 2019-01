Von Simon Scherer

Heidelberg. Wo sie nächstes Jahr stattfindet, steht noch in den Sternen. Zur Silberhochzeit von Jochen Flammes "Dreikönigsgala" stand aber noch die Stadthalle vor ihrer Sanierung bereit, was vielleicht erklärt, warum es in der ersten Hälfte oft wehmütige Momente gab. Etwa in Rossinis Ouvertüre zum "Barbier von Sevilla", deren prachtvoller Sound und fein ausgearbeitete Sensibilität im gewaltigen Spannungsaufbau gern süßlichen Herzschmerz einbaute. Brilliert haben hier besonders die Geigen der Württembergischen Philharmonie Reutlingen, die zarteste Gebilde in unglaublich flüssiger Tonverkettung über die Saiten schickten. Gastdirigent Alois Seidlmeier nahm mit großer Sorgfalt und Kontrolle so manches Motiv auseinander und bedachte selbst das kleinste Solo mit liebevoller Aufmerksamkeit. Irgendwann hätte er allerdings doch aus diesem Rahmen ausscheren können.

Musikalischen Hochgenuss bot neben dem Orchester Elvira Hasanagic, die schon in der Juwelenarie aus Gounods "Faust" mit einem rundum überzeugenden Sopran begeisterte: klangschön und ausgewogen, klar und farbintensiv, stets von jugendlicher Frische. Weiter zu loben war ihr nahezu ununterbrochener Sangesstrom, der mit unaufdringlicher Leichtigkeit galant über jede Atempause hinweg sprang. Mit dem Orchester wurde nicht nur zuverlässig alles ausbalanciert, sondern auch fleißig kommuniziert, wenn sich sopranistische Schnörkel und aufgeweckte Holz-Soli munter die Bälle zuwarfen. Solche Korrespondenzen bereicherten auch Verdis "Mercè diletta amiche", wo Hasanagic Spielereien im Pianissimo mit exakt gleicher Qualität meisterte wie im ergreifenden Volumen oder dem zauberhaften Ausklingen einer Phrase.

Adrian Dumitru konnte leider wenig mithalten, da sein Tenor gerade in den Höhen viel mit Druck arbeitete und auch artikulatorisch etwas schwammig wirkte. Zu Herzen ging Bizets Blumenarie aus "Carmen" dennoch, da Dumitrus Darbietung von gewaltigen Emotionen und schmelzender Hingabe durchtränkt war, wo man beinahe Tränen rollen spürte. Eine Rührseligkeit, die Dumitru gekonnt in Liebeswahn übergleiten ließ.

Ähnliches galt für Verdis "La donna è mobile", als sein Charme und Schalk schnell über gepresste Töne hinwegsehen ließen. Gut aufeinander eingestellt haben sich die beiden Sänger in Puccinis Liebesduett "O soave fanciulla" aus La Bohème, wo lediglich Seidlmeiers Fortissimo gelegentlich über das Ziel hinausschoss. Das waren wahrscheinlich Nachwirkungen aus dem Intermezzo von Puccinis "Manon Lescaut", wo nach melancholischen Seelenoffenbarungen die ganz große Romantik aufgefahren wurde. Seidlmeier hatte seine Truppe schließlich auf viele Klanglandschaften eingeschworen, da bereits Bizets Farandole mit herrschaftlicher Forschheit und schmissigem Temperament verblüffte.

Eine Glanzleistung bescherten die Schwaben ebenso in Suppés Ouvertüre zur "Schönen Galathee", wo stilsicher von einem Schauplatz zum nächsten gesprungen wurde: ob spritziges Vergnügen, himmlisches Geigenflimmern oder schmachtende Walzerseligkeit. Die Auswahl aus Lehárs "Land des Lächelns" war weniger geglückt, da "Ich tret’ ins Zimmer" oder "Ach trinken Sie vielleicht" oft langatmig und unspektakulär erklangen. Für Johann Strauß (Sohn) musste man sich bis zum Schluss gedulden, dafür mit voller Dosis Schmalz dank Seidlmeiers ausgereizten Tempoverbreiterungen in "Rosen aus dem Süden".

Im "Fledermaus"-Duett "Dieser Anstand" wurde symbolisch mit der Taschenuhr gescherzt, einem Leitmotiv aus der amüsanten wie geistreichen Moderation Markus Webers, der sich viele Gedanken zur Schnelllebigkeit und selbst verursachtem Stress machte, obgleich die Uhr doch immer im selben Tempo tickt. Die Zeit vergessen hat man an diesem Abend allerdings nicht nur in den Zugaben: "1000 kleine Engel singen" und dem obligatorischen Radetzkymarsch.