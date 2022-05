Heilbronn. (fsd) Nach zwei Jahren Corona-bedingt veranstaltungstechnischer Funkstille, kehren die Konzerte in Heilbronn in diesem Sommer wieder mit geballter Power zurück. Die Konzert- und Theateragentur Provinztour holt in den nächsten Wochen und Monaten zahlreiche Hochkaräter in die Kätchenstadt. Unter ihnen auch "Die beste Band der Welt" – auch bekannt als "Die Ärzte" – aus Berlin.

Das Trio geht nach seiner bereits ausverkauften Clubtour in Berlin im Sommer auf "Buffallo Bill in Rom"-Open-Air-Tour und kommt am Freitag, 24. Juni, ins Frankenstadion. Endlich wieder springen, tanzen, wallofdeathen, backstagen, sinnlos la-Olieren und die Ohren einem grenzenlosen Stresstest aussetzen! Endlich wieder feiern, freuen und flirten. Endlich wieder schwitzen, klatschen, jubeln und die Gegenwart kritisch hinterfragende Texte mitsingen.

Eröffnet wird die lange "Ärzte-Nacht" um 17.30 Uhr von den beiden Vorbands Schrottgrenze und Pascow. Nachdem die Ärzte nach dem Album "auch" acht Jahre Pause eingelegt hatten, ehe im Oktober 2020 "Hell" erschien, dauerte es danach nur ein knappes Jahr bis zum nächsten Album "Dunkel", das Gegenstück zum Vorgängeralbum, das nun endlich vor Live-Publikum präsentiert wird.

Weitere Veranstaltungshöhepunkte sind die Gastspiele der SWR Bigband zusammen mit Max Mutzke am Mittwoch, 25. Mai, in der Harmonie oder von "The Hollies" am Samstag, 2. Juli, ebenfalls im Theodor-Heuss-Saal der Harmonie. Aber auch die Fans von Niedeckens BAP oder Chris de Burgh kommen am Montag, 31. Oktober, beziehungsweise Mittwoch, 2. November, in der Harmonie auf ihre Kosten. Dort tritt auch Art Garfunkel auf, der am Freitag, 25. November, nach Heilbronn kommt. Und wer es sexy mag, ist am Montag, 14. November, bei den "Chippendales" in der Harmonie an der richtigen Adresse. Gute Laune mit Gags und Anekdoten will Öczan Cosar mit seinem Programm "Cosar Nostra – Organisierte Comedy" am Donnerstag, 24. November, versprühen. Der Auftritt von "Kansas", der für Sonntag, 30. Oktober, vorgesehen war, wurde zwischenzeitlich abgesagt.

Info: Weitere Informationen zu den Veranstaltungen sowie zum Ticketverkauf gibt es unter www.provinztour.com. Für das Ärzte-Konzert in Mannheim auf dem Maimarktgelände am 11. September ab 18 Uhr gibt es Karten im RNZ-Shop.