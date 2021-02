Von Arnold Werner-Jensen

Ein ganzes Jahr der Coronakrise hat offensichtliche Folgen in den Medien. Vor allem in den zahlreichen Talkshows der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten. Nehmen wir als repräsentative Beispiele "Anne Will", "Maybrit Illner" und "Hart aber fair" – in leicht variierten Abstufungen diskutieren sie seit einem Jahr fast ausschließlich Corona-Themen, lediglich kurzfristig unterbrochen durch vereinzelte Diskussionen im Umfeld der Wahlen und der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden.

Entspricht diese radikale thematische Einseitigkeit tatsächlich der öffentlichen Interessenlage? Gibt es wirklich keine anderen, bewegenden Themen, über die es sich – trotz Corona – zu sprechen lohnt? Man könnte sich durchaus einige Themenfelder vorstellen, die nicht direkt oder auch gar nicht mit der Coronakrise zu tun haben.

So vermisst man etwa eine gründliche Auseinandersetzung über die folgenden angrenzenden Themen: Wie kann es sein, dass in den öffentlich-rechtlichen Nachrichtensendungen regelmäßig am Ende ausgiebig über sportliche Ereignisse berichtet wird, nicht aber über kulturelle? Symptomatisch war die Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten, der in einer Aufzählung der vom Virus krisenhaft betroffenen Bereiche an erster Stelle den Fußball nannte, die Kultur eher beiläufig und nur am Rande. Wie konnte es überhaupt zu einer derartigen Mediendominanz des Sports kommen? Hat das nicht vorrangig mit der dort herrschenden Finanzmacht zu tun?

Dass sich das öffentliche Kulturleben – mit allen seinen Facetten wie Theater, Konzert, Museen, Bildende Kunst – seit einem Jahr in seiner tiefsten, in weiten Teilen existenzgefährdenden Krise befindet, scheint die Öffentlichkeit eher am Rande zu bewegen. Wie wäre es, wenn das einmal in einer der Talkshows mit erfahrenen Experten des Kulturlebens diskutiert würde? Sind wirklich Fußballspiele "systemrelevanter" als Theatervorstellungen? Und ein weiteres Diskussionsthema, das in den öffentlichen Medien so gut wie keine Rolle spielt: Wie kann es sein, dass man immer wieder von angeblichen finanziellen Problemen vor allem bei größeren Fußballvereinen hört, die in ihren Bilanzen doch hohe Millionenbeträge bewegen und sich gleichzeitig dagegen wehren, die leider notwendigen Polizeieinsätze im Umfeld ihrer vollen Stadien zu bezahlen?

Damit sind wir bei einer grundsätzlichen Problematik in unserer Gesellschaft, mit der sich ebenfalls keine der Talkshows zu beschäftigen wagt, die aber höchst aktuell ist: das extreme Ungleichgewicht bei den Verdiensten. Wann hat man hierzu aus einem Ethikrat oder aus den Kirchen konkrete Stellungnahmen gehört? Man könnte diese Schieflage sehr provozierend so formulieren: Die Lösung der angeblichen Finanzprobleme im Fußball wäre sehr einfach, nämlich die Abschaffung der Ablösezahlungen in Form mehrstelliger Millionenbeträge beim Vereinswechsel einzelner Sportler (also bei einer modernen Form des Menschenhandels) sowie eine radikale Kürzung bei den Spieler- und Managergehältern. Statt 50 Millionen im Jahr würden doch auch 5 Millionen reichen, noch besser 500.000 Euro. Kann man davon nicht immer noch sehr gut leben? Warum rührt niemand an diesem Tabu? Ist es nicht diskussions- und talkshowwürdig?

Für eine derartige Gesprächsrunde könnte man sich folgende Zusammensetzung vorstellen: Altbischof Wolfgang Huber, Uli Hoeneß, einen intelligenten Ex-Fußballer wie Philipp Lahm, die oder den aktuellen Vorsitzenden einer Ethikkommission und einen renommierten Moralphilosophen. Die Frage sollte nicht nur lauten: Ist es gerechtfertigt, dass Fußballstars mehrstellige Millionenbeträge verdienen? Sie müsste viel grundsätzlicher gestellt werden, was zum Beispiel auch die Vorstandsmitglieder der Industrie- und Finanzwelt beträfe: Bis zu welcher Höhe lässt sich ihre monatliche Vergütung moralisch rechtfertigen? Es wäre sehr interessant, hierzu Meinungen und Ratschläge von dafür zuständigen Instanzen (Ethikrat, Kirchen ...) zu erhalten.

