Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Auf eine nagelneue Leinwand muss Peter Bär noch warten. Und viele Details sind auch noch zu verfeinern im neuen Kommunalen Kino. Doch die Kleinigkeiten fallen beim Blick in den Saal kaum auf. Denn auch die provisorische Übergangslösung für die Projektionsfläche beeindruckt mit 30 Quadratmetern, denn sie ist doppelt so groß wie früher. „Wir hatten eigentlich geplant, dass zur Eröffnung alle Arbeiten fertig sind“, erzählt der Zweite Vorsitzende des Cineastenvereins. Aber wie alle Unternehmen im neuen K 1 Karree wurden auch die Macher des Cinema Quadrat im Lauf der vergangenen Wochen zu wahren Meistern der Improvisation. „Handwerkerknappheit“ lautet die banale Erklärung für den Baustau im Großprojekt an der Breiten Straße, bei dessen Eröffnung im September nur wenige Läden fertig waren. Das hat sich mittlerweile geändert, und auch das Cinema Quadrat hat den Betrieb aufgenommen.

Was sich dem Publikum optisch bietet, kann sich sehen lassen. Der neue Kinosaal mit 110 Sitzplätzen beispielsweise. Bequeme Sessel in angenehmen Mintfarben mit zwei Armlehnen für jeden, barrierefreier Zugang und rollstuhlgerechte Toiletten sind jetzt Standard. Der Surround-Sound mit der Möglichkeit zum Vorführen aller Formate von historischen 16- und 35-mm-Filmen bis 3D ist aus dem alten Domizil im Collini-Center mit umgezogen. Peter Bär sagt stolz: „Wir können wirklich alles zeigen. Die Palette reicht von analogen Stummfilmen bis modernster Digital-Technik“. Die Projektion habe man schon immer gekonnt, aber von der Tonqualität und vom Komfort her sei das neue Theater „ein Quantensprung“. Gut und gern 400.000 Euro lassen sich die Stadt, das Land Baden-Württemberg und die große Zahl von Spendern den neuen Treffpunkt kosten.

Die Kommune steuert 250.000 Euro bei, 125.000 Euro kommen aus Stuttgart und den Rest sammelten die 450 Mitglieder des Fördervereins. Alle städtischen Zuschüsse sind ohne Gegenstimme von den Kommunalpolitikern bewilligt worden. Obwohl die Miete jetzt höher ist als früher, sollen die Eintrittspreise zunächst stabil zwischen fünf und acht Euro liegen. Ins Kino im dritten Stockwerk kommen die Besucher über einen direkten Aufzug. Vor der Tür liegt die Haltestelle „Abendakademie“.

Viele Provisorien kennzeichnen die Geschichte des Kommunalen Kinos. Einmal im Werkhaus des Nationaltheaters, dann mit einer Spielstätte im Kubus in L 7, schließlich 1990 der Neuanfang im Collini-Center. Doch im Laufe der Jahre litt das Kino unter dem maroden Gesamtzustand des Gebäudes und kämpfte sogar mit Wasserschäden. 2013 musste man sich wieder Gedanken über einen neuen Standort machen, erst recht, weil auch die Stadt ihre Büros dort aufgibt. „Wir wollten nicht die Letzten sein, die ausziehen“, blickt Bär zurück. Ideen für einen neuen Standort gab es reichlich: das Kesselhaus im Herschelbad, das Turley-Gelände in der Neckarstadt, ein Lokschuppen im Glücksteinquartier am Hauptbahnhof – doch alle scheitern. Anfang 2017 beginnen die Gespräche über den künftigen Standort. Mit K 1-Investor Ömer Nohut scheint die Zukunft von Cinema Quadrat für lange Zeit gesichert. Das Mietverhältnis ist auf 15 Jahre mit Option auf Verlängerung angelegt. Und Peter Bär nach der langen Odyssee erleichtert: „Die nächsten 30 Jahre sind gesichert“.

Info: www.cinema-quadrat.de