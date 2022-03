Heidelberg. (RNZ) Die Idee stammt von wilden Tieren. "Ich bin inspiriert, wie sie auf die Vibrationen, den Geruch, die Geräusche, den direkten Blick mit all ihrem Empfinden reagieren", sagt Seung Hwan Lee. 24 Stunden seien diese Tiere "im Krieg" und fänden einen Weg, wie sie überleben können. Das macht ihre Empfindungsfunktion immer stärker", stellt der 30 Jahre alte Choreograf fest, der mit einigen Preisen ausgezeichnet wurde.

Im Choreographischen Centrum Heidelberg setzt Lee die Instinktreaktionen von Tieren mit dem koreanischen Tänzer Woo-Sang Jeon um. "Ich schränke meine Sicht ein und experimentiere. Zum Beispiel meine Augen bedecken und auf dem nassen Tanzboden laufen. Mich in meiner Vorstellung in Extremsituationen setzen und das neu zu hören, was in unserem Alltagsleben ganz einfach erscheint. Reflektieren, wie sich mein Körper anfühlt und sich bewegt", sagt Lee, der sich als Tänzer zeigen will, der tierische Energie und instinktive Bewegungen dominiert.

Info: Heidelberg, Sonntag, 13. März, 16 Uhr, Choreographisches Centrum, Eintritt frei. Anmeldung per Mail an info@cc-hd.de.