Derartige Empfehlungen könnten langfristig wirksam sein, ohne dass dabei gleich an gesetzliche Regelungen gedacht werden müsste. Und mindestens so aktuell und wichtig wäre eine Diskussion über die Krise des öffentlichen Kulturlebens. Hier stellt sich die Frage, welche langfristigen Schäden Corona im facettenreichen Kulturbetrieb auslösen wird, und wie man gegensteuern könnte. Zugleich wäre auch der Versuch einer Definition des Kulturbegriffs ein brisantes Thema für eine Talkrunde: Gehört der Fußball zur Kultur? Oder gar die Kneipenkultur?

Die Orchesterlandschaft in Deutschland ist qualitativ und quantitativ einzigartig auf der Welt, war aber schon vor Corona ernsthaft gefährdet. Derzeit gibt es noch rund 129 aus öffentlichen Mitteln geförderte Kulturorchester im Land, vor wenigen Jahren aber waren es noch um die 160! Wie können wir verhindern, dass die Kultur und damit auch das öffentliche Musikleben aus politischer Sicht eher als Luxusgut denn als Lebensnotwendigkeit betrachtet werden? Die Folge dieser verbreiteten politischen Fehleinschätzung ist doch, dass Orchester abgewickelt oder mit anderen fusioniert werden, weil man glaubt, in diesem Bereich am leichtesten Geld sparen zu können (aus politischer Sicht sind dies leider die sogenannten "freiwilligen Leistungen", die man deshalb auch am schnellsten kürzen kann).

Das Diskussionsthema könnte also lauten: Welchen Stellenwert hat die Kultur in ihrer Vielfalt in unserem Land? Ist sie Luxus oder ein "Grundnahrungsmittel" und damit "systemrelevant"? Auch hierzu könnte man sich eine prominent besetzte Runde vorstellen, unter anderen etwa mit dem Intendanten eines unserer großen Theater (zum Beispiel Bernd Loebe, dem so erfolgreichen Chef des Frankfurter Opernhauses), dem Geschäftsführer der Orchestergewerkschaft DOV Gerald Mertens und dem Bundesfinanzminister Olaf Scholz.

Die hier vorgeschlagenen Themen stellen nur eine erste Auswahl dar und hängen noch alle mehr oder weniger mit der Coronakrise zusammen. Sie reichen aber weit über sie hinaus in die Zukunft und gehen ins Grundsätzliche. Selbstverständlich gibt es weitere Diskussionsfelder, die aktuell sind und waren, ohne mit Corona zu tun zu haben.

Eines von ihnen sei zum Schluss herausgegriffen, weil es die Öffentlichkeit in den zurückliegenden Monaten bewegt hat: die angestrebte, bislang aber noch nicht durchgesetzte Gebührenerhöhung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. In diesem Zusammenhang käme fast zwangsläufig eine Diskussion über die Sinnhaftigkeit des Programmangebotes auf die Tagesordnung. Die Frage könnte lauten: Ist die tägliche Sintflut an Krimis auf allen Kanälen zu rechtfertigen? Und, wenn ja: Woher kommt dieses Bedürfnis? Rechtfertigt es wirklich seine Erstellungskosten? Die gleiche Frage stellt sich beim Angebot an Unterhaltungs- und Quizsendungen mit ihren ach so prominenten (und immer wieder gleichen) Teilnehmern. Sind sie wirklich durch den unbezweifelten Bildungsauftrag dieser Anstalten gedeckt? Benötigen wir dafür eine Gebührenerhöhung?

Die derzeitige Einseitigkeit der Themen in Talkshows ist also einer sehr vordergründigen vermeintlichen Aktualität geschuldet. Sie ist offensichtlich so gewollt, beruht jedoch mit Sicherheit auf einer Fehleinschätzung und vor allem auf programmatischer Fantasielosigkeit.