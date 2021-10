Von Daniel Schottmüller

Im Falle von Detlef Junker ist das keine Übertreibung: Amerika schlug wortwörtlich in sein Leben ein. Vier Jahre war er, als 1943, während des Alliiertenangriffs auf Hamburg, eine Bombe auf seinen Heimatort Quickborn fiel. "Direkt in unsere Nachbarschaft", erinnert sich der 82-Jährige. "Meine Mutter sagte: ‚Das sind die Engländer und Amerikaner.‘" Es war das erste Mal, dass Detlef Junker dieses Wort bewusst wahrnahm: Amerika. In den 78 Jahren, die seither vergangen sind, sollte es ihn nicht mehr loslassen.

Junker hat in Heidelberg die Schurman-Bibliothek für Amerikanische Geschichte gegründet und einen Lehrstuhl für Amerikanische Geschichte am Historischen Seminar der Uni initiiert. Er hat das von ihm mitbegründete Heidelberg Center for American Studies geleitet. Und obwohl er inzwischen emeritiert ist, präsentiert er an diesem Vormittag im Rundzimmer der Universitätsbibliothek sein neuestes aus einer ganzen Reihe Amerika-Bücher. "Deutschland und die USA 1871 – 2021" lautet der Titel. Mehr als die Hälfte dieser Zeitspanne hat Junker aktiv miterlebt. Wenn er mit unüberhörbar norddeutschem Einschlag und ausladenden Gesten Anekdoten rund um diese erste Gesamtdarstellung von 150 Jahren transatlantischer Beziehungen zum Besten gibt, spürt man das deutlich.

Amerika ist für den Historiker mehr als ein fernes Land, das er aus der sicheren Distanz seines Elfenbeinturms ins Visier nimmt. Für Detlef Junker ist Amerika auch die Scheibe Weißbrot mit gesalzener Butter und Käse, die ihm ein schwarzer GI 1945 auf dem Marktplatz zusteckte. Oder die heiße Schokoladensuppe, die er 1946 im Rahmen der von US-Präsident Hoover ins Leben gerufenen Schulspeisungen kosten durfte. "Ich hatte so etwas noch nie gegessen", schwärmt er und seine blauen Augen glänzen.

Ja, als Kind der Nachkriegszeit hat Detlef Junker lange an dem gezehrt, was er in seinem Buch als "utopischen Überschuss" der USA beschreibt: das Gefühl unbegrenzter Möglichkeiten, das gerade in den Fünfziger Jahren über den Ozean zu schwappen schien. Nun ist Junker aber mehr als ein rührseliger Geschichtenerzähler. Acht Jahre hat er selbst in den USA gelebt, davon fünf als Direktor des Deutschen Historischen Instituts direkt im Zentrum der Weltmacht, Washington D. C. Für seine Arbeitsweise fast noch entscheidender: Junkers Karriere begann als Journalist – und als solcher hat er verinnerlicht, Fragen zu stellen:

Stimmte Adenauers Behauptung? War Deutschland ohne seine amerikanischen Freunde den feindlichen Sowjets schutzlos ausgeliefert? Wenn Junkers Amerika-Bild im Kalten Krieg Risse bekam, dann geriet es am 11. September 2001 vollends ins Wanken. Die einstige Schutzmacht, die uneinnehmbare "City Upon a Hill", offenbarte sich als angreifbar. "Ein Jahr zuvor, im September 2000, habe ich noch mit Heidelberger Studenten im Rahmen einer Exkursion im Top Restaurant des World Trade Center gegessen", schildert der Wissenschaftler.

Der aus den Anschlägen resultierende "War Against Terror" ist nur einer der Konflikte, die Junkers Buch dominieren. "Darum geht es in der Geschichte: Krieg und Frieden", fasst er seine Sicht zusammen. Dass Deutschland und die USA dabei nicht immer auf der gleichen Seite standen, wird bereits deutlich, wenn man das dunkelblaue Titelblatt in den Blick nimmt. Da ist kein Rosinenbomber abgebildet, kein von Berlinern umjubelter Kennedy, Reagan oder Obama. Stattdessen sieht man Donald Trump: Mit trotzig verschränkten Armen feixt er einer ungewohnt hilflosen Angela Merkel entgegen. Abgelichtet beim G-7-Gipfel 2018, geben die beiden ein armseliges Bild ab.

In den 15 Kapiteln von "Deutschland und die USA 1871 – 2021" ergründet der Historiker, wie es so weit kommen konnte? Wie konnte, das, was Junker als "Graben über dem Atlantik" beschreibt, so weit auseinanderdriften? Seine Antworten hat er auf 332 Seiten zusammengetragen. Sie bestehen aus eigenen Aufsätzen, Artikeln und Vorträgen der letzten Jahre, die der Autor leitmotivisch strukturiert hat. Es geht um die globale Entgrenzung der amerikanischen Außenpolitik, genauso wie die Amerikanisierung Deutschlands in Kultur und Gesellschaft. Erzählt wird das alles in einer verständlichen Sprache – "ich werde schließlich vom Steuerzahler bezahlt", scherzt Junker.

Publiziert hat das Werk die Universitätsbibliothek Heidelberg, die das Buch sowohl als Hardcover als auch im kostenfreien E-Book-Format zur Verfügung stellt. "Es ist eines von 120 Büchern, die wir mittlerweile pro Jahr produzieren", berichtet Veit Probst, Direktor der Universitätsbibliothek und Verlagsleiter von Heidelberg University Publishing, im Rahmen der Buchvorstellung. Im Gegensatz zu anderen Verlagen sei man stolz darauf, eine echte Autorenbetreuung anzubieten, die weit über die Beratung bei Gestaltungsfragen hinaus reicht. Junker hebt besonders das Lektorat hervor, das ihm sehr geholfen habe – gerade bei dem letzten Kapitel des Buches, das er während des Lockdowns zu Papier gebracht hat. "In dieser Zeit hatte ich unser komplettes Wohn- und Esszimmer mit Büchern belagert", erzählt der Autor. "Meine Frau musste einiges aushalten." Herausgekommen ist eine schonungslose Analyse der Obama- und Trump-Jahre. Der Titel ist vielsagend: "Der Niedergang einer imperialen Demokratie."

Info: Detlef Junker: "Deutschland und die USA 1871 – 2021". Universitätsbibliothek Heidelberg, 2021, 332 Seiten, 43,90 Euro (über die E-Book-Plattform heiBOOKS kostenlos).