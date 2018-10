Von Heribert Vogt

Frankfurt- Zum geistigen Brennpunkt der Lage der Nation wurde die Frankfurter Buchmesse gleich zu Beginn. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eröffnete am Mittwoch den Frankfurt Pavillon, den neuen Veranstaltungsraum auf der zentralen Agora, und diskutierte mit Autoren über das Thema "Wie wir die Freiheit in stürmischen Zeiten verteidigen". Dabei war es auch ein starkes Zeichen von Freiheit, dass man sich dem Staatsoberhaupt mühelos bis auf einen Meter nähern konnte.

Überall als Shootingstar präsent ist die Gewinnerin des Deutschen Buchpreises, die Berliner Autorin Inger-Maria Mahlke (Jahrgang 1977), mit ihrem Teneriffa-Roman "Archipel" (Rowohlt Verlag). Sie macht im Gespräch einen frischen, inspirierenden Eindruck.

Auch die Heidelberger Kulturwissenschaftler Aleida und Jan Assmann, die am Sonntag mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geehrt werden, sind gleich bei mehreren Verlagen anzutreffen. Am Freitag sprechen sie auf dem Blauen Sofa (Halle 3.1 K25 und L25) um 14.30 Uhr mit TV-Moderator Gert Scobel über ihre Bücher. Und an diesem Messe-Samstag, der für das allgemeine Publikum geöffnet ist, sind Assmanns außerdem um 14.30 Uhr bei der "Zeit" (Halle 3.1, Stand D 13) zu erleben.

Zu den ersten Autoren auf dem Blauen Sofa zählte der Berliner Comedian Oliver Polak mit seinem Buch "Gegen Judenhass" (Suhrkamp), das sich mit dem erstarkenden Antisemitismus in Deutsch-land auseinandersetzt. Als Vertreterin des aktuellen Gastlandes Georgien sprach die 1983 geborene Schriftstellerin Nino Haratischwili - "eine der gefragtesten Autorinnen der Messe" - auf der großen ARD-Bühne (Ebene Forum) über ihren Roman "Die Katze und der General" (Frankfurter Verlagsanstalt), der es ins Finale des Deutschen Buchpreises geschafft hatte. Haratischwili war 2008 Gewinnerin des Autorenpreises des Heidelberger Stückemarktes, 2009 wurde ihr Stück "Liv Stein" am Theater Heidelberg uraufgeführt.

Zwei weitere Messeauftritte dürften von Interesse sein. So stellt Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann am öffentlichen Buchmesse-Samstag - 16.30 auf dem Blauen Sofa und 17.30 Uhr bei der ARD - sein neues Buch "Worauf wir uns verlassen wollen. Für eine neue Idee des Konservativen" vor (S. Fischer Verlag).

Und im Anschluss ist der deutsch-amerikanische Literaturwissenschaftler Hans Ulrich Gumbrecht auf dem Blauen Sofa zu Gast, wo er über sein Buch "Weltgeist im Silicon Valley. Leben und Denken im Zukunftsmodus" (NZZ Libro) spricht; am Sonntag hält er dann die Laudatio auf das Ehepaar Assmann. Zu Gumbrechts Buch passt die Neuerscheinung von US-Technikguru Jaron Lanier mit dem Titel "Anbruch einer neuen Zeit. Wie Virtual Reality unser Leben und unsere Gesellschaft verändert" (Hoffmann und Campe Verlag). Darin gibt Lanier einen faszinierenden Einblick in sein Leben, die Anfänge des Silicon Valley, den großen Traum von der virtuellen Realität und deren konkrete Folgen.

Noch größeren Promis als den bisher genannten begegnet man in den Messehallen. Zum Beispiel der welthistorischen Größe Napoleon, dessen 250. Geburtstag am 15. August 2019 bevorsteht. Dazu hat Adam Zamoyski die Biografie "Napoleon" im C.H. Beck Verlag vorgelegt. Auch die Briten haben im nächsten Jahr etwas zu feiern, nämlich am 24. Mai den 200. Geburtstag einer legendären Regentin, die Karina Urbach mit dem Band "Queen Victoria. Die unbeugsame Königin" würdigt (Beck).

Derlei Herrschern stehen Geistesgrößen gegenüber, die ebenfalls bei Jubiläen des Jahres 2019 gewürdigt werden. So liegen über das Universalgenie Leonardo da Vinci, dessen Todestag sich am 2. Mai zum 500. Mal jährt, mehrere Neuerscheinungen vor (Propyläen, Beck, Nünnerich-Asmus). Zu Alexander von Humboldts 250. Geburtstag am 14. September 2019 erscheint in der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft die Darmstädter Ausgabe seiner Werke in zehn Bänden. Und zu Theodor Fontanes 200. Geburtstag am 30. Dezember hat Regine Dieterle bei Hanser eine neue Biografie vorgelegt.

Dagegen steht der 200. Geburtstag des russischen Schriftstellers Iwan Turgenjew, in dessen berühmtem Roman "Väter und Söhne" auch Heidelberg eine Rolle spielt, schon in Kürze am 9. November bevor. Dazu sind Werke des Klassikers bei Hanser und Beck erschienen.