Heidelberg. "Irgendwas muss sich ändern", sagt Becky (Ricarda Seifried) zu Tommi (Thomas Schubert). Die Beziehung der beiden ist eingefahren, ihre Sexualität bewegt sich zwischen zwanghaftem Wollen, Unlust und Frustration. Unzufrieden und angeödet schleppen sich die beiden jungen Menschen durch einen perspektivlosen Alltag. Tommi und Becky genügen sich nicht mehr und können trotzdem nicht ohne einander.

Voller Überdruss haben sie sich in einer Isolation eingerichtet, die sie als "Untergrund" bezeichnen. Szenen konspirativen Verhaltens, etwa Schießübungen im Wald, unterstreichen das. Die beiden scheinen weniger an der Gesellschaft als vielmehr an sich selbst, ihrer Beziehung, ihrem Leben zu leiden. "Ich trau‘ mir selber nicht mehr", sagt der anfangs devote Tommi zu seiner dominanten Freundin, die ihn ständig anstachelt und auffordert. Man spürt, dass die beiden auf diffuse Weise unter einem enormen inneren Druck stehen.

Ihr labiles Kräfteverhältnis ändert sich, als der etwas ältere Maik (Jean-Luc Bubert) zu ihnen stößt und aus der Zweierbeziehung eine explosive Ménage-à-trois wird. Der Macho fordert schnelles, skrupelloses Handeln. Er treibt es völlig ungezwungen mit Becky und provoziert damit nicht nur Tommis Eifersucht, sondern auch dessen latenten Masochismus. Das gefährliche Beziehungsdreieck, in dem Sex und Gewalt in ihrer Triebstruktur und Kompensationsfunktion zwei Seiten einer Medaille sind, sprengt die letzten Reste äußerlicher Normalität und begibt sich auf eine blutige Mission.

Diese ist so sinnlos wie ihr Leben im Zustand der Stagnation. Indem sie türkischstämmige Mitbürger und Supermarktbesitzer kaltblütig töten, wollen sie dem Druck ihrer inneren Leere entkommen. Doch die perverse Implosion bringt kaum Entlastung. Zu stark sind die selbstzerstörerischen Energien, in denen das geltungssüchtige Trio gefangen ist: "Wir sind alle gleich scheiße."

Jan Bonnys intensiver, teils drastischer Film "Wintermärchen", dessen fiktive Geschichte sich an den Terror des NSU anlehnt, verknüpft die enthemmten Gewaltausbrüche seiner Protagonisten mit einem psychologisch differenzierten Beziehungsdrama, dessen Gewichte sich zwischen den drei Beteiligten verschieben. Immer stärkere Reize und Gewaltexzesse scheinen nötig, damit sich diese als Individuen spüren. Gefangen in ihren Aggressionen, im Suff und ihrem wechselnden (sexuellen) Ungenügen, führen sie einen fatalen Feldzug für Anerkennung und Sichtbarkeit, müssen aber frustriert feststellen: "Kein Schwein interessiert, was wir hier machen."

Weder bemüht Bonny soziale noch politische Hintergründe, um die grausamen Taten seiner Figuren zu verstehen. Vielmehr zeigt sein äußerst genau entwickelter, mit größtmöglicher realistischer Dichte erzählter Film eine Gewalt, die einem Selbsthass entspringt und nach einer Überhöhung ins Mythische strebt.